من الحلم الأمريكي إلى إرث الاستيطان.. "البيت الصغير في البراري" يعود

منذ أن صدرت روايات سلسلة "البيت الصغير في البراري" (Little House on the Prairie) للكاتبة الأمريكية لورا إنغلز وايلدر في ثلاثينيات القرن الماضي، حتى تحولت إلى واحدة من أشهر الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال والناشئة في الولايات المتحدة، ثم رسخ مكانتها هذا المسلسل التلفزيوني الذي عُرض بين عامي 1974 و1983، والذي أصبح إحدى أيقونات الدراما العائلية الأمريكية.

بعد أكثر من أربعة عقود على انتهاء ذلك العمل، تعود الحكاية في معالجة جديدة من إنتاج نتفلكس، عُرض موسمها الأول في 9 يوليو/تموز 2026، ويتألف من ثماني حلقات، وطورتها الكاتبة والمنتجة ريبيكا سونينشاين، مستندة مباشرة إلى الروايات الأصلية أكثر من استنادها إلى المسلسل الكلاسيكي. يشارك في البطولة أليس هالسي، ولوك برايسي، وكروسبي فيتزجيرالد، وسكاي ووكر هيوز، إلى جانب ميغوين فيربروذر، وأليسا واباناتاهك، وجوكو سيمز، في عمل يمزج بين الدراما العائلية والدراما التاريخية وحكايات البقاء على البراري الأمريكية في القرن التاسع عشر.

حكاية قديمة بقراءة جديدة

يروي مسلسل "البيت الصغير في البراري" (Little House on the Prairie) رحلة عائلة إنغلز التي تغادر موطنها بحثًا عن بداية جديدة في الغرب الأمريكي خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، وخلال هذه الرحلة تواجه تحديات الاستقرار في أرض مجهولة، وتقلبات الطبيعة، وصعوبة بناء حياة من الصفر.

هذه الحكاية التي تبدو في ظاهرها دراما عائلية عن البقاء والأمل تحمل تاريخًا أطول بكثير من النسخة التي تعرضها نتفلكس اليوم، أو حتى الروايات المقتبسة عنها، حيث إن هذه الروايات مستلهمة من طفولة لورا إنغلز وايلدر الحقيقية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر السرديات تأثيرًا في تشكيل صورة الغرب الأمريكي.

ولدت وايلدر عام 1867، وعاشت بنفسها جزءا كبيرا من تجربة الانتقال مع أسرتها بين ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، وهو ما دفعها، بعد عقود، إلى تدوين تلك الذكريات في سلسلة من الروايات شبه الذاتية. وبين عامي 1932 و1943، قدمت عالما يراه القارئ من خلال عيني طفلة، لكنه حمل في الوقت نفسه تصورا كاملا عن المجتمع الأمريكي الناشئ؛ من أسرة متماسكة وأب يؤمن بأن العمل هو سبيله للنجاة، وأم تحافظ على استقرار المنزل، وأرض مفتوحة أمام كل من يملك الشجاعة لبدء حياة جديدة.

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نقلت شبكة إن بي سي (NBC) هذه الحكاية إلى الشاشة عام 1974، وذلك لتقديم مسلسل عائلي يخاطب جمهور التلفزيون وما زال له معجبون حتى اليوم، ومن خلال رؤية مايكل لاندون، الذي جسد شخصية تشارلز إنغلز وتولى أيضًا كتابة وإخراج عدد كبير من الحلقات، تحولت المذكرات الشخصية إلى دراما أسبوعية تحتفي بالقيم الإنسانية، وتقدم في كل حلقة درسا عن الأسرة أو الفقد أو الإيمان أو التضامن.

أما النسخة الأحدث، المعروضة الآن على نتفلكس، فهي مختلفة في منطلقها؛ فهي لا تحاول استعادة المسلسل الكلاسيكي أو منافسته، وإنما تعود إلى الروايات الأصلية وتقرأها في سياق تاريخي وثقافي مغاير.

خمسون عاما وغرب أمريكي مختلف

ظهر الغرب الأمريكي في نسخة عام 1974 من المسلسل كمساحة لبناء حياة جديدة، حيث تتقدم الأسرة إلى المجهول وهي تحمل معها تصورًا واضحًا عن البيت والعمل والاستقرار، وظل ذلك جوهر المسلسل المرتبط بعائلة إنغلز أكثر من ارتباطه بالصراع على الأرض نفسها، فالتحديات التي تواجهها الأسرة جاءت على شكل اختبارات لقدرتها على التماسك. وحتى عندما تناول المسلسل قضايا مثل التمييز والإدمان والفقر، ظل ينظر إليها من داخل منظومة القيم التي تعتمد على الأسرة والمجتمع المحلي.

أما في النسخة الأحدث التي نتناولها اليوم، فنجد أن بعض هذه العناصر لا يزال حاضرا، لكنها ليست الوحيدة، فالغرب الأمريكي فيها ليس مجرد أرض خالية تنتظر من يأتي ليعمرها ويستقر فيها، بل أرض لها تاريخ وسكان سابقون. لذلك تتمحور قصة المسلسل حول علاقة عائلة إنغلز بالسكان الأصليين، ولا سيما أفراد قبيلة الأوسيدج، الذين منحهم العمل حضورا ومساحة للتعبير عن رؤيتهم الخاصة لما يحدث حولهم، وقد استعان فريق العمل بمستشارين من الأوسيدج لضمان أن تكون هذه الإضافة أكثر اتصالا بتاريخهم وثقافتهم.

يذكر المسلسل المتفرجين بأن حلم التوسع وبناء المنزل ليس فقط مرتبطا بالمستوطنين البيض، وهذه النقلة هي أبرز ما يميزه عن النسخة القديمة، إذ يوسع زاوية النظر من تجربة الأسرة البيضاء إلى الأشخاص الذين عاشوا بالفعل في البراري قبل وصولهم.

تكشف المقارنة بين النسختين عن تغير أوسع في المجتمع الأمريكي اليوم، فالحكاية التي روتها نسخة السبعينيات والتي مثلت الحلم الأمريكي، يعاد سردها اليوم مع إدراك أكبر للتكلفة التي رافقت تحقيق هذا الحلم، ولكن مع ذلك لا يتخلى المسلسل الجديد عن مثالية الروايات أو النسخة القديمة من المسلسل، فهو لا يزال أقل عنفًا من الواقع التاريخي للاستيطان الأبيض لأراضي السكان الأصليين.

ما بين دفء الحكاية وجمال الصورة

من أهم أسباب نجاح مسلسل "البيت الصغير في البراري" قدرته على الاستفادة من المادة الأصلية، ولكنه لا يتعامل معها كمادة جامدة يجب نقلها حرفيًا، فهو يعيد بناء الشخصيات والعلاقات ويمنحها مساحة أكبر للنمو الدرامي متجاوزا حتى الروايات الموجهة بالأساس للأطفال.

يقدم المسلسل قصته من خلال عيون لورا، التي تؤديها أليس هالسي، الطفلة الفضولية المندفعة ذات الشخصية القوية، في أداء جعل الممثلة هي نجمة المسلسل الحقيقية على الرغم من عمرها الذي يبلغ عشر سنوات فقط.

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واهتم صناع المسلسل كذلك بإعادة صياغة شخصيات الوالدين أيضًا، فنجد أن تشارلز إنغلز أكثر هشاشة ووعيًا بمشاعره، بينما حصلت الأم كارولين على خلفية أكثر تفصيلًا ومساحة تتجاوز دور الأم التقليدي داخل الأسرة، ويمنح هذا التوزيع لشخصيات المسلسل قدرة أكبر على تقديم الغرب الأمريكي في هذه الفترة.

ويأتي التصوير كأحد أبرز عناصر قوة العمل؛ فالبراري شخصية قائمة بذاتها، تجمع بين اتساع الطبيعة وجمالها وخطورتها في الوقت نفسه. وصُوّر العمل في مانيتوبا الكندية للاستفادة من طبيعتها التي تشبه سهول الغرب الأوسط، مع بناء مواقع وبيوت تاريخية بتفاصيل دقيقة، بينها منزل عائلة إنغلز الذي شُيّد باستخدام أساليب وأدوات تحاكي القرن التاسع عشر.

ومع ذلك، فإن الإيقاع يمثل نقطة الضعف الأبرز، فالحلقات تتحرك ببطء، لكن هذا البطء نفسه يمكن قراءته كجزء من طبيعة العمل؛ فالمسلسل يعتمد على التفاصيل اليومية والعلاقات وتجربة العيش في هذا المكان المقفر الهادئ للغاية.

الإخراج: 3.5

التمثيل: 3.5

المؤثرات البصرية: 4

صديق العائلة: 4.5