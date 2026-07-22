مصطفى قمر ينضم إلى "عيلة تعمل عمايل" ويغني شارة المسلسل من دمشق

تواصل الدراما السورية تعزيز حضورها عربيا عبر استقطاب نجوم من مختلف الدول، فقد انضم الفنان المصري مصطفى قمر إلى مسلسل "عيلة تعمل عمايل"، الذي يُصوَّر حاليا في دمشق.

وأعلن منتج العمل محمد الشريف التعاقد رسميا مع قمر، كاشفا عبر حسابه في "إنستغرام" عن صورة جمعته بالفنان المصري، وأكد أن مشاركته لن تقتصر على التمثيل، بل سيؤدي أيضا شارة المسلسل بصوته، معتبرا أن وجوده يشكل إضافة فنية مميزة للعمل المنتظر.

وقمر هو ثالث الفنانين العرب المنضمين إلى المسلسل، بعد المصري محمد ثروت والأردنية مي سليم، اللذين يشاركان في البطولة إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين، بينهم أندريه سكاف ونظلي الرواس وناهد حلبي وعبير شمس الدين، فيما يحمل العمل توقيع الكاتب لؤي النوري والمخرج صفوان نعمو.

وتدور أحداث "عيلة تعمل عمايل" في إطار كوميدي، حول عائلة مصرية تصل إلى دمشق للمطالبة بحقها في ميراث داخل منزل عربي قديم، قبل أن تكتشف أن المنزل تقطنه عائلة سورية، لتنشأ بين الطرفين سلسلة من المفارقات والمواقف الطريفة.

أعمال جديدة لمصطفى قمر

بالتزامن مع مشاركته في المسلسل، يواصل مصطفى قمر نشاطه الفني، إذ يستكمل طرح أغنيات ألبومه "قمر قمرين"، على أن يتبعه بألبوم ثان في الشتاء المقبل بعنوان "فوق القمر"، ويضم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم.

كما يستعد لطرح "دويتو" غنائي مع الفنانة جنات، إلى جانب أغنية جديدة بعنوان "ضجة" صورها في كينيا، فضلا عن تعاونه المرتقب مع عدد من نجوم الجيل الجديد، من بينهم مروان موسى ومروان بابلو.

وعلى صعيد السينما، أعلن قمر استعداده لبدء تصوير فيلم "صديق العائلة"، وهو عمل كوميدي اجتماعي للمخرج علي إدريس والمؤلفة زينب عزيز، إلى جانب مشروع سينمائي آخر يعتمد بصورة كبيرة على تقنيات الغرافيك والذكاء الاصطناعي.