"بي تي إس" تقاطع غرامي 2027 رغم توقعات بترشح ألبومها

أعلنت فرقة "بي تي إس" (BTS) أنها لن تتقدم بأعمالها للمنافسة في الدورة الـ69 من جوائز غرامي، المقرر إقامتها في 7 فبراير/شباط 2027، رغم توقعات بترشح أحدث ألبوماتها لعدد من الفئات الرئيسية، وذلك بعد أسابيع من استحداث أكاديمية التسجيل فئة جديدة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية.

وتشير التقارير إلى أن قرار الفرقة جاء في رسالة نشرها الأعضاء عبر خاصية القصص المصورة عبر منصة إنستغرام أكدوا خلالها عدم خوض سباق غرامي العام المقبل، معربين عن أملهم في أن تُستقبل أعمالهم على أساس قيمتها الفنية بعيدا عن التصنيفات المرتبطة باللغة أو المنطقة.

ويأتي موقف الفرقة بعد أسابيع من اعتماد أكاديمية التسجيل فئة جديدة ضمن جوائز غرامي تحمل اسم "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية"، لتخصيص مساحة للأعمال المنتمية إلى أنماط مثل الكيبوب والجيه بوب والسي بوب، شريطة أن تتضمن استخداما ملحوظا لإحدى اللغات الآسيوية.

تمييز على أساس اللغة والانتماء الجغرافي

وبحسب الصحف العالمية، قوبل استحداث فئة "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية" بانتقادات من قبل شريحة واسعة من جمهور الكيبوب، الذي اعتبر أن تخصيص جائزة منفصلة للفنانين الآسيويين يعزز تصنيفهم وفق الهوية الجغرافية واللغة، بدلا من منافستهم ضمن الفئات العامة.

وربطت تقارير إعلامية بين هذه الانتقادات والرسالة التي أصدرتها "بي تي إس"، معتبرة أن تأكيد الفرقة رفض تقييم الموسيقى على أساس "المنطقة" أو "اللغة" يحمل موقفا واضحا من الجدل الدائر حول الفئة الجديدة.

ولم تصدر أكاديمية التسجيل أي تعليق على قرار الفرقة حتى الآن، رغم تواصل عدد من وسائل الإعلام العالمية معها للحصول على رد رسمي.

نجاح تجاري وانتشار عالمي

ورغم قرار "بي تي إس" بعدم التقدم للمنافسة، كانت الفرقة من أبرز الأسماء المتوقع حصولها على ترشيحات في الدورة المقبلة، بعد النجاح التجاري والنقدي الذي حققه ألبومها الخامس "أريرانغ"، الصادر في مارس/آذار الماضي، والذي جاء عقب اكتمال عودة جميع أعضاء الفرقة من الخدمة العسكرية الإلزامية.

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وحقق الألبوم انتشارا واسعا عالميا، متصدرا قوائم "بيلبورد" للألبومات والأغاني، فيما رشحت تقارير متخصصة دخوله المنافسة على جائزة "ألبوم العام"، إلى جانب توقعات بترشح الأغنية الرئيسية "سويم" لجائزة "أغنية العام" بعد تصدرها قائمة "بيلبورد هوت 100" في الولايات المتحدة.

في المقابل، لم تستوف "سويم" شروط المنافسة على فئة "أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية"، إذ تنص لوائح الأكاديمية على أن تتضمن الأعمال استخداما مؤثرا لإحدى اللغات الآسيوية، بينما يغلب على أغاني ألبوم "أريرانغ" الغناء باللغة الإنجليزية، التي تشكل أكثر من 80% من كلماته.

مقاطعة جوائز غرامي

ورغم حضورها المتكرر في قوائم الترشيحات خلال السنوات الماضية، لم تفز بي تي إس بأي من جوائز غرامي، بعدما نافست في فئات شملت أفضل أداء لثنائي أو مجموعة بوب وأفضل فيديو موسيقي. وفي الوقت نفسه، يتمتع أعضاء الفرقة السبعة بحق التصويت داخل أكاديمية التسجيل، بعدما انضموا إلى عضويتها منذ عام 2019.

ومنذ انطلاقتها عام 2013، رسخت بي تي إس مكانتها بين أكثر الفرق الموسيقية نجاحا ومبيعا على مستوى العالم.

ويضع قرار عدم التقدم للمنافسة هذا العام بي تي إس إلى جانب عدد من الفنانين الذين سبق أن أعلنوا مقاطعة جوائز غرامي، بينهم المغني الكندي ذا ويكند، ومورغان والين، والأمريكي فرانك أوشن، وويل سميث، احتجاجا على سياسات الجائزة أو آلياتها.

وكان مغني الراب دريك قد انتقد الجائزة في عام 2020، داعيا إلى تجاوز مكانتها التقليدية، ومعتبرا أنها لم تعد تعكس بالضرورة قيمة الأعمال الموسيقية الأكثر تأثيرا، خاصة في ما يتعلق بموسيقى الراب والفنانين السود.

جولة ومحطات عالمية

وعلى صعيد أنشطتها الفنية، تواصل بي تي إس تقديم حفلات جولتها العالمية "أريرانغ"، بعدما أنهت محطتها الأوروبية في باريس. كما سجلت الفرقة حضورا لافتا خلال نهائي كأس العالم عام 2026، بمشاركتها في عرض ما بين الشوطين الذي أقيم لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتعود الفرقة لاستكمال جولتها الأمريكية مطلع أغسطس/آب، حيث تنطلق الحفلات مجددا من ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.