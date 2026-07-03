من شيرين إلى شاكيرا.. أغنيات قديمة أعادها مونديال 2026 من جديد

لم تعد الأغنية التي ترافق البطولة هي بالضرورة الأغنية الرسمية للمونديال، ولا تلك التي تنفق عليها شركات الإنتاج ملايين الدولارات. ففي عصر منصات البث ومواقع التواصل، أصبح الجمهور هو من يختار الموسيقى التي ترافق لحظات الفرح والانتصارات.

وما إن ترتبط أغنية بهدف حاسم أو احتفال استثنائي، حتى تبدأ رحلة جديدة من الانتشار، فتقفز أرقام الاستماع إليها على منصات مثل سبوتيفاي ويوتيوب، وتغزو آلاف المقاطع المتداولة على تيك توك وإنستغرام، لتصل إلى جمهور لم يكن قد استمع إليها من قبل.

لحظات تعيد الحياة

وخلال مونديال 2026، برزت هذه الظاهرة بوضوح، إذ عادت إلى الواجهة أغنيات مضى على صدورها سنوات، بينما حققت أعمال أخرى قفزات لافتة في معدلات الاستماع بفضل ارتباطها بأجواء البطولة. وهكذا، أثبتت كرة القدم مرة أخرى أنها لا تصنع لحظات خالدة للاعبين فحسب، بل تمنح الأغنيات أيضا عمرا جديدا.

من أكثر الأمثلة اللافتة على هذه الظاهرة أغنية "وندروول" (Wonderwall) لفرقة "أواسيز" (Oasis)، التي سجلت نحو 1.71 مليون استماع يومي على منصة سبوتيفاي بعد أن رددها لاعبو إنجلترا مع الجماهير داخل الملعب عقب الفوز على كرواتيا، لتعود الأغنية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدورها.

عودة الأغنية، التي ارتبطت منذ التسعينيات بثقافة البوب البريطانية، إلى قوائم الأكثر تداولا، تؤكد أن لحظة كروية واحدة قد تكون كافية لإعادة عمل موسيقي إلى واجهة المشهد، مهما طال الزمن على صدوره.

أغنية "نو إسكتلندا نو بارتي" (No Scotland No Party) مثال آخر على قدرة كرة القدم على إعادة إحياء الأغنيات الجماهيرية. فمع مشاركة إسكتلندا في مونديال 2026، استعادت الأغنية زخمها، متجاوزة 7 ملايين استماع على منصة سبوتيفاي، كما صعدت إلى عدد من القوائم البريطانية بفضل الحماس الذي رافق مشجعي المنتخب طوال البطولة.

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أغنية "واكا واكا" (Waka Waka) لشاكيرا عادت إلى الواجهة خلال مونديال 2026، بوصفها واحدة من أكثر الأغنيات ارتباطا بتاريخ كأس العالم الحديث. فالأغنية التي شكلت علامة بارزة في مونديال 2010، استعادت حضورها مع كل موجة حنين جماعي تربط الجمهور بتجارب كروية سابقة، لتعود مجددا إلى مقاطع الاحتفال ومحتوى الجماهير على منصات التواصل.

بين الذاكرة الجماعية ولحظة الانتصار

في العالم العربي، اتخذت الظاهرة طابعا أكثر ارتباطا بالعاطفة والانتماء، حيث تعود الأغنيات إلى الواجهة مع كل لحظة كروية فارقة. وخلال مونديال 2026، عادت أغنية "ما شربتش من نيلها" لشيرين عبد الوهاب إلى التداول، بعدما ارتفعت معدلات الاستماع إليها بنحو 210% عقب الفوز الذي حققه المنتخب المصري على نيوزيلندا.

الأغنية التي صدرت قبل نحو 14 عاما، لم تُكتب في سياق رياضي، لكنها وجدت طريقها إلى المشهد الكروي عبر مقاطع الاحتفال على منصات التواصل، حيث استخدمها الجمهور في آلاف الفيديوهات التي وثقت لحظات الفرح. ومع هذا الانتشار، تحولت إلى أغنية رياضية تُرافق الاحتفال، ارتبطت في الوعي الجماعي بروح الانتصار، بعيدا عن سياقها الأصلي.

وهكذا، لم تعد الأغنية تستهلك كعمل فني مستقل، بل كجزء من لحظة جماعية يعيد الجمهور إنتاجها في كل مناسبة كروية.

أما في العراق، فقد استعاد الجمهور أغنية "هلا هلا بالعراق" لعلي جاسم في سياق الإنجازات الكروية، إلى جانب أغنية "أسود الرافدين" لسيف نبيل (عام 2019)، التي عادت للظهور في المحتوى الرقمي المرتبط بالمنتخب، مع كل لحظة تأهل أو فوز.

وفي السعودية، تتعدد الأعمال التي ارتبطت بالمنتخب عبر مراحل مختلفة، من بينها "الله الله يا منتخبنا" لطلال سلامة (عام 1984)، و"يا ناس الأخضر لا لعب" لطلال مداح، و"جاكم الإعصار" لعبادي الجوهر (عام 1988)، وهي أعمال عادت إلى التداول عبر المقاطع الأرشيفية ومحتوى منصات التواصل، لتجد حضورا جديدا في سياق التشجيع المعاصر، إلى جانب استمرار حضور أغنية "فوق هام السحب" بوصفها إحدى أبرز الأغنيات الوطنية المرتبطة بالاحتفالات الجماهيرية.

في الأردن، عادت أغنية "رجالك يا أردن" لمحمود سلطان إلى التداول مع مشوار المنتخب في التصفيات والبطولات، بعدما أعاد الجمهور استخدامها في مقاطع الاحتفال، لتتحول إلى أحد الأصوات المرتبطة بلحظات الفرح الكروي.

أما في المغرب، فقد عادت إلى الواجهة أهزوجة "رجاوي فلسطيني" التي أطلقتها مجموعة "ألتراس إيغلز" المساندة لنادي الرجاء البيضاوي عام 2019. ورغم أنها لم تُكتب لكأس العالم ولم ترتبط به مباشرة، بل جاءت في سياق تعبيري تضامني مع القضية الفلسطينية داخل ثقافة المدرجات، فإنها تحولت مع مرور الوقت إلى واحدة من أكثر الأهازيج انتشارا في المغرب وخارجه، متجاوزة إطارها الأول لتصبح جزءا من الهوية الجماهيرية.

وخلال أجواء المونديال، استعادت الأغنية حضورها على منصات التواصل وفي التجمعات الجماهيرية، إلى جانب عدد من أهازيج الألتراس المغربية، لتؤكد أن ثقافة المدرجات باتت عنصرا أساسيا في تشكيل المشهد الكروي المغربي، وأن بعض هذه الأعمال يكتسب حياة جديدة كلما برزت لحظات كروية كبرى.

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الهدف.. حين تبدأ الأغنية من جديد

لا تحتاج الأغنية اليوم إلى بطولة جديدة كي تُولد من جديد، ولا إلى إنتاج ضخم كي تعود إلى الواجهة. يكفي هدف في لحظة حاسمة، أو احتفال عابر في شارع أو مدرج، حتى تُستدعى من الذاكرة وتُعاد صياغتها داخل مشهد جديد، وكأنها خُلقت لتلك اللحظة تحديدا.

وفي زمن المنصات الرقمية، لم يعد الجمهور يكتفي بالاستماع إلى الأغنية، بل يعيد استخدامها وإنتاج معناها أيضا، فيحوّل عملا قديما إلى صوت يرافق فرحا جديدا، ويمنح أغنية من زمن بعيد فرصة أخرى للحياة داخل سياق مختلف.

هكذا، لا تبدو كرة القدم مجرد لعبة تعيد توزيع الانتصارات، بل مساحة تعيد فيها الموسيقى اكتشاف جمهورها… في كل مرة يُسجل فيها هدف، تُفتح نافذة جديدة لأغنية قديمة كي تعود وتبدأ من جديد.