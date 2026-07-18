"الجريمة 101".. حين تعود هوليوود إلى أفلام الجريمة الهادئة

منذ سنوات، لم تعد صالات السينما الأمريكية تستقبل أفلام الجريمة ذات الطابع الواقعي بالزخم نفسه الذي عرفته حقبة التسعينيات، حين كانت المطاردات بين رجال الشرطة واللصوص المحترفين تُبنى على التوتر النفسي أكثر من اعتمادها على المؤثرات البصرية.

يأتي فيلم "الجريمة 101" (Crime 101) مستحضرا روح تلك الأعمال، إذ يصبح الصراع النفسي جزءا من الحكاية، وهو ما فتح باب المقارنة مع "هيت" (Heat) للمخرج مايكل مان. لكن يبقى السؤال: هل ينجح العمل في إحياء هذا الإرث أم يكتفي باستدعاء الحنين إليه؟

حين تصبح الجريمة اختبارا للمصير

يتتبع الفيلم حياة مايك (كريس هيمسورث)، لص مجوهرات محترف يعمل بمفرده وفق قواعد تقوم على التخطيط وتجنب العنف وعدم ترك أي أثر يقود إليه. ولسنوات، ظلت سرقاته لغزا حير الشرطة، بينما كان المحقق لو (مارك روفالو) وحده مقتنعا بأن وراءها شخصا واحدا.

ومع اقتراب مايك من تنفيذ ضربته الأخيرة تمهيدا للاعتزال، تتقاطع طريقه مع شارون (هالي بيري)، سمسارة تأمين تشعر بأن مسيرتها المهنية وصلت إلى طريق مسدود، وسرعان ما يجد الثلاثة أنفسهم أمام خيارات مصيرية داخل شبكة من المصالح تتداخل فيها الصدفة مع الحتمية.

من صفحات وينسلو إلى الشاشة

استند الفيلم إلى رواية قصيرة بالاسم نفسه نشرها الكاتب الأمريكي دون وينسلو عام 2020 ضمن مجموعة قصصية. وتقوم الرواية على سرد مكثف وإيقاع سريع، مع اهتمام بالشخصيات ودوافعها، وهي الروح التي انتقلت إلى الفيلم عبر أجوائه الهادئة وشخصيات تتعامل مع الجريمة باعتبارها مهنة لها قواعدها الخاصة.

لكن تحويل رواية لا تتجاوز ستين صفحة إلى فيلم يمتد لأكثر من ساعتين، فرض على بارت لايتون، كاتب السيناريو، توسيع العالم الدرامي وإضافة خطوط سردية جديدة، مانحا الشخصيات الرئيسية مساحة أوسع، ومحوِّلا المطاردة بين اللص والمحقق إلى مواجهة مع أسئلة الهوية والطموح.

ثلاث شخصيات في مواجهة واحدة

لا يبني الفيلم حكايته على المطاردة بين الشرطة واللصوص فحسب، بل على ثلاث شخصيات تتقاطع دوافعها في عالم الجريمة. فهناك اللص الذي يحاول فرض النظام على حياته عبر الانضباط، والمحقق الذي تتحول مطاردته إلى رغبة في فهم خصمه، وشارون التي تجد نفسها جزءا من لعبة تتجاوز حدود عملها.

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ويمنح هذا البناء الفيلم بعدا إنسانيا؛ فجميعهم أشخاص وصلوا إلى مرحلة مفصلية ويبحث كل منهم عن سبيل للنجاة بطريقته. لذلك يصبح السؤال الحقيقي ليس من سينتصر، بل ماذا سيتبقى من هؤلاء بعد انتهاء اللعبة.

ورغم نجاح الفيلم في الحفاظ على هذا التوازن، فإن الكفة تميل دراميا إلى مايك ولو، بينما تبدو شارون أقل حضورا في بعض المراحل، وإن ظل وجودها ضروريا لأنها تضيف زاوية إنسانية تربط عالم الجريمة بحياة من يدفعون ثمنها من خارجه.

أداء يراهن على الهدوء لا الاستعراض

يقدم كريس هيمسورث واحدا من أكثر أدواره نضجا، مبتعدا عن الصورة التي رسخها عبر أفلام الأبطال الخارقين. فبدلا من الاعتماد على الحضور الجسدي والكاريزما، يبني الشخصية على الصمت وضبط الانفعالات بما ينسجم مع طبيعة لص يفكر أكثر مما يتحدث.

ينجح هيمسورث في رسم الملامح الخارجية للشخصية وإظهار رجل يميل للتخطيط ويحاول إبقاء مشاعره تحت السيطرة لكنه لا يبلغ دائما أعماقها العاطفية، إذ تبقى مسافة في بعض اللحظات بين الممثل والدور. ومع ذلك، يمثل الفيلم خطوة مهمة في مسيرته، لأنه يتيح له الابتعاد عن صورة البطل التقليدي وإظهار جانب أكثر هدوءا من قدراته.

في المقابل، يقدم مارك روفالو أداء أكثر تدرجا يمنح المحقق ثقله النفسي مع تقدم الأحداث، كما يليق برجل قانون أصبح أسيرا لعلاقته الغامضة باللص الذي يطارده. أما هالي بيري فتستثمر محدودية ظهورها في تقديم شخصية تحمل قدرا من الإحباط والغضب المكبوت.

ويكتمل هذا الثلاثي بحضور باري كيوغان في دور الشاب المكلف بتنفيذ "الأعمال القذرة" لصالح ممول الجريمة، ورغم محدودية الشخصية، فإنه يمنحها حضورا لافتا حتى في المشاهد التي تخفي فيها خوذة الدراجة معظم ملامحه.

من الوثائقي إلى سينما الجريمة

يمثل "الجريمة 101" محطة مختلفة في مسيرة المخرج بارت لايتون، الذي ارتبط اسمه بالأفلام الوثائقية واهتمامه بالشخصيات التي تعيش بين الواقع والحكايات التي تصنعها عن نفسها.

وينعكس هذا الحس في فيلمه الجديد، إذ لا يتعامل مع الجريمة باعتبارها استعراضا، بل يركز على دوافع الشخصيات وما تخفيه من تناقضات. ويوزع حكايته على ثلاثة مسارات سردية تتقاطع تدريجيا معتمدا على مونتاج متداخل يحافظ على تماسك السرد، وتصوير يستثمر اتساع شوارع لوس أنجلوس وبرودها، إلى جانب موسيقى إلكترونية هادئة تعزز الشعور بالتوجس أكثر مما تدفع الأحداث إلى الأمام.

ورغم نجاحه في الحفاظ على هذا الإيقاع، فإن بعض نقاط التقاطع بين الخطوط الدرامية تبدو محسوبة أكثر مما ينبغي، بحيث يشعر المشاهد أحيانا بوجود السيناريو خلف الأحداث. ومع ذلك، ينجح لايتون في تقديم فيلم يفضل بناء التوتر النفسي على مطاردات الحركة، ويمنح شخصياته مساحة لا تقل أهمية عن الجريمة نفسها.

إرث النوار: بين الإحياء والحنين

تبدو المقارنة مع "هيت" (Heat) طبيعية، لكنها لا تقوم على التشابه البصري، بل على الفكرة التي تجمع العملين؛ إذ يتعامل كل منهما مع اللص والمحقق باعتبارهما شخصيتين تحكمهما منظومة متقاربة من الانضباط والاحتراف أكثر من كونهما خصمين يمثلان الخير والشر.

لكن بينما قدم مايكل مان عالم الجريمة باعتباره فلسفة حياة، ينظر "الجريمة 101" إلى الفكرة نفسها من زاوية أكثر حميمية وأقل ملحمية، مهتما بالثمن النفسي الذي يدفعه الإنسان عندما يجعل السيطرة محور حياته.

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ويستعيد الفيلم ملامح النوار الحديث "نيو-نوار" من البطل الصامت، والمدينة التي تتحول إلى شخصية، والاهتمام بالتفاصيل المهنية للجريمة، والإيقاع الهادئ الذي يضع الإنسان قبل الحدث. غير أن قوته وضعفه ينبعان من المصدر نفسه؛ فهو يفهم جيدا العناصر التي صنعت تأثير أفلام الجريمة الكلاسيكية، لكنه لا يضيف دائما ما يكفي ليبتعد عن ظلها، لذلك يبدو أقرب إلى قراءة معاصرة لهذا الإرث، لا محاولة لتكراره.

بين الإشادة النقدية واختبار الجمهور

جاء استقبال الفيلم مختلفا عن كثير من أفلام الجريمة الحديثة التي تراهن على المفاجآت والإيقاع السريع. فقد اختار طريقا أكثر هدوءا وهو ما أكسبه تقديرا لدى محبي أفلام الجريمة التي تمنح الأولوية للشخصيات والتحليل النفسي، بينما قد لا يلبي توقعات من يبحث عن فيلم سرقة تقليدي يعتمد على الحركة.

ويفسر ذلك اختلاف طريقة تلقيه بين دور العرض والمنصات، في ظل تحول أوسع في طريقة قياس نجاح الأفلام. فلم تعد الإيرادات وحدها معيارا للحكم على قيمة العمل، خصوصا بالنسبة إلى الأفلام متوسطة الميزانية التي تواجه منافسة شرسة من الإنتاجات الضخمة. فكثير من هذه الأعمال يجد جمهوره الحقيقي بعد وصوله إلى المنصات، حيث يصبح الاختيار قائما على النوع السينمائي أكثر من تأثير الدعاية.

ما وراء الجريمة

لا يقدم "الجريمة 101" ثورة في أفلام الجريمة، لكنه ينجح في تذكير الجمهور بما منح هذا النوع مكانته يوما. ورغم أن الفيلم يبدو أحيانا أسير إعجابه بإرث أفلام الجريمة الأمريكية، فإنه لا يحول هذا الحنين إلى غاية، بل يستخدمه للتأمل في الشخصيات. وهنا تكمن قيمة الفيلم؛ إذ يجعل من الجريمة مدخلا لفهم الإنسان، لا مجرد وسيلة لصناعة الإثارة.