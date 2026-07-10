الغزو المغولي بعيون فتاة مسلمة.. لماذا يجب أن تشاهد "حياة ساحرة في منغوليا"؟

في وقت يهيمن فيه أنمي الفانتازيا على الساحة العالمية، يبرز عمل ياباني مختلف يبتعد عن العوالم الخيالية والسحر التقليدي، ليأخذ المشاهد في رحلة إلى القرن الثالث عشر، حيث الغزو المغولي، وصراع الحضارات، وقوة المعرفة. إنه "حياة ساحرة في منغوليا" (Jaadugar: A Witch in Mongolia)، الذي يُعد من أبرز أعمال الأنمي التاريخية في عام 2026.

العمل مقتبس من سلسلة القصص المصورة "حياة ساحرة في منغوليا" (A Witch’s Life in Mongol) للمؤلفة توماتو سوب ومن إنتاج إستوديو ساينس سارو. ولا يكتفي العمل بإعادة سرد حقبة تاريخية مضطربة، بل يقدم رؤية إنسانية لآثار الحروب، من خلال قصة فتاة فارسية مسلمة تحاول النجاة في قلب الإمبراطورية المغولية. وقد بدأ عرضه في اليابان في 4 يوليو/تموز، كما يُبث عالميا عبر منصة "كرانشيرول" Crunchyroll.

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فتاة مسلمة في مواجهة الإمبراطورية المغولية

تدور أحداث الأنمي في مدينة طوس الفارسية خلال القرن الثالث عشر، حيث تُباع الطفلة اليتيمة سيتارا لعائلة من العلماء المسلمين. وفي البداية، تحاول الهرب من حياتها الجديدة، لكنها تكتشف تدريجيا قيمة العلم بعد أن تحتضنها الأسرة وتمنحها فرصة التعلم.

تتعلم سيتارا الطب والعلوم والفقه، وتؤمن بأن المعرفة هي الطريق الوحيد لتغيير مصيرها. لكن حياتها تنقلب مجددا عندما يغزو المغول المدينة، حينها تُقتل الأسرة الراعية لها وتقع سيتارا في الأسر على يد جيش الأمير المغولي تولوي، لتجد نفسها داخل البلاط المغولي، حيث تبدأ رحلة جديدة تمزج بين الرغبة في الانتقام ومحاولة فهم العالم الذي سُلبت إليه.

مستوحى من التاريخ

ورغم أن القصة خيالية، فإنها تستند إلى شخصيات وأحداث تاريخية حقيقية، أبرزها فاطمة، المرأة الفارسية التي كانت من المقربات من توريجينه خاتون، إحدى أكثر النساء نفوذا في الإمبراطورية المغولية بعد وفاة جنكيز خان.

ويستكشف العمل الحياة السياسية والثقافية داخل البلاط المغولي، ويُبرز الدور الذي لعبته النساء والعلماء في تلك المرحلة، بعيدا عن الصورة التقليدية التي تركز فقط على الحروب والمعارك.

دقة تاريخية غير معتادة

حرص فريق العمل على تقديم صورة دقيقة لبلاد فارس والإمبراطورية المغولية، مستفيدا من الأبحاث التاريخية المكثفة التي أجرتها مؤلفة المانغا.

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ولتحقيق ذلك، استعان الإنتاج بمستشارين متخصصين في التاريخ والثقافة واللغة، لضمان تقديم صورة دقيقة للأزياء والعمارة والعادات وحتى اللهجات المستخدمة. كما يتحدث عدد من الشخصيات باللغة المغولية داخل العمل، في محاولة لتعزيز الواقعية.

وقال المخرج الإسباني أبيل غونغورا إن هذا الجانب كان من أصعب مراحل الإنتاج، لأن معظم الممثلين يابانيون واضطروا إلى أداء أجزاء من حواراتهم باللغة المغولية. كما شارك مصارعان منغوليان يمارسان السومو في اليابان في الأداء الصوتي لبعض الشخصيات. وأوضح أن الهدف كان أن يشعر المشاهد بما تشعر به البطلة، التي لا تفهم اللغة المغولية في بداية الأحداث، لذلك كان من الضروري الإبقاء على الحوارات بلغتها الأصلية.

لمسات درامية

ورغم اهتمام صناع العمل بالتفاصيل التاريخية، فإنهم لم يترددوا في إجراء بعض التعديلات لخدمة الدراما.

وأوضحت المخرجة الرئيسية ناوكو يامادا أن الفريق اضطر أحيانا إلى تبسيط بعض الجوانب التاريخية أو إضافة عناصر تجعل العالم أكثر قربا من المشاهد المعاصر، مع الحفاظ على روحه العامة.

فعلى سبيل المثال، ناقش الفريق إدراج شخصيات تدخن في الأسواق، رغم أن المستشارين أكدوا أن ذلك لم يكن شائعا في فارس خلال تلك الفترة، لأن هذه الصورة أصبحت مرتبطة في أذهان الجمهور بأسواق المنطقة اليوم. وفي النهاية، جرى التخلي عن الفكرة، لكنها تعكس التوازن الذي حاول العمل تحقيقه بين الأمانة التاريخية والحرية الفنية.

مزيج بين الأنمي وديزني

رغم الخلفيات الواقعية والاهتمام بالتفاصيل التاريخية، يحتفظ الأنمي بروح الرسوم المتحركة اليابانية، مع لمسات مستوحاة من أفلام ديزني الكلاسيكية.

ويقول غونغورا إنه استلهم طريقة تحريك بعض الشخصيات الكوميدية من أفلام مثل "علاء الدين"، مستفيدا من أن مانغا توماتو سوب نفسها تتأثر بأسلوب رائد المانغا أوسامو تيزوكا، الذي استلهم أعماله من ديزني.

كما ساهم التنوع الثقافي داخل إستوديو "ساينس سارو"، الذي يضم رسامين من جنسيات مختلفة، في تقديم أسلوب بصري يجمع بين المدرسة اليابانية والتأثيرات الغربية، ليمنح العمل هوية فنية مميزة.

المعرفة هي البطل الحقيقي

ورغم أن القصة تبدأ بالغزو والعبودية، فإن رسالتها الأساسية لا تتمحور حول الحرب، بل حول المعرفة.

فمنذ الحلقات الأولى يؤكد العمل أن طلب العلم واجب، وأن المعرفة تمنح الإنسان القدرة على تغيير حياته، وهو ما تجسده رحلة سيتارا التي تبدأ كطفلة فاقدة لكل شيء، قبل أن تتحول تدريجيا إلى شخصية قادرة على التأثير في محيطها.

وتوضح المخرجة ناوكو يامادا أن البطلة لا تتغير بسبب الأحداث فحسب، بل بسبب ما تتعلمه عن الشعوب الأخرى. إذ تبدأ بالنظر إلى المغول كأعداء، ثم تكتشف مع مرور الوقت أن فهم الآخرين لا يعني تبرير أفعالهم، بل يمنح الإنسان رؤية أكثر تعقيدا للعالم. وترى أن هذه الفكرة هي الرسالة الأهم التي يسعى الأنمي إلى إيصالها: فالمعرفة لا تغير ما نعرفه فحسب، بل تغير الطريقة التي نفكر بها أيضا.