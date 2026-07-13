جدل واسع حول تصريحات الممثلة جوري بكر بشأن زواج ذوي الهمم

أثارت تصريحات الممثلة المصرية جوري بكر بشأن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنت مع احتفال الناشطة سما رامي، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق ذوي الهمم، بزفافها من الشاب أدهم تامر.

واعتبر عدد من الحقوقيين والناشطين أن توقيت التصريحات أثار استياء واسعا، لكونها جاءت بالتزامن مع زفاف العروسين، ورأوا أنها تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، ودعم حقهم في الاستقلال وتكوين أسرة متى توافرت لديهم الأهلية القانونية والقدرة على اتخاذ القرار.

وعقب انتشار التصريحات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة انتقادات واسعة، إذ دعا عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الهمم إلى تقديم اعتذار، مؤكدين أن حقهم في الزواج وتكوين أسرة مكفول متى توافرت الأهلية القانونية والرضا بين الطرفين. كما اعتبر بعض الحقوقيين أن وصف البالغين من ذوي الإعاقة بـ"الأطفال" يكرس صورة نمطية لا تعكس واقع قدراتهم أو إنجازاتهم.

وفي مواجهة التصعيد، نشرت جوري بكر اعتذارا عبر حساباتها الرسمية، أكدت فيه أن حديثها لم يكن مقصودا به الإساءة لأحد، وقالت إنها لو فُهم كلامها بشكل مغاير لما قصدته، فهي تعتذر بكل احترام لأن آخر ما تتمناه أن يزعل منها أحد. كما هنأت العروسين ودعت لهما بالسعادة، وأبدت رغبتها في تهنئتهما شخصيا لاحقا، مؤكدة أن المحبة بينها وبينهما أكبر من أي سوء فهم.

ورغم هذا الاعتذار، لم تنته الأزمة، إذ تقدمت سوزان طلعت، والدة سما رامي، بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد جوري بكر. واتهمت والدة سما الفنانة بأن تصريحاتها جاءت بهدف إثارة الجدل والتصدر الإعلامي، مؤكدة أن ابنتها لم ترتكب خطأ وأن الزواج حق طبيعي لها، وأن ما قالته جوري أفسد فرحة ابنتها بزفافها وسبب لها حزنا شديدا. وأوضحت أنها لن تتنازل عن الشكوى سعيا لاسترداد حق ابنتها.

وانقسمت مواقف عدد من الفنانين إزاء الأزمة، إذ انتقد الفنان كريم الحسيني تصريحات جوري بكر، داعيا إلى التحلي بمزيد من المسؤولية عند تناول القضايا المجتمعية الحساسة، مشيرا إلى أن كلماتها تسببت في جرح مشاعر كثيرين. وأضاف، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه بحكم عمله سفيرا لذوي الهمم في عدد من الجمعيات والمؤسسات، لمس حالة استياء واسعة بين الأشخاص ذوي الهمم وأسرهم من تلك التصريحات.

ودافعت الفنانة جيلان علاء عن العروسين، مؤكدة أن العريس أدهم تامر من أقاربها، وأن قرار الزواج جاء برغبتهما الكاملة وبدعم من أسرتيهما. وعلى الجانب الآخر، أعلنت الفنانة سارة نخلة تأييدها لما طرحته جوري بكر، معتبرة أن تصريحاتها انطلقت من مشاعر القلق والخوف على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنها تعبر عن وجهة نظر شخصية ينبغي احترامها.

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ويأتي الجدل على خلفية زواج الناشطة سما رامي من أدهم تامر، إذ إن العروس سما رامي من الأشخاص ذوي متلازمة داون، بينما ينتمي أدهم إلى طيف التوحد. وتُعرف سما بنشاطها في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تخصص اللوجستيات، وتعمل في خدمة العملاء بإحدى شركات الأوراق المالية، كما تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة لدى عدد من المنظمات الدولية.