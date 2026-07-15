فيديو مسرب لنقيب الموسيقيين في مصر يشعل أزمة.. اعتذار وتحرك برلماني ضده

أثار مقطع فيديو مسرب للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، موجة واسعة من الجدل، بعدما تضمن تصريحات بشأن انتخابات النقابة، رأى عدد من المتابعين أنها تحمل إساءة إلى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية خالد بيومي، وإلى أبناء المحافظة، ما دفع البعض إلى المطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وردّ الموسيقي المصري على الفيديو المسرب عبر بيان رسمي، أوضح فيه أن المقطع ليس حديثا، بل يعود إلى عام 2022، وصُوّر من داخل جلسة تحقيق نقابية من دون علمه أو موافقته، قبل أن تُقتطع منه أجزاء وتُتداول خارج سياقها، الأمر الذي أدى -بحسب قوله- إلى إساءة فهم تصريحاته.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن حديثه كان يتعلق بالشأن النقابي فقط، ولم يكن موجها إلى محافظة الشرقية أو أبنائها، مشيرا إلى أنه يكن لهم كل التقدير والاحترام، وأن المقطع المتداول لا يعكس حقيقة ما قصده.

كما شدد مصطفى كامل على أن تصريحاته لم تتضمن أي إساءة إلى محافظة الشرقية أو أهلها، واصفا إياها بأنها من المحافظات التي أنجبت على مر التاريخ شخصيات وطنية بارزة أسهمت في خدمة مصر.

وقدم نقيب المهن الموسيقية اعتذاره لكل من شعر بالإساءة بسبب المقطع المتداول، مؤكدا أن ما حدث جاء نتيجة تداول جزء مقتطع من جلسة التحقيق، وهو ما أدى إلى تفسير حديثه بعيدا عن معناه الحقيقي.

وفي السياق نفسه، أعلن مصطفى كامل اتخاذه إجراءات قانونية ضد الصفحات والأشخاص الذين تداولوا الفيديو بعد اجتزائه، معتبرا أن نشره بهذه الصورة تسبب في إثارة البلبلة وتشويه مضمون حديثه. كما جدد في ختام بيانه تقديره لأبناء محافظة الشرقية، مؤكدا اعتزازه بهم وبجميع أبناء الشعب المصري.

تحرك برلماني ضد نقيب الموسيقيين

وتصاعدت تداعيات الأزمة بعدما طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بإقالة مصطفى كامل من منصبه نقيبا للمهن الموسيقية، معتبرا أنه لم يعد مؤهلا لتمثيل هذا الكيان الفني، على حد تعبيره.

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، أعلن سويلم عزمه مخاطبة رئيس مجلس النواب للتدخل في الواقعة، إلى جانب التقدم ببلاغ إلى النائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما تقدم بطلب إحاطة احتجاجا على ما وصفه بالإساءة التي وجهها مصطفى كامل إلى أبناء محافظة الشرقية، معتبرا أن تصريحاته طالت ملايين المواطنين من أبناء المحافظة، التي قال إنها من أعرق محافظات مصر، وقدمت شخصيات وطنية بارزة في مختلف المجالات، وأن ما صدر عنه لا يليق بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

يذكر أن مصطفى كامل يتولى منصب نقيب المهن الموسيقية منذ عام 2022، بعدما فاز في الانتخابات التكميلية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، عقب استقالة الفنان هاني شاكر. وسبق له أن شغل المنصب خلال فترة سابقة امتدت من عام 2013 إلى عام 2015.

ومصطفى كامل شاعر ومطرب مصري، بدأ مشواره بكتابة الأغاني لعدد من المطربين، من بينهم عمرو دياب، ومحمد فؤاد، وهاني شاكر، ومحمد محيي، وبهاء سلطان، وحمادة هلال، قبل أن يتجه إلى الغناء ويطرح عددا من الألبومات، منها "رحلة عمري" و"حكايتي أنا". كما خاض تجربة في التمثيل، كان من بينها بطولة فيلم "قشطة يابا".