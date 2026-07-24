صيف 2026.. الألبومات تنتصر على الأغاني المنفردة

بعد سنوات من هيمنة الأغاني المنفردة، يعود الألبوم الغنائي الكامل بقوة إلى واجهة المشهد في صيف 2026، وسط موسم استثنائي يشهد منافسة محتدمة بين كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. ومع عودة فنانين غابوا لسنوات عن طرح الألبومات، ومواصلة آخرين ترسيخ حضورهم، يتصدر السباق عمرو دياب، ومحمد حماقي، وتامر عاشور، وإليسا، وراغب علامة، والشامي، في موسم يلفت الأنظار بحجم الإصدارات وتنوعها.

عمرو دياب.. تنوع موسيقي بطابع صيفي

يتصدر ألبوم عمرو دياب "حبيتك" قائمة أبرز الإصدارات الغنائية في موسم صيف 2026، ليصبح الألبوم السادس والثلاثين في مسيرته الفنية الممتدة لعقود. ويراهن الفنان المصري، الملقب بـ"الهضبة"، في عمله الجديد على التنوع الموسيقي، إذ يجمع بين الأغاني الرومانسية الهادئة، والإيقاعات الصيفية السريعة، والأعمال ذات الطابع الدرامي، في محاولة لتقديم تجربة تلائم أذواقا مختلفة وتواكب التحولات التي يشهدها سوق الموسيقى.

ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها دياب مع نخبة من أبرز صناع الأغنية العربية. وشارك في كتابة الكلمات كل من أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومصطفى البرنس، ومصطفى حدوتة، ورزام، ومنة القيعي، بينما حملت الألحان توقيع إيهاب عبد الواحد، ومحمد يحيى، وعمرو مصطفى، ونادر نور. أما التوزيع الموسيقي، فتولاه أحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، وعادل حقي

وحظي ألبوم "حبيتك" بتفاعل واسع منذ طرحه، لينضم إلى قائمة الألبومات التي تشهد منافسة قوية خلال موسم صيف 2026، في ظل عودة عدد من نجوم الغناء إلى طرح الألبومات الكاملة بعد سنوات من التركيز على الأغاني المنفردة.

تامر حسني.. دراما وإيقاعات سريعة

يدخل تامر حسني سباق الألبومات الصيفية بألبومه الجديد "مش هتكرر"، الذي يضم 14 أغنية، من بينها "بنت مين"، و"وش الخير"، و"مش هتكرر"، و"في القلب"، و"بعيش على الذكرى"، في عمل يراهن من خلاله على تقديم مزيج متنوع من الألوان الغنائية، يجمع بين الأغاني الرومانسية والدرامية والإيقاعات السريعة، بما يتناسب مع أجواء موسم الصيف ويخاطب أذواق شرائح مختلفة من الجمهور.

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ويتعاون تامر في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الأغنية العربية، إذ كتب الكلمات كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي، فيما حملت الألحان توقيع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، بينما شارك عدد من الموزعين الموسيقيين في تقديم رؤية موسيقية متنوعة للعمل.

واختار تامر حسني طرح الألبوم حصريا عبر منصة "أنغامي" في بداية موسم صيف 2026، قبل إتاحته على باقي المنصات الموسيقية، لينضم إلى قائمة الألبومات التي تشهد منافسة قوية هذا الموسم.

تامر عاشور.. نجاح الألبوم وأزمة مع "أنغامي"

بعد أيام قليلة من طرح ألبومه "مراية الحب"، أعلن تامر عاشور سحب العمل من منصة "أنغامي"، مؤكدا أن جميع أعماله الفنية ستغادر المنصة تباعا، مع استمرار إتاحتها عبر بقية المنصات الموسيقية. وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "تم سحب "مراية الحب" اليوم من على منصة أنغامي، وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبا، وتقدروا تسمعوا جميع أغاني تامر عاشور على جميع المنصات"، من دون أن يوضح أسباب اتخاذ هذا القرار، رغم التفاعل الواسع الذي حققه الألبوم منذ طرحه، وتصدر عدد من أغنياته قوائم الاستماع على المنصات الموسيقية.

ويضم "مراية الحب" 11 أغنية، من بينها "مراية الحب"، و"ولاد حلال"، و"مكاني الصح"، و"آسف"، ويواصل من خلالها عاشور تقديم مزيج من الأغنيات الرومانسية والدرامية، إلى جانب أعمال بإيقاعات أكثر حيوية، في امتداد للون الغنائي الذي اشتهر به خلال السنوات الماضية.

وشهد الألبوم تعاونا مع نخبة من أبرز صناع الأغنية العربية، إذ كتب الكلمات كل من تامر حسين، وسمير طارق، وأحمد المالكي، ومحمد مصطفى مالك، وعليم، فيما حملت الألحان توقيع عزيز الشافعي، وعمرو مصطفى، ومدين، وسامر أبو طالب، ومحمدي، بينما شارك في التوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، وحسن الشافعي، وأماديو، و"توما"، وعدد من الموزعين الآخرين.

راغب علامة وإليسا.. عودة مؤجلة

ويواصل راغب علامة العمل على ألبومه الجديد، الذي كان من المقرر طرحه في وقت سابق قبل أن تتسبب التطورات التي شهدها لبنان في تأجيل خطة إصداره. ويضع الفنان اللبناني حاليا اللمسات الأخيرة على العمل، بعد الانتهاء من تسجيل معظم أغنياته، تمهيدا لطرحه خلال موسم صيف 2026.

وتستعد إليسا للعودة إلى الألبومات الكاملة خلال عام 2026، من خلال ألبومها الجديد الذي تأجل طرحه بسبب الأوضاع في لبنان. ويعد العمل ثاني ألبوم تنتجه عبر شركتها الخاصة "إي ريكوردز"، ويجمعها بعدد من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، مع تنوع في اللهجات بين المصرية واللبنانية والخليجية، بما في ذلك أول أغنية خليجية في مسيرتها بعنوان "شتا الرياض"، إلى جانب أعمال تواصل من خلالها تقديم مزيج من الألوان الموسيقية المختلفة.

ومن الألبومات المقرر طرحها خلال الموسم الصيفي الحالي "هوية"، وهو أول ألبوم المطرب الشامي، الذي قرر تأجيل إصداره في أبريل/نيسان الماضي ذلك، رغم اكتماله، تضامنا مع الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مؤجلا بذلك أول تجربة غنائية متكاملة في مسيرته بعد سنوات من الاكتفاء بالأغنيات المنفردة.

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وخلال الأشهر الماضية، اختار الشامي الكشف عن ملامح الألبوم تدريجيا عبر طرح عدد من أغنياته، من بينها "خدني" باللهجة المصرية، و"وين"، و"دوالي"، و"ويلي"، في خطوة حافظ بها على حضور المشروع لدى الجمهور.

ويرتكز "هوية" على رؤية موسيقية تمزج بين الطرب الكلاسيكي والتوزيعات الحديثة، مع حضور واضح لتأثيرات مستوحاة من البيئة الدمشقية، في محاولة لتقديم عمل يحمل بصمة فنية متماسكة، ويعكس انتقال الشامي من نجاح الأغنيات المنفردة إلى أول مشروع ألبوم متكامل في مسيرته.

ويعد "هوية" أول ألبوم في مسيرة الشامي، بعد سلسلة من الأغنيات التي حققت انتشارا واسعا، من بينها "صبر" و"يا ليل ويالعين"، لترتبط تجربة الألبوم بمرحلة جديدة يسعى من خلالها إلى ترسيخ هويته الموسيقية.

ومن بين الألبومات المرتقبة هذا الموسم، يأتي ألبوم أصالة الجديد، الذي يضم 14 أغنية جميعها باللهجة السورية، في أول تجربة تقدم فيها ألبوما كاملا.

ويراهن العمل على تقديم تجربة مختلفة، مع منح كل أغنية معالجة بصرية مستقلة، إلى جانب تنوع في الصياغات الموسيقية، بعد سلسلة من الإصدارات المنفردة التي قدمتها أصالة خلال الفترة الماضية، تمهيدا لعودتها إلى صيغة الألبوم الكامل.

وكان محمد حماقي قد طرح قبل أسابيع ألبومه "سمعوني"، الذي يضم 18 أغنية، في أول ألبوم له بعد فترة من الغياب.