شيرين عبد الوهاب تحطم رقمها القياسي في موسوعة غينيس بعد 42 أسبوعا في الصدارة

حطمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما رفعت عدد الأسابيع التي قضتها في صدارة قائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" (Billboard Arabia Artist 100) إلى 42 أسبوعا، لتواصل احتفاظها بلقب الفنانة صاحبة أطول مدة في المركز الأول على القائمة.

وبحسب الموقع الرسمي لموسوعة غينيس، جاء تحديث الرقم القياسي استنادا إلى النتائج التي حققتها شيرين على قوائم بيلبورد عربية، إذ حافظت على صدارة قائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" لمدة 42 أسبوعا حتى 30 مايو/أيار 2026. كما أشارت الموسوعة إلى النجاح الذي حققته أغنيتها "كلام عينيه"، التي تصدرت قائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 أغنية" (Billboard Arabia Hot 100) لمدة 19 أسبوعا عبر ست فترات منفصلة.

تصدرت شيرين أول أربع نسخ من قائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ إطلاقها في 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل أن تعود إلى المركز الأول خمس مرات، كان آخرها خلال أربعة أسابيع متتالية. وبعد مرور نحو عامين ونصف على إطلاق القائمة، لا تزال الفنانة الوحيدة التي اعتلت صدارتها، كما تأتي في المركز الثاني تاريخيا من حيث عدد الأسابيع التي قضتها في المركز الأول، بإجمالي 42 أسبوعا، خلف الفنان المصري عمرو دياب، الذي سجل 64 أسبوعا.وعلق الملحن مدين على تحطيم شيرين رقمها القياسي في موسوعة غينيس، عبر حسابه على فيسبوك، معتبرا أن أغنية "كلام عينيه" من أبرز الأعمال في مسيرته الفنية.

وأضاف أن نجاح الأغنية كان جزءا من الإنجاز الذي وثقته موسوعة غينيس، واصفا ذلك بأنه "رقم قياسي وتاريخي"، كما وجه التهنئة إلى شيرين عبد الوهاب، والشاعر أمير طعيمة، والموزع حسن الشافعي.

واختتم مدين منشوره بالإشارة إلى مفاجأة جديدة تخص أغنية "كلام عينيه"، مؤكدا أنها ستحقق نجاحا جديدا ووصولا أوسع إلى العالمية، لكن بصورة مختلفة.

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وسبق أن سجلت شيرين عبد الوهاب اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما تصدرت قوائم النسخة العربية من مجلة بيلبورد لعدة أسابيع متتالية.

وأدرجت الموسوعة شيرين تحت فئة "الفنانة الأطول بقاء في المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي"، بعدما أمضت وقتها 11 أسبوع في صدارة قائمة أفضل 100 فنان عربي، بداية من 16 مارس/آذار 2024.

وأشار البيان إلى أن عددا من أغنيات شيرين ساهم في بقائها على القمة، من بينها "الوتر الحساس" و"صبري قليل" و"كلام عينيه"، فيما كان عمرو دياب الفنان الوحيد الذي انتزع المركز الأول منها لمدة ثلاثة أسابيع، خلال الفترة من 13 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2024.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه شيرين عبد الوهاب استعادة نشاطها الفني، بعدما بدأت خلال الأسابيع الماضية طرح أعمال غنائية جديدة، بالتزامن مع استعدادها لإحياء حفل غنائي يوم 7 أغسطس/آب في بورتو جولف العلمين ضمن فعاليات موسم صيف 2026.