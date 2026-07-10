"سوبر غيرل".. بطلة غير مثالية في عالم "دي سي" الجديد

يعد "سوبر غيرل" (Supergirl) اختبارا حقيقيا للمرحلة الجديدة من عالم شركة "دي سي" التي يقودها جيمس غان وبيتر سافران. فالفيلم، الذي أخرجه كريغ غيليسبي وكتبت السيناريو الخاص به آنا نوغيرا، هو ثاني أفلام هذا العالم الجديد، الذي يسعى إلى إعادة بناء السلسلة برؤية مختلفة.

"سوبر غيرل" من بطولة ميلي ألكوك وماتياس شونارتس وإيف ريدلي وجايسون موموا وديفيد كورينسويت وديفيد كرومهولتز وإيميلي بيتشام. ويستند إلى سلسلة القصص المصورة "سوبر غيرل: امرأة المستقبل" (Supergirl: Woman of Tomorrow) للكاتب توم كينغ والرسامة بيلكيس إيفلي، مع إعادة صياغة تناسب المشروع السينمائي الجديد.

بطلة لا تسعى إلى المثالية

اعتادت أفلام الأبطال الخارقين أن تبدأ بقصة نشأة بطلها، غير أن "سوبر غيرل" يختار مسارا مختلفا، فيلقي بالمتفرج في قلب الأحداث، قبل أن يكشف في منتصف الفيلم تقريبا عن ماضي كارا/سوبر غيرل (ميلي ألكوك). ويمنح هذا التأجيل الشخصية مساحة ليتعرف إليها المتفرج من خلال أفعالها وعلاقتها بمن حولها.

تنطلق أحداث الفيلم من لقاء بين كارا الخارقة والفتاة المراهقة روثي (إيف ريدلي)، التي تطلب مساعدتها في تعقب الشرير المسؤول عن مقتل عائلتها، لتبدأ رحلة تمتد عبر الكواكب، تتخللها مطاردات ومواجهات. وبينما تنشغل الشخصيتان بالمهمة، يعود الفيلم لاحقا إلى قصة كارا، وكيف نجت من انهيار كريبتون، وهي التجربة التي تركت الأثر الأهم في تكوينها النفسي.

سوبر غيرل، أو كارا، ليست النسخة المؤنثة من سوبرمان كما ظهرت العديد من الشخصيات النسائية الأخرى داخل عالم الأبطال الخارقين، بل يرسم الفيلم لها شخصية أكثر تعقيدا؛ فهي شابة ساخرة، وسريعة الغضب، ومندفعة أحيانا، تحمل آثار الصدمة التي عاشتها منذ طفولتها. ولا تنشغل كارا بإثبات أنها شخصية مثالية، أو أنها طيبة مثل كلارك كينت/سوبرمان، بل هي ناجية من ماض صعب، وهو ما ينعكس على قراراتها وطريقة تعاملها مع روثي خلال الفيلم.

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وقد منح هذا التوجه ميلي ألكوك فرصة لتقديم أداء مختلف عن النسخ السابقة للشخصية، إذ اعتمدت على إبراز هشاشة كارا بقدر قوتها، وهو ما جعل أداءها مميزا. ومن خلال هذه الشخصية، يبتعد الفيلم عن نموذج البطل الخارق المعصوم من الأخطاء، ليقدم بطلة تبدو أكثر إنسانية، ويجعل رحلة اكتشافها لنفسها لا تقل أهمية عن أي مواجهة تخوضها خلال الأحداث.

رحلة عبر المجرة لبناء عالم جديد

بعيدا عن القالب التقليدي لأفلام الأبطال الخارقين، يتبنى "سوبر غيرل" بنية أقرب إلى أفلام الطريق (Road Movie)، لكن داخل فضاء كوني مترامي الأطراف، فلا تنحصر أحداثه في مدينة أو كوكب واحد. فحبكة العمل تدفع البطلتين إلى الانتقال المستمر بين الكواكب لمطاردة الشرير، لتصبح كل محطة جزءا من تطور الشخصيتين، ومغامرة تستهدف اكتشاف جوانب جديدة من حياة البطلة، واختبار علاقتها برفيقتها، وهو ما منح الفيلم إيقاعا أكثر تنوعا من البناء التقليدي الذي يعتمد على تصاعد متواصل للمعارك.

ويفسر ذلك أيضا قلة الاعتماد على مشاهد "الأكشن" المتلاحقة، فالفيلم يراهن على تنوع البيئات والشخصيات والمواقف للحفاظ على اهتمام المتفرج. فمع كل كوكب جديد يكشف العمل عن ثقافة مختلفة أو مجتمع آخر، ويضيف المزيد من التعقيد إلى عالم "دي سي" الناشئ، وتصبح هذه الرحلة الحدث الرئيسي، بينما تأتي المواجهات كنتيجة طبيعية لما تفرضه هذه الرحلة من تحديات.

ومن هنا يبرز أحد أهم إنجازات "سوبر غيرل"، وهو توسيع العالم السينمائي خارج حدود الأرض. فبينما يظل فيلم "سوبرمان" (Superman) مرتبطا بالأرض والصراعات التي تدور عليها، ينطلق الفيلم الأحدث إلى فضاء أكثر رحابة، مستعرضا عددا من الكواكب التي يتميز كل منها بطابعها البصري المختلف، في سبيل إقناع المتفرج بأن هذا الكون يضم حضارات متعددة، بما يجعل الفيلم يبدو أقرب إلى عالم "حرب النجوم" (Star Wars) منه إلى أفلام الأبطال الخارقين المعتادة.

وتنعكس هذه الرؤية كذلك على إيقاع الفيلم، الذي يبدو أكثر حيوية من "سوبرمان". كما أن التنقل المستمر يمنح المخرج فرصة لتقديم مشاهد بصرية متنوعة، ويجنب العمل التكرار الذي قد يصاحب الأفلام التي تدور معظم أحداثها في بيئة واحدة.

الموسيقى وجايسون موموا.. تفاصيل تصنع الفارق

ينجح "سوبر غيرل" في توظيف عناصره الفنية للحفاظ على حيوية السرد، فالموسيقى التصويرية تؤدي دورا أساسيا في ضبط إيقاع الفيلم، بينما تمنح مشاهد الأكشن زخما إضافيا وتخفف من حدة الانتقالات بين الدراما والكوميديا. ويظهر هذا الدور بصورة أوضح لأن الفيلم يعتمد، في الأساس، على التنقل المستمر بين البيئات والشخصيات، فتساعد الموسيقى في الحفاظ على وحدة التجربة، فلا يشعر المشاهد باضطراب الإيقاع رغم تعدد المحطات.

ومن العناصر التي تضيف حيوية مماثلة جايسون موموا في شخصية لوبو، الذي يسجل أول ظهور سينمائي له داخل عالم "دي سي" الجديد. ورغم أن مساحة ظهوره محدودة، فإن موموا يفرض حضوره بكاريزما لافتة، مستفيدا من شخصيته الساخرة والعنيفة، ليمنح الفيلم جرعة من المرح تخفف من جديته.

ورغم هذه المزايا، لا يخرج "سوبر غيرل" في النهاية عن كونه فيلما ينتمي إلى القالب المألوف لأفلام الأبطال الخارقين، إذ يعاني من بعض التفاوت في السيناريو، ويعود الفصل الأخير إلى الحلول التقليدية التي لا تختلف كثيرا عن الأعمال التي سبقته، سواء في عالم "دي سي" أو "مارفل" (Marvel). لكنه، في المقابل، ينجح في تقديم تجربة أكثر خفة وحيوية بفضل موسيقاه، والأداء التمثيلي للمشاركات والمشاركين فيه، واختياراته الإخراجية، ليصنع فيلما متوسطا في مجمله، لكنه يمتلك من التفاصيل ما يجعله أكثر تميزا من كثير من الأعمال التي تشبهه.