فن|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

توم كروز وشاكيرا وجاستن بيبر.. أبرز نجوم حفل ختام مونديال 2026

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LONDON, ENGLAND - JUNE 01: Singer Madonna speaks on stage at the "Chime For Change: The Sound Of Change Live" Concert at Twickenham Stadium on June 1, 2013 in London, England. Chime For Change is a global campaign for girls' and women's empowerment founded by Gucci with a founding committee comprised of Gucci Creative Director Frida Giannini, Salma Hayek Pinault and Beyonce Knowles-Carter. (Photo by Ian Gavan/Getty Images for Gucci) LONDON, ENGLAND - MAY 11: (EXCLUSIVE ACCESS) Tom Cruise during an 'In Conversation At The BFI' at the BFI Southbank on May 11, 2025 in London, England. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images for BFI) PARIS, FRANCE - JULY 06: Shakira attends the Fendi Couture Fall/Winter 2023/2024 show at Palais Brogniart on July 06, 2023 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi) MILAN, ITALY - OCTOBER 25: Justin Bieber attends the MTV EMA's 2015 at the Mediolanum Forum on October 25, 2015 in Milan, Italy. (Photo by Anthony Harvey/Getty Images for MTV)
مادونا وتوم كروز وشاكيرا وجستين بيبر تصدرون قائمة نجوم حفل ختام كأس العالم 2026 (غيتي إيميجز)
إيمان كمال
Published On 18/7/2026
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آخر تحديث: 18:27 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة النجم توم كروز في حفل ختام كأس العالم 2026، إلى جانب الأمريكي بوست مالون، والمغنية الإيطالية لورا باوزيني، والمغنية والممثلة نيكول شيرزينغر، والمغني البريطاني روبي ويليامز، وصانع المحتوى آي شو سبيد، فيما تؤدي جينيفر هدسون النشيد الوطني الأمريكي قبل انطلاق المباراة.

ويشارك عدد كبير من المشاهير في حفل ختام كأس العالم 2026، الذي يسبق المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، والمقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في احتفالية يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من خلالها إلى تقديم واحدة من أضخم العروض المصاحبة لنهائي البطولة.

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وينطلق حفل الختام لكأس العالم قبل ساعة ونصف من المباراة النهائية إذ يبدأ في الساعة 1:30 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، ضمن الفعاليات التي تسبق تتويج بطل النسخة الحالية من البطولة.

ولا تقتصر الاحتفالات على الفقرات التي تسبق المباراة، فيقام للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم عرضا فنيا خلال استراحة ما بين الشوطين، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء حول العالم، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي إس، وبرنا بوي، إلى جانب كولدبلاي، التي يتولى مغنيها الرئيسي كريس مارتن الإشراف الفني على العرض.

وقال هيمو شيرغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن الحفل يأتي امتدادا للاحتفالات التي صاحبت انطلاق البطولة، ويجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، في ختام الحدث الذي جمع الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي الحفل في ختام النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا، واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في محاولة من فيفا لإضفاء طابع احتفالي يجمع بين الرياضة والموسيقى والترفيه قبل تتويج بطل العالم.

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واستهلت البطولة منافساتها في الحادي عشر من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وسط احتفال فني شارك فيه عدد من نجوم الغناء، بينهم شاكيرا، وبرنا بوي، وفرقة مانا ولم تقتصر الاحتفالات على حفل الافتتاح، إذ استضافت مدينتي تورونتو ولوس أنجلوس خلال الأيام التالية فعاليات جماهيرية وفنية، تزامنا مع انطلاق مباريات المونديال.

المصدر: الجزيرة

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