جورج وسوف: ألم فقدان الابن لا يزول.. ورسالة السيدة فيروز خففت عني

كشف الفنان جورج وسوف تفاصيل أصعب فترات حياته، متحدثا عن رحيل نجله وديع، واللحظات التي رافقت جنازته، كما استعاد أثر هذه الخسارة عليه، والسعادة التي أعادها ميلاد حفيده الذي حمل الاسم نفسه.

مأساة كبيرة

ووصف وسوف، في لقائه مع بودكاست "منّا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري، على قناة "المشهد"، وفاة نجله بأنها "مأساة كبيرة"، مؤكدًا أن وديع لم يكن مجرد ابنه، بل كان أقرب أصدقائه ورفيقه في سنواته الأخيرة، وقال: "رحمه الله، كان فقدانه من أشد المحن التي مررت بها، فقد كان ابني وصديقي وأقرب الناس إليّ، وكنت أصطحبه معي إلى كل مكان".

كما استعاد تفاصيل تشييع جثمان نجله، موضحا أنه ناشد محبيه الامتناع عن إطلاق النار خلال مراسم الجنازة، خشية سقوط ضحايا آخرين. وأضاف أنه نشر رسالة مصورة قال فيها: "إذا كنتم تحبونني، فلا تطلقوا النار، فقد رحل وديع، ولا نريد أن نفقد شخصا آخر"، مشيرا إلى أن جمهوره استجاب للمناشدة والتزم بها.

وأضاف أن أكثر ما بقي معه بعد تلك المحنة هو الدعاء، مؤكدا أن ألم فقدان الابن لا يزول مع مرور الوقت.

وأكد وسوف إلى أن ميلاد حفيده أدخل السعادة إلى العائلة، خاصة بعد إطلاق اسم "وديع الصغير" عليه، معتبرا أن هذه الخطوة حملت للأسرة كثيرا من المعاني والمشاعر الإنسانية.

أشار إلى أن إطلاق اسم وديع على حفيده جاء تحقيقًا لأمنية ظل يتمسك بها منذ وفاة نجله، موضحًا أنه كان يتمنى أن يُرزق أحد أبنائه بمولود يحمل اسمه، وهو ما تحقق بالفعل بعد سنوات.

وقال إن هذه اللحظة كانت بمثابة جبر لخاطره، إذ أعاد وجود حفيده الذي يحمل الاسم نفسه إلى العائلة كثيرا من المشاعر والذكريات، مؤكدا أن رحيل نجله لا يزال يترك أثرا عميقا في نفسه رغم مرور الوقت.

وكان وديع قد رحل عن عالمنا في يناير/كانون الثاني 2023 عن عمر ناهز 39 عاما، وشكلت وفاته صدمة كبيرة.

رسالة بخط السيدة فيروز

وفي الحلقة تحدث الفنان، البالغ من العمر 64 عاما، عن واحدة من أكثر المواقف التي خففت عنه وطأة فقدان نجله، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة تعزية بخط يد الفنانة فيروز بعد الوفاة، وهي الرسالة التي ما زال يحتفظ بها حتى اليوم باعتبارها من أغلى مقتنياته.

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وأوضح أن الرسالة وصلته عبر ساعي بريد، ولم يتوقعها، وكانت تحمل كلمات مواساة تركت أثرا كبيرا في نفسه خلال تلك الفترة، مؤكدا أنها لم تكن مجرد رسالة تعزية، بل لفتة إنسانية ظل يتذكرها حتى الآن.

وقال وسوف إنه قرر حفظ الرسالة في خزنة صغيرة تضم مقتنيات نجله الراحل، ومنها متعلقاته الشخصية، معتبرا أنها اكتسبت قيمة معنوية كبيرة بالنسبة إليه.

وتحدث الفنان السوري أيضا عن علاقته بفيروز، مستعيدا لقاء جمعهما قبل سنوات، وقال إن الزيارة جاءت بناء على رغبتها، واصفا اللقاء بأنه اتسم بالبساطة والود بعيدا عن أي أجواء رسمية.

وقال الفنان الملقب بـ"سلطان الطرب" إنه لم يفكر يوما في تقديم أعمال فيروز، لأن أغنياتها ارتبطت بشخصيتها الفنية إلى حد يصعب معه إعادة تقديمها، مؤكدا أن لكل فنان بصمته، وأن بصمتها الاستثنائية جعلته يبتعد عن الاقتراب من إرثها الغنائي.

كما استعاد جورج وسوف جانبا من الذكريات التي جمعته بالموسيقار الراحل ملحم بركات، متحدثا عن طبيعة العلاقة التي ربطتهما على مدار سنوات، كما كشف أن آخر لقاء جمعهما كان قبل أيام قليلة من رحيل بركات.

وفي سياق حديثه، أشار وسوف إلى أن مسيرته الفنية شهدت مواقف كثيرة وقف خلالها إلى جانب عدد من الفنانين في بداياتهم، لافتا إلى أن تقديم الدعم للآخرين لم يكن بالنسبة إليه أمرا يسعى لإعلانه، وإنما تصرفا نابعا من قناعاته الشخصية.

ووجه وسوف في ختام حديثه رسالة إلى الجيل الجديد من المطربين، من بينهم ناصيف زيتون والشامي، دعاهم فيها إلى عدم الاكتفاء بالموهبة، مؤكدا أن استمرار الفنان يرتبط أيضا بتواضعه وطريقة تعامله مع الناس، لأن المحبة والاحترام هما ما يبقيان أثره حاضرا لدى جمهوره.

واستعاد جورج وسوف كواليس عدد من أبرز المحطات في مسيرته الفنية، متحدثا عن الظروف التي سبقت طرح أغنيتي "كلام الناس" و"حلف القمر"، وكيف تحولتا مع مرور الوقت إلى اثنتين من أبرز الأغنيات في مشواره الفني.

وأكد وسوف أن ارتباطه بجمهوره كان العامل الأهم في استمراره على الساحة الغنائية، مشيرا إلى أن كثيرا من أعماله تجاوزت زمن صدورها، وأصبحت جزءا من ذكريات المستمعين وتجاربهم الشخصية.

وأضاف أن الوقوف على المسرح يظل أكثر اللحظات التي تمنحه الحماس لمواصلة الغناء، لافتا إلى أن تفاعل الجمهور مع أغنياته يشعره بأنها ما زالت حاضرة في وجدان الناس، وهو ما يدفعه إلى الاستمرار في تقديم أعمال جديدة.

وعلى الصعيد الفني يستعد جورج وسوف لإحياء حفل ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن.

كما يواصل التحضير لأغنية جديدة بعنوان "طمّني عالحبايب"، تعيد تعاونه مع الملحن المصري صلاح الشرنوبي بعد سنوات من الأعمال التي جمعتهما، من بينها "كلام الناس" و"بياعين الهوا".