"7 دوجز" يدخل مرحلة الربح بعد تجاوز إيراداته 24 مليون دولار

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن فيلم "7 دوجز" (7DOGS) دخل مرحلة الربحية، بعدما بلغت إيراداته العالمية مليارا ومئة وأربعة وتسعين مليونا ومئتين وستين ألف جنيه مصري (نحو 24.6 مليون دولار) حتى الآن، وفقا لمنشور نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويعكس حجم الإيرادات المعلنة تحولا لافتا في حجم الاستثمارات الموجهة للسينما العربية خلال السنوات الأخيرة، إذ ظل حاجز الإنتاج الضخم والعائد التجاري الواسع مقتصرا لعقود على هوليوود وبوليوود وعدد محدود من الصناعات السينمائية، بينما تسعى السعودية اليوم إلى بناء نموذج إنتاج قادر على المنافسة.

وقال آل الشيخ إن الفيلم يمثل، من وجهة نظره، بداية مرحلة جديدة في صناعة السينما العربية من حيث حجم الإنتاج والعائدات التجارية، مشيرًا إلى أن خطة توزيع العمل ستتوسع خلال الأسابيع المقبلة لتشمل أسواقا آسيوية، إلى جانب إبرام صفقات تجارية جديدة من شأنها دعم عوائده. وأضاف أن الفيلم سيبدأ عرضه في دور السينما بالصين والهند خلال أغسطس/آب المقبل، وهو ما توقع أن يسهم في رفع حصيلته بشباك التذاكر العالمي.

إيرادات خارج شباك التذاكر

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى أن الشركة المنتجة تستعد لإبرام اتفاق مع إحدى المنصات العالمية لبيع حقوق العرض الرقمي والمنزلي، في صفقة قال إن قيمتها ستتجاوز 400 مليون جنيه مصري (نحو 8.2 ملايين دولار)، دون أن يكشف عن اسم المنصة أو تفاصيل الاتفاق.

وأوضح أن عوائد الفيلم لا تقتصر على شباك التذاكر، بل تشمل أيضًا حوافز الاسترداد النقدي (Cash Rebate) التي يقدمها برنامج الحوافز السعودي للتصوير، والبالغة نحو 15 مليون دولار، إضافة إلى ما يقارب 4 ملايين دولار من عقود الرعاية والدمج الإعلاني مع عدد من الشركات.

وتعد حوافز الاسترداد النقدي (Cash Rebate) أحد أبرز أدوات جذب الإنتاجات السينمائية العالمية، إذ تعيد الحكومات جزءًا من الإنفاق الذي يتم داخل الدولة، بهدف تشجيع التصوير المحلي وجذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الإبداعية.

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وحقق الفيلم أيضا إنجازا غير مسبوق في السوق المصرية، بعدما جمع 258.7 مليون جنيه مصري (نحو 5.3 ملايين دولار) خلال أول 60 يوما من عرضه، ليصبح أعلى فيلم من حيث الإيرادات الاسمية في تاريخ شباك التذاكر المصري.

ويعد "7DOGS" أضخم إنتاج في تاريخ السينما العربية بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار، كما يُعد أول فيلم يُصور بالكامل داخل استوديوهات الحصن بيغ تايم (Big Time) في الرياض، بإخراج الثنائي البلجيكي من أصول مغربية عادل العربي وبلال فلاح.

موسوعة غينيس

وسجلت استوديوهات سيلا (SELA Studio)، التي استضافت تصوير فيلم "7DOGS" في الرياض، رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ الأول لأكبر انفجار سينمائي بقدرة تعادل 170.7 طن من مادة "تي إن تي" (TNT)، والثاني لأكبر كمية متفجرات شديدة الانفجار استُخدمت في لقطة سينمائية واحدة، بواقع 405.85 كيلوغراما مكافئا لمادة "تي إن تي".

وينتمي "7 دوجز" إلى أفلام الأكشن والتشويق، وتدور أحداثه حول ضابط في الإنتربول، يؤدي دوره أحمد عز، يضطر إلى التعاون مع أحد الزعماء السابقين لتنظيم "الكلاب السبعة"، الذي يجسده كريم عبد العزيز، لمواجهة شبكة إجرامية عابرة للحدود تطور مخدرًا جديدًا يهدد المنطقة.

ويعد الفيلم أحد أبرز المشاريع السينمائية التي دعمتها الهيئة العامة للترفيه ضمن توجهها لتطوير صناعة السينما السعودية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإنتاج واستقطاب شركات وصناع أفلام عالميين.

ويستند الفيلم إلى قصة كتبها تركي آل الشيخ، بينما كتب السيناريو محمد الدباح، ويشارك في بطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وفرانسيس نغانو، وناصر القصبي، وسيد رجب، وهنا الزاهد، وعدد من الممثلين العرب والعالميين.

ويأتي "7 دوجز" ضمن إستراتيجية أوسع تقودها الهيئة العامة للترفيه لتطوير صناعة السينما السعودية، من خلال الاستثمار في استوديوهات إنتاج متطورة، واستقطاب صناع أفلام عالميين، ورفع قدرة الأفلام العربية على المنافسة في أسواق التوزيع الدولية.