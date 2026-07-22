وفاة الممثلة الصماء كايلي هوتل بطلة سلسلة "غودزيلا" في حادث سير

توفيت الممثلة الأمريكية الصماء كايلي هوتل، عن عمر ناهز 18 عاما، والمعروفة بتجسيدها شخصية "جيا" في فيلمي "غودزيلا ضد كونغ" (Godzilla vs. Kong) و"غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla X Kong: The New Empire)، إثر حادث سير مأساوي وقع فجر يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مقاطعة فريدريك بولاية ماريلاند.

تفاصيل الحادث

وفقا لبيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة فريدريك، تلقت فرق الشرطة والإسعاف بلاغا في الساعة 2:52 فجرا بشأن حادث سير لمركبة واحدة على طريق وندسور بمنطقة إيجامزفيل. وأظهرت التحقيقات الأولية أن سيارة من طراز "هوندا أكورد" موديل 1995، كان يقودها شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان فريدريك، انحرفت عن المسار الأيمن للطريق قبل أن تصطدم بقناة لتصريف مياه الأمطار، فيما ترجح السلطات أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي للحادث.

وكان داخل السيارة ثلاثة ركاب إلى جانب السائق، حيث نُقل أحدهم إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة، بينما رفض آخر تلقي العلاج في موقع الحادث. أما كايلي هوتل، فقد أُصيبت بجروح بالغة، ونُقلت إلى مركز متخصص لعلاج الإصابات، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بإصابتها. ولا تزال وحدة المرور تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، من دون توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن.

إعلان الوفاة ونعي العائلة

نقل والدها، جوشوا هوتل، خبر وفاتها عبر بث مباشر بلغة الإشارة الأمريكية على فيسبوك استمر نحو 23 دقيقة، وقال إنه يستقل رحلة لم يكن يتمنى يوما أن يضطر إلى خوضها.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، أوضح جوشوا أنه علم أولا بتعرض ابنته لحادث سير خطير، ثم أبلغه المسؤولون لاحقا بأن قلبها توقف عن النبض في الطريق إلى المستشفى.

كما شاركت والدتها كيتسي هوتل منشورا مؤثرا بلغة الإشارة مع صورة تجمعها بابنتها، عبرت فيه عن اعتزازها بكونها والدة كايلي.

وأصدرت مدرسة تكساس للصم في مدينة أوستن، حيث كانت كايلي طالبة في سنتها الدراسية الأخيرة، بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة ووصفت الخبر بـ"المفجع"، وداعية الجميع إلى احترام خصوصية العائلة والامتناع عن التكهن بملابسات الحادث.

ردود فعل وتعازٍ من الوسط الفني

عبرت زميلتها في بطولة أفلام "غودزيلا"، الممثلة ميلي بوبي براون، عن حزنها الشديد عبر إنستغرام، ناشرة صورة بالأبيض والأسود لكايلي وهي تحمل دمية على شكل كينغ كونغ، وقالت إنها "محطمة تماما" لسماع الخبر وستفتقدها بشدة.

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كما نعتها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مارلي ماتلن، إحدى أبرز الناشطات المدافعات عن حقوق الصم في هوليوود، والتي ذكرت أنها التقت كايلي العام الماضي، وكتبت أن جمالها وموهبتها سيبقيان ذكرى خالدة.

وعبّر الممثل تروي كوتسور، الحائز على الأوسكار عن فيلم "كودا" (CODA)، عن مواساته لعائلة هوتل، مشيرا إلى أن الخبر ذكّه بابنته وبأهمية عدم التفريط في الوقت مع أحبائنا.

كذلك نشرت الممثلة ألاكوا كوكس، التي كانت مقررة العمل مع كايلي في مشروع سينمائي مقبل، رسالة تعزية عبر إنستغرام عبرت فيها عن قلبها المكسور تجاه عائلة الفقيدة.

محطات في مسيرتها الفنية

تنحدر كايلي من عائلة صماء عبر أجيال متعاقبة من جهة والدها، وولدت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. وبدأت مسيرتها الفنية في التاسعة من عمرها، من خلال مشاركتها عام 2017 في إعلانات توعوية لتطبيقات المراسلة والترجمة بلغة الإشارة، وهو ما لفت أنظار صناع فيلم "كونغ: سكل آيلاند" (Kong: Skull Island)، الذين وجدوا فيها الاختيار الأمثل لتجسيد شخصية "جيا".

حققت كايلي شهرة عالمية عام 2021 بأدائها دور "جيا"، الفتاة الصماء اليتيمة التي تتواصل مع الوحش كونغ بلغة الإشارة، في فيلم "غودزيلا ضد كونغ"، وأعادت تقديم الشخصية في الجزء التالي "غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة" عام 2024. وقد اعتُبر أداؤها إضافة نوعية لتمثيل مجتمع الصم في هوليوود، ونالت إشادة من زميلها في البطولة ألكسندر سكارسغارد الذي تعلم لغة الإشارة الأمريكية للتواصل معها. كما شاركت كايلي في حلقة من مسلسل "ماغنوم بي آي" (Magnum P.I). المعاد إنتاجه على شبكة سي بي إس عام 2021.