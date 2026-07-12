"مبتدئ ولد من جديد": حين يعود صاحب الإمبراطورية ليكتشف عالمه من القاع

لم تعد فكرة تبادل الأرواح غريبة على الدراما الكورية، بل تحولت خلال العقدين الأخيرين من مجرد حيلة فانتازية إلى وسيلة درامية تسمح بإعادة اكتشاف الشخصيات وأسئلتها الداخلية. فمنذ أعمال مثل "الحديقة السرية"، و"أرجوك عُد أيها السيد"، ثم "السيد ملكة"، و"الطبيب الشبح"، أثبتت الدراما الكورية أن تبدل الأجساد يمكن أن يصبح مدخلا لمناقشة السلطة والعائلة والهوية والندم.

إلى هذا المسار ينتمي مسلسل "مبتدئ ولد من جديد" (Reborn Rookie)، لكنه يبتعد عن الاكتفاء بمفارقة تبدل الأجساد، ليجعلها نقطة انطلاق لإعادة اختبار معنى النفوذ من خلال رحلة تستخدم الفانتازيا للكشف عن صراعات عالم الأعمال والعلاقات الإنسانية.

حين يصبح الرئيس موظفا مبتدئا

حين يتعرض كانغ يونغ هو (سون هيون-جو)، رجل الأعمال الذي أمضى عمره في بناء إمبراطورية اقتصادية بقبضة صارمة، لحادث مفاجئ، تنتقل روحه إلى جسد لاعب كرة القدم الشاب هوانغ جون هيون (لي جون يونغ) بينما يبقى جسده الحقيقي غارقا في غيبوبة.

ومن دون أن يكشف هويته يعود إلى شركته في هيئة موظف مبتدئ، ليس فقط بحثا عن استعادة حياته بل لاكتشاف ما يحدث داخل المؤسسة التي اعتقد يوما أنه يعرف كل تفاصيلها.

من هذا الموقع الجديد، تبدأ حقائق لم يكن يراها من مقعده في القمة بالظهور؛ أبناء تحركهم طموحات متضاربة، وموظفون يخوضون صراعات يومية في بيئة لا تحكمها دائما الكفاءة، وأسرة أنهكتها سنوات من التباعد أكثر مما أنهكتها المنافسة على النفوذ.

ومع اندماجه في حياة الموظفين، يكتشف أن القرارات التي كان يتخذها بسهولة من أعلى الهرم الإداري تحمل آثارا مختلفة على من ينفذونها، كما يعيد النظر في أبنائه الذين وثق بقدرتهم على قيادة المجموعة.

قبل أن تكشف الأحداث دوافع أكثر تعقيدا تتداخل فيها المصالح مع جراح عائلية تراكمت لسنوات خصوصاً أن العمل لا يتعامل مع عالم الشركات باعتباره مجرد خلفية لما يجري، بل يحوله إلى مرآة للعلاقات داخل الأسرة.

من تبدل الأجساد إلى صراع النفوذ

لا يكتفي السيناريو بتوظيف فكرة تبادل الأرواح لصناعة المفارقات، بل يمنح شخصياته مساحة للنمو بعيدا عن الاعتماد على المفاجآت وحدها. فمع كل حلقة، لا تتكشف الأسرار فقط، بل تتغير نظرة البطل إلى من حوله فيما تستعيد علاقاته العائلية حضورا تدريجيا يجعل الجانب الإنساني أكثر تأثيرا من الفكرة الفانتازية نفسها.

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وقد ساعد بناء الشخصيات على الحفاظ على توازن العمل رغم تعدد خطوطه السردية، إذ تصاعدت وتيرة الكشف تدريجيا من دون إثقال الحبكة بتفاصيل جانبية.

ازدواجية الأداء: الاختبار الأصعب

يختلف "مبتدئ ولد من جديد" عن معظم الأعمال الكورية التي تناولت فكرة تبادل الأرواح/الأجساد، إذ يبتعد عن المزج التقليدي بين الرومانسية والكوميديا، ويوظف الفكرة في خدمة دراما الشركات والمؤسسات والصراعات العائلية، كما لم يكتف بالمفارقة الطبقية، بل أضاف إليها مفارقة عمرية منحت العمل بعدا مختلفا.

ولعل أكثر ما خدم فرضية العمل هو أداء لي جون يونغ، الذي تحمل تحديا تمثيليا صعبا بتجسيد روح رجل سبعيني داخل جسد شاب في مقتبل العمر. فلم يكن المطلوب تقليد رجل مسن في طريقة الحديث أو الحركة، بل إقناع المشاهد بأن خبرة عقود طويلة تسكن جسدا لا يعكسها، وبناء طبقتين من الوعي داخل الشخصية الواحدة.

وجاء هذا التوازن من تفاصيل صغيرة؛ نظرات مترددة، ونبرة هادئة، وطريقة جلوس أو التفاتة توحي بأن من يقف أمامنا ليس شابا عاديا، هذه التفاصيل هي التي منحت الشخصية مصداقيتها، بعيدا عن الأداء القائم على المبالغة.

ولهذا أصبح أداء لي جون يونغ أحد أكثر عناصر المسلسل إشادة بين الجمهور، إذ رأى كثيرون أنه نجح في حمل العمل حتى في الحلقات الأخيرة التي انقسمت الآراء حول إيقاعها ونهايتها، مقدما واحدا من أبرز أدواره منذ بداية مسيرته.

يمتد هذا التماسك إلى الشخصيات المحيطة بالبطل كونها تحظى بمساحات كافية لبناء الصراع العائلي، فالأبناء لا يقدمون كخصوم متشابهين، بل يمثل كل منهم وجها مختلفا للطموح. بينما تؤدي الزوجة دورا أكثر عمقا من مجرد شخصية مساندة، مجسدة آثار سنوات من التفكك الأسري بصمت أكثر من الكلمات. كما يحافظ سون هيون-جو على حضور مؤثر رغم محدودية ظهوره، مستفيدا من خبرته في تجسيد الشخصيات ذات النفوذ.

السلطة كمساحة للعزلة

وقد نجحت المخرجة غو هي-جين في إدارة العمل بحس يوازن بين السخرية من عالم المؤسسات والثقل الدرامي، مستثمرة التناقض البصري بين قاعات الاجتماعات الزجاجية والمكاتب الفخمة، وبين مساحات العمل اليومية الضيقة التي يجد البطل نفسه جزءا منها بعد أن كان يترأسها، هذا التباين يكشف المسافة النفسية التي تصنعها السلطة بين الإنسان ومن حوله.

في المقابل، حملت المشاهد التي تجمع البطل بجدته دفئا واضحا، لتعزيز الجانب الإنساني في الحكاية من دون الحاجة إلى الإفراط في الشرح أو الحوار. كما يعتمد الإخراج على أسلوب بصري هادئ في لحظات الكشف، فلا يندفع نحو الصدمة المباشرة، بل يمنح المشاهد مساحة لملاحظة التحولات وفهمها قبل أن تعلنها الشخصيات.

تغييرات خدمت الدراما

استند المسلسل إلى رواية إلكترونية للكاتب سان كيونغ لكنه لم يلتزم بها حرفيا، بل أعاد ترتيب عدد من الشخصيات والخطوط الدرامية لتناسب الإيقاع التلفزيوني. فأعيد تكثيف الصراع العائلي، كما أضيفت مواقف كوميدية واجتماعية منحت العمل مساحة أوسع للتواصل مع الجمهور.

وخدمت هذه التغييرات الإيقاع وبناء الشخصيات، لكنها جاءت على حساب بعض التفاصيل التي كانت تمنح العالم الفانتازي عمقا أكبر، وهو ما انعكس على النهاية التي أثارت جدلا بين من يعرفون العمل الأصلي ومن تابعوا المسلسل فقط.

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فرغم أن الحلقة الأخيرة حققت أعلى نسبة مشاهدة للمسلسل في كوريا، بلغت 13.6%، فإن النهاية جاءت أخف من المتوقع مقارنة بالحلقات السابقة التي بنت مستوى مرتفعا من التشويق والتوتر، فبدت أقرب إلى إنهاء منظم للأحداث منها إلى ذروة درامية حقيقية. كما بقيت آلية تبادل الأرواح دون تفسير واضح، بينما حصل بعض الخصوم على نهايات أقل قسوة مما أوحت به الأحداث.

أكثر من مجرد فانتازيا

يحمل المسلسل تصنيفا عمريا (+15)، وهو تصنيف يتناسب مع طبيعة موضوعاته أكثر من ارتباطه باحتوائه على مشاهد صادمة أو عنيفة، إذ يناقش قضايا تتطلب قدرا من النضج لفهم أبعادها الأخلاقية والنفسية. لذلك يعد خيارا مناسبا لمن يفضلون الدراما القائمة على الشخصيات والصراعات الإنسانية أكثر من الإثارة أو الأكشن.

وفي النهاية، يثبت "مبتدئ ولد من جديد" أن قيمة الفكرة لا تكمن في غرابتها، بل في الطريقة التي تستخدم بها لطرح أسئلة تتجاوز حدود الفانتازيا، وهو ما جعله واحدا من الأعمال الكورية اللافتة في موسم 2026.

تقييم العمل