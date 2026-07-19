خيّم الحزن على الوسط الفني مع إعلان وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان.

رحل أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز 42 عاما، بعد أشهر من إعلانه الإصابة بالمرض، تاركا حضورا في عدد من الأعمال الدرامية التي شارك فيها على مدار مسيرته الفنية.

وسادت حالة من التضارب بشأن أنباء وفاته، قبل أن يؤكد شقيقه الخبر بإعلان رحيله.

وطلبت الصفحة الخاصة بالفنان أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه على الفيسبوك محبيه وأصدقاءه ومتابعيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان الراحل قد وجه، قبل أيام، رسالة شكر إلى كل من تواصل معه واطمأن على حالته، مؤكدا أن ما مر به كشف له حجم المحبة التي يحظى بها بين الناس.

وقبل أيام من رحيله، نشر أحمد جلال عبد القوي منشورين مقتضبين عبر حسابه، كتب في أولهما: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال.. المهم غيروا السيرة"، ثم أتبعَه بعبارة: "مسألة وقت"، ليثير رحيله بعد ذلك بوقت قصير صدمة واسعة بين محبيه ومتابعيه.

وجاء رحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد فترة من كشفه إصابته بالسرطان حيث ناشد جمهوره الدعاء له، قبل أن يخيم خبر وفاته على محبيه وزملائه في الوسط الفني.

وُلد الفنان أحمد جلال عبد القوي عام 1984، وهو نجل الكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة من خلال مشاركته في مسلسل "حياة الجوهري"، قبل أن يشارك في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "حضرة المتهم أبي" أمام نور الشريف، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، وفيلم "حسن ومرقص" بطولة عادل إمام وعمر الشريف.

ورغم تراجع حضوره الفني في السنوات اللاحقة، فإنه واصل الظهور في أدوار متفرقة، من بينها "شهادة ميلاد" مع طارق لطفي، و"الحالة ج" بطولة حورية فرغلي، فيما كان آخر ظهور له على الشاشة عام 2019 من خلال مسلسل "صانع الأحلام".