انطلاق الدورة 60 لمهرجان كارلوفي فاري بتكريم داستن هوفمان

افتتحت الدورة 60 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في التشيك، والتي من المقرر أن تشهد احتفاء خاصا بالذكرى الـ80 لتأسيس المهرجان.

وشهد حفل الافتتاح منح الممثل الأمريكي داستن هوفمان جائزة "كرة الكريستال" تكريما لمساهمته الفنية المتميزة خلال مسيرته الحافلة مع السينما.

ويقدم هوفمان، اليوم السبت، عرضا لفيلم "الخريج" (1967)، الذي حصل من خلاله على أول ترشيح له لجائزة الأوسكار.

وفاز هوفمان بعشرات الجوائز العالمية، بينها جائزتا أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلمي "كرايمر ضد كرايمر"(1979) و"رجل المطر"(1988)، كما تم ترشيحه 5 مرات لنفس الجائزة. كما حصل على عدة جوائز مرموقة مثل "بافتا" و"غولدن غلوب" و"إيمي".

كما يكرم المهرجان الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، ومن المقرر أن يتم تسليمها جائزة "كرة الكريستال" في الحفل الختامي للمهرجان في 11 يوليو/تموز، بالإضافة إلى تنظيم عرض فيلمي "نسخة طبق الأصل" و"ثلاثة ألوان.. أزرق".

وفازت النجمة الفرنسية بعدد من الجوائز العالمية، بينها جائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "المريض الإنجليزي" (1996).

وستذهب جائزة "كرة الكريستال" الثالثة إلى مدير التصوير الأمريكي روبرت ريتشاردسون، الفائز بثلاث جوائز أوسكار، ويصاحب تكريمه عرض الفيلم الوثائقي "روبرت ريتشاردسون.. الشيطان الأبيض".

ومن المقرر أن تشهد الدورة 60 للمهرجان عرض أكثر من 130 فيلما ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة.

وسيتنافس 12 فيلما في مسابقة "كرة الكريستال"، وهي المسابقة الرئيسية للمهرجان، بينها الفيلم اللبناني "قساطل"، أي أنابيب (Pipes) للمخرج كريم قاسم.

80 عاما من السينما

ويعد مهرجان كارلوفي فاري من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، إذ انطلقت دورته الأولى عام 1946، وكان حدثا غير تنافسي، قبل أن يتحول إلى مهرجان تنافسي منذ عام 1948، ويستقر بشكل دائم في المدينة عام 1950.

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كما يصنف ضمن فئة المهرجانات الكبرى مثل كان وفينيسيا وبرلين، مما يمنحه ثقلا دوليا ويجعله منصة أساسية لعرض السينما العالمية، خاصة تلك القادمة من أوروبا الشرقية والأسواق الناشئة.