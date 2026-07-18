توم كروز وشاكيرا وجاستن بيبر.. أبرز نجوم حفل ختام مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة النجم توم كروز في حفل ختام كأس العالم 2026، إلى جانب الأمريكي بوست مالون، والمغنية الإيطالية لورا باوزيني، والمغنية والممثلة نيكول شيرزينغر، والمغني البريطاني روبي ويليامز، وصانع المحتوى آي شو سبيد، فيما تؤدي جينيفر هدسون النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة.

ويشارك عدد كبير من المشاهير في حفل ختام كأس العالم 2026، الذي يسبق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، والمقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في احتفالية يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلالها إلى تقديم واحدة من أضخم العروض المصاحبة لنهائي البطولة.

وينطلق حفل الختام لكأس العالم قبل ساعة ونصف من المباراة النهائية إذ يبدأ في الساعة 1:30 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، ضمن الفعاليات التي تسبق تتويج بطل النسخة الحالية من البطولة.

ولا تقتصر الاحتفالات على الفقرات التي تسبق المباراة، فيقام للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء حول العالم، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي إس، وبرنا بوي، إلى جانب كولدبلاي، التي يتولى مغنيها الرئيسي كريس مارتن الإشراف الفني على العرض.

وقال هيمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن الحفل يأتي امتدادا للاحتفالات التي صاحبت انطلاق البطولة، ويجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، في ختام الحدث الذي جمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي الحفل في ختام النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا، واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في محاولة من فيفا لإضفاء طابع احتفالي يجمع بين الرياضة والموسيقى والترفيه قبل تتويج بطل العالم.

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واستهلت البطولة منافساتها في الحادي عشر من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وسط احتفال فني شارك فيه عدد من نجوم الغناء، بينهم شاكيرا، وبرنا بوي، وفرقة مانا ولم تقتصر الاحتفالات على حفل الافتتاح، إذ استضافت مدينتي تورونتو ولوس أنجلوس خلال الأيام التالية فعاليات جماهيرية وفنية، تزامنا مع انطلاق مباريات المونديال.