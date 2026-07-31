بن أفليك يفوز بمليون دولار بعد سؤال عن الديك الرومي

فاز الممثل الأميركي بن أفليك بالجائزة الكبرى في برنامج المسابقات "من سيربح المليون؟" (Who Wants to Be a Millionaire)، بعدما تمكن برفقة شريكه في الحلقة، بطل برنامج "جيوباردي" السابق جيمي دينغ، من الإجابة الصحيحة عن السؤال الأخير، ليحصدا جائزة المليون دولار المخصصة للأعمال الخيرية.

استأنف أفليك ودينغ منافستهما في حلقة الأربعاء على شبكة "إيه بي سي"، التي يقدمها الإعلامي جيمي كيميل، بعدما أنهيا الحلقة السابقة ولم يتبق أمامهما سوى سؤالين للوصول إلى الجائزة الكبرى.

قصة الديك الرومي

كان سؤال نصف المليون دولار يدور حول إنجاز علمي تحقق بعد شهرين فقط من نشر مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" توقع أنه لن يتحقق قبل "مليون إلى عشرة ملايين سنة". ولم يكن الثنائي واثقا من الإجابة، فلجأ إلى وسيلة المساعدة "50/50″، ليتبقى خياران فقط: انشطار الذرة أو أول رحلة طيران. واختار أفليك ودينغ في النهاية "أول رحلة طيران"، لتكون الإجابة الصحيحة التي أهلتهما إلى السؤال الأخير.

أما السؤال الحاسم على المليون دولار، فتناول تقليدا سنويا يرتبط بعيد الشكر في الولايات المتحدة، وطُلب من المتسابقين تحديد أي من أربعة أسماء لم يُستخدم يوما اسما لديك رومي حصل على عفو رئاسي. وكانت الخيارات: "زبدة الفول السوداني والمربى"، و"تيتر آند توت"، و"ماك آند تشيز"، و"سباغيتي آند ميتبول".

ولأنهما لم يكونا متأكدين من الإجابة، استخدما وسيلة "اسأل المضيف". ورجح كيميل أن تكون الإجابة "سباغيتي آند ميتبول"، لكنه أكد أنه غير واثق تماما. ثم استعانا بوسيلة الاتصال بصديق، فاتصل دينغ بزميله في مسابقات المعرفة ستيفن موريسون، الذي فضّل عدم المجازفة بإبداء رأيه.

وأمام هذا الغموض، قرر الثنائي الوثوق بحدس كيميل واختيار "سباغيتي آند ميتبول" إجابة نهائية. وبعد لحظات من الترقب، أعلن البرنامج صحة الإجابة، لينطلق أفليك ودينغ من مقعديهما ويحتضن أحدهما الآخر وسط تساقط قصاصات الاحتفال.

إعلان

لمن تذهب الجائزة؟

لم يحتفظ أفليك بالجائزة لنفسه، إذ شارك في البرنامج دعما للأعمال الخيرية، وستذهب قيمة المليون دولار إلى منظمة "مبادرة شرق الكونغو" (Eastern Congo Initiative)، وهي منظمة غير ربحية شارك في تأسيسها عام 2010 لدعم المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال الحلقة، تحدث أفليك عن ارتباطه بعمل المنظمة على مدى 15 عاما، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة ستسهم في دعم جهودها، لا سيما في مواجهة أزمة تفشي فيروس إيبولا التي تشهدها المنطقة.

فوز يعيد للأذهان إنجاز مات ديمون

يأتي هذا الفوز بعد عام واحد من فوز صديقه المقرب، الممثل مات ديمون، بالجائزة الكبرى في البرنامج نفسه، عندما شارك إلى جانب مقدم "جيوباردي" الحالي كين جينينغز، وذهبت قيمة الجائزة حينها إلى منظمة "Water.org" الخيرية.

وبذلك يصبح أفليك ودينغ خامس ثنائي من المشاهير يفوز بالجائزة الكبرى منذ تولي جيمي كيميل تقديم النسخة الجديدة من البرنامج عام 2020، بعد فوز الطاهي ديفيد تشانغ عام 2020، والأخوين آيك وآلان بارينهولتز عام 2024، ومات ديمون وكين جينينغز، ثم نجمي مسلسل "ذي أوفيس" "The Office" أوسكار نونيز وكيت فلانيري، وكلاهما في عام 2025.

من هو جيمي دينغ؟

لم يكن نجاح أفليك في المنافسة منفصلا عن خبرة شريكه، إذ يعد جيمي دينغ من أبرز المتسابقين في تاريخ برنامج "جيوباردي". فقد حقق خلال مشاركته سلسلة من 31 فوزا متتاليا، ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر المتسابقين تحقيقا للانتصارات في تاريخ البرنامج، بينما لا يزال كين جينينغز يتصدر القائمة برصيد 74 فوزا متتاليا.