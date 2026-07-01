ابنة حماة في مجلس الشعب.. من هي الفنانة روزينا لاذقاني التي عينها أحمد الشرع؟

اختيرت الفنانة السورية روزينا لاذقاني عضوا في مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2026، ضمن قائمة تضم 70 عضوا عينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول برلمان يشكل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وانضمت روزينا إلى 15 امرأة شملتهن التعيينات الرئاسية، والتي تمثل الثلث المكمل لعدد أعضاء مجلس الشعب البالغ 210، فيما جرى اختيار بقية الأعضاء في وقت سابق عبر الهيئات الناخبة، ضمن عملية انتخابية متعددة المراحل بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

من هي روزينا لاذقاني؟

ولدت روزينا لاذقاني في 17 أبريل/نيسان 1990 بمدينة حماة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تخصص السينوغرافيا.

بدأت مشوارها الفني عام 2013 من خلال مشاركتها في لوحتين من مسلسل "ناطرين" من إخراج تامر إسحاق، قبل أن تقدم أول أدوارها السينمائية والتلفزيونية عام 2014.

وخلال بداياتها الفنية، خضعت لتدريبات لصوتها، انطلاقا من قناعتها بأن الممثل يجب أن يمتلك مهارات التمثيل والغناء والحركة وإتقان اللهجات المختلفة، استعدادا لتنوع الشخصيات التي قد يجسدها.

من "غرابيب سود" إلى "ولاد بديعة"

شاركت روزينا في عدد من الأعمال الدرامية التي أسهمت في ترسيخ حضورها، من بينها "عناية مشددة" و"بانتظار الياسمين" و"شوق".

لكن شهرتها الأوسع جاءت من خلال مسلسل "الهيبة" من إخراج سامر البرقاوي، حيث شاركت إلى جانب منى واصف وتيم حسن في دور "منى شيخ الجبل"، واستمرت في تجسيد الشخصية على مدار 4 أجزاء من العمل بين عامي 2017 و2021. في تعليق لها خلال إحدى المقابلات الصحفية وصفت روزينا هذا العمل بأنه أحدث تحولا مهما في مسيرتها الفنية.

كما برز اسمها عام 2017 في المسلسل المثير للجدل "غرابيب سود"، حيث أدت شخصية "حفصة". وهو عمل عربي مشترك، شارك فيه أكثر من 50 ممثلا وممثلة من 7 دول عربية، وتناول أحداثا تدور داخل معسكرات تنظيم الدولة في سوريا والعراق، مسلطا الضوء على انضمام النساء إلى التنظيم والمشاركة في عملياته.

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كذلك شكل "ولاد بديعة" محطة بارزة في مسيرتها، بعدما حصد الدور الذي قدمته إشادات واسعة. وهو مسلسل من إخراج رشا شربتجي وبطولة سلافة معمار ومحمود نصر ويامن حجلي وسامر إسماعيل، وعرض في موسم رمضان 2024.

أعمال مرتقبة

وتستعد روزينا للظهور في سباعية "طريق العودة"، من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج فادي وفائي، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم محمد حداقي وريم علي وجوان خضر ورامز الأسود وفراس إبراهيم ونوار بلبل.

ويتناول العمل معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات والتفاصيل المؤلمة التي عاشوها وفكرة العودة إلى البلاد، حيث يطرح قضايا مهمة كالفقد والهوية والانتماء.

كما تشارك روزينا في بطولة مسلسل "السوريون الأعداء" للمخرج الليث حجو. وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الدراما السياسية الاجتماعية، ويمتد عبر 3 مراحل زمنية تبدأ من سبعينيات القرن الماضي، مرورا بثمانينياته، وصولا إلى مطلع عام 2011. وتدور أحداثه بين حماة وتدمر ودمشق، متناولا عالم السجون السورية وأساليب القمع والتعذيب خلال فترة حكم الأسد.

موقفها من الثورة و"تحرير سوريا"

وكانت روزينا من بين الفنانين الذين تفاعلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن موقفهم الداعم للثورة السورية، كما نشرت صورا ومقاطع فيديو عبرت فيها عن فرحتها بعد "تحرير سوريا" في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومن بين ما نشرته صورة لأهالي مدينتها حماة وهم يحملون علم سوريا الحرة، وأرفقتها بتعليق: "يا ريتو حافظ الأسد عايش ويشوف حماة بعد 54 سنة".