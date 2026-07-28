ابنة توم كروز تتخلى عن لقب والدها رسميا

غيرت سوري، ابنة النجمين توم كروز وكايتي هولمز، لقب عائلتها رسميا، بعدما استبدلت لقب "كروز" بـ"نويل"، وهو الاسم الأوسط لوالدتها، ليصبح اسمها القانوني "سوري نويل".

وحصلت مجلة "بيبول" على سجلات تسجيل الناخبين، التي كشفت أن سوري سجلت اسمها للتصويت في ولاية بنسلفانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024 باسم "سوري نويل"، ما أكد تغيير لقبها قانونيا من "كروز" إلى "نويل".

وتدرس سوري المقيمة في مقاطعة أليغيني بولاية بنسلفانيا، في جامعة كارنيجي ميلون، وسجلت بياناتها الرسمية بالاسم الجديد. وتشير المعلومات إلى أنها لم تستكمل إجراءات تغيير الاسم داخل الولاية، وهو ما يرجح أنها أنهت الإجراءات القانونية في مدينة نيويورك قبل انتقالها للدراسة.

وقبل ظهور اسمها الجديد في سجلات الناخبين بعدة أشهر، استخدمت سوري اسم "سوري نويل" لأول مرة خلال حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في يونيو/حزيران 2024.

ويأتي تغيير سوري للقبها في ظل التقارير المتداولة عن انقطاع علاقتها بوالدها توم كروز، إذ ذكرت تقارير سابقة أنه لم يلتق بها منذ عام 2012.

وكان توم كروز وكايتي هولمز قد رزقا بابنتهما سوري في أبريل/نيسان 2006، قبل أن ينفصلا رسميا عام 2012، لتحصل هولمز على حضانة ابنتهما، التي كانت تبلغ آنذاك ست سنوات.

ولم يعلق توم كروز حتى الآن على طبيعة علاقته بابنته، رغم تداول تقارير عن ابتعاده عنها لسنوات. كما أثار غيابه عن حفل تخرجها من المدرسة الثانوية اهتمام المتابعين، في الوقت الذي كان يحضر فيه إحدى حفلات المطربة تايلور سويفت في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت والدتها كايتي هولمز نفت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ما تردد بشأن حصول ابنتها سوري على صندوق ائتماني موروث من والدها بعد بلوغها سن 18 عاما.

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ورغم حرص سوري على الابتعاد عن الأضواء، ظهرت في أغسطس/آب 2025 خلال زيارة لوالدتها في موقع تصوير فيلم "الساعات السعيدة" (Happy Hours) بمدينة نيويورك، حيث شوهدتا معا وهما تتجولان في شوارع المدينة، قبل أن تواصل والدتها تصوير الفيلم.

وبذلك تنضم سوري إلى قائمة أبناء مشاهير هوليوود الذين قرروا التخلي عن ألقاب عائلاتهم، إذ سبقتها فيفيان، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، التي تقدمت بطلب رسمي لحذف لقب والدها، ليصبح اسمها القانوني "فيفيان مارشلين جولي"، وذلك في يوم بلوغها عامها الثامن عشر.

وكانت شيلوه أول من حصل على موافقة رسمية لتغيير اسمها عام 2024، لتصبح "شيلوه جولي". كما أفادت تقارير بأن زاهارا حذفت أيضا لقب "بيت" من اسمها، بعد أن كان شقيقها الأكبر مادوكس قد اتخذ الخطوة نفسها في وقت سابق.