افتتاح مخيب للنسخة الحية من "موانا".. وإيراداته أقل من التوقعات

خالف فيلم "موانا" (Moana) بنسخته الحية التوقعات، بعد أن حقق 43 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما بلغت إيراداته العالمية 95 مليون دولار فقط، في نتيجة جاءت أقل بكثير من التقديرات التي رجحت وصوله إلى نحو 130-140 مليون دولار عالميا.

وبذلك يسجل "موانا" الذي بلغت تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار أحد أضعف الافتتاحات بين النسخ الحية التي قدمتها ديزني لأفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، ليأتي في مرتبة قريبة من "سنو وايت" (Snow White)، الذي افتتح بـ42 مليون دولار، و"دامبو" (Dumbo)، الذي حقق نحو 45 مليون دولار.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، يرجع الأداء المخيب لـ"موانا" في الولايات المتحدة الأميركية إلى توقيت طرحه، إذ يرى محللون أن عرض النسخة الحية جاء في وقت غير مناسب، خاصة أنها تستند إلى واحدة من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة لدى ديزني، كما طُرحت بعد أقل من عامين فقط من النجاح الكبير الذي حققه "موانا 2″، والذي تجاوزت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار.

كما تواجه نسخة "موانا" الحية منافسة قوية، إذ يعد ثالث فيلم عائلي يُطرح في دور العرض خلال أقل من شهر، بعد النجاح اللافت لفيلم "حكاية لعبة 5″ (Toy Story 5) و"المينيونز والوحوش" (Minions & Monsters)، وهو ما انعكس على إيراداته في شباك التذاكر. ففي الوقت الذي حافظ فيه فيلم "المينيونز والوحوش" على تماسكه بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار في أسبوعه الثاني، رغم تراجعها بنسبة 45%، واصل "حكاية لعبة 5" أداءه القوي محققًا 18.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع، مع اقترابه من حاجز 400 مليون دولار في السوق الأمريكية.

ذلك رغم أن صناع الفيلم فضلوا عدم إدخال تغييرات جوهرية على الأحداث أو إضافة استعراضات ومشاهد جديدة، حفاظا على هوية العمل الأصلية، وإرضاء لجمهور "موانا" الذي ارتبط بالفيلم منذ عرضه الأول، ورغم اقتصار الإضافات الجديدة على أغنية الختام "Along the Way"، التي كتبها لين-مانويل ميراندا.

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يدور الفيلم الذي أخرجه توماس كايل، وبدأ عرضه في العاشر من يوليو/تموز، حول رحلة "موانا" لاستعادة قلب "تي فيتي" وإنقاذ جزيرة "موتونوي"، بمساعدة "ماوي"، في مغامرة بحرية مليئة بالتحديات، وذلك تماشيا مع أحداث النسخة الأصلية.

ويحافظ الفيلم على معظم الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور في النسخة الكرتونية، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة. فتجسد كاثرين لاغايا شخصية "موانا"، بعد أن قدمت الأداء الصوتي للشخصية أولي كرافالو في النسختين الكرتونيتين، ويعود دواين جونسون لتقديم شخصية "ماوي"، بينما تجسد الممثلة رينا أوين شخصية الجدة "تالا"، ويؤدي جون توي دور الزعيم "توي"، وتلعب فرانكي آدامز دور "سينا"، والدة موانا، التي تدرك شغف ابنتها بالبحر لكنها تخشى عليها من المخاطر التي تنتظرها خارج الجزيرة، فيما يشارك جيماين كليمنت في دور السلطعون "تاماتوا".

ويعد فيلم "موانا" واحدا من أنجح أفلام الرسوم المتحركة التي قدمتها ديزني في السنوات الأخيرة، إذ انطلقت السلسلة عام 2016 مع عرض الجزء الأول، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، بعدما تراوحت تكلفة إنتاجه بين 150 و175 مليون دولار، فيما حصد إيرادات عالمية بلغت 687.2 مليون دولار في شباك التذاكر.

أما الجزء الثاني "موانا 2″، الذي طُرح عام 2024، فيستكمل أحداث الفيلم الأول، إذ تدور القصة بعد ثلاثة أعوام من المغامرة الأولى، حين تجتمع موانا مجددا مع نصف الإله "ماوي" لتكوين فريق من الملاحين في رحلة للعثور على جزيرة "موتوفيتو" المفقودة، وكسر اللعنة التي تحاصرها، وإعادة التواصل بين شعوب المحيط.

وحقق الفيلم نجاحا استثنائيا، إذ بلغت ميزانية إنتاجه 150 مليون دولار، بينما تجاوزت إيراداته العالمية 1.059 مليار دولار في شباك التذاكر.