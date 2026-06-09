"دليل جرائم القتل من فتاة صالحة" 2.. موسم أكثر نضجا يعيد اكتشاف الرواية

لم يكن التحدي الأكبر أمام الموسم الثاني من مسلسل "دليل جرائم القتل من فتاة صالحة" (A Good Girl’s Guide to Murder) العثور على لغز جديد، بقدر ما كان إيجاد سبب مقنع يُعيد المشاهد إلى عالم ظن أنه انتهى منه.

فالموسم الأول أغلق قضيته الأساسية، ووصل ببطلة العمل إلى الحقيقة كاملة، لكن الجزء الجديد ينطلق من نقطة تتجاهلها أغلب أعمال الجريمة؛ ماذا يحدث بعد انكشاف الحقيقة؟ وما الثمن النفسي الذي يدفعه من يجعل نفسه حارسا للعدالة في مجتمع لا يرغب في كشف أسراره؟

لذلك يبدو الموسم الثاني أكثر قتامة وأقل احتفاء بفكرة الانتصار، إذ لا يُقدَّم التحقيق بوصفه مغامرة مثيرة، بل كعبء أخلاقي يترك أثره على كل من يقترب منه. ومن هنا يبتعد العمل عن نبرة التشويق الخفيفة، ويتجه إلى مساحة أكثر اضطرابا ونضجا، حيث تصبح الأسئلة النفسية أهم من حل اللغز نفسه.

ولا يكتفي المسلسل بإعادة إنتاج عناصر نجاحه، بل يحاول البناء على ما خلفته التجربة الأولى من آثار نفسية واجتماعية. كما يستفيد من شعبية الرواية الأصلية للكاتبة هولي جاكسون ومن قاعدة جماهير الموسم الأول، لكنه يأتي أيضا محملا بوعي واضح بالانتقادات التي وُجهت إليه سابقا، سواء من النقاد أو من قراء الرواية، فهل ينجح هذه المرة في الاقتراب أكثر من روح المادة الأصلية؟

ما بعد الحقيقة

يبدأ الموسم الثاني في أعقاب قضية أندي بيل، إذ تتعهد "بيب" (إيما مايرز) بالابتعاد عن أي تحقيقات جديدة، مقتنعة بأن ما مرت به كان كافيا لإغلاق هذا الفصل من حياتها، لكنها سرعان ما تكتشف أن آثار ما حدث لا تزال تلاحقها.

وأمام اقتراب محاكمة "ماكس" (هنري أشتون) واختفاء الشاهد الرئيسي، تجد بيب نفسها مجددا داخل دائرة التحقيق، لكن هذه المرة في قضية أكثر خطورة لأنها تدور في الحاضر لا الماضي. هذا التحول يرفع مستوى التوتر ويجعل الأحداث أكثر ضغطا، إذ يصبح الخطر أقرب وأكثر شخصية.

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ثم مع تقدم التحقيق يتضح أن القضية لا تتعلق فقط بكشف الجاني، بل بكشف حدود الثقة والشك، وأن الأشخاص القريبين قد يكونون جزءا من شبكة الخطر نفسها. هنا يتحول المسار من لغز بوليسي إلى رحلة نفسية تكشف هشاشة البطلة وإرهاقها الداخلي، وتدفعها لإعادة النظر في مفهوم العدالة.

حيث يقدم الموسم صورة لنظام قضائي غير مكتمل يترك خلفه فراغات وخيبات وضحايا، ويجعل من العدالة فكرة نسبية أكثر منها حقيقة ثابتة. ومع تصاعد الأحداث، تجد بيب نفسها أمام محدودية قدرتها على الإصلاح، بعدما كانت تؤمن بأنها قادرة على كشف كل شيء. ورغم حضور فكرة الذنب والصدمة في أكثر من موضع، فإن الموسم ينجح حين يربط بين التحقيق والتحول الداخلي للشخصيات، ليصبح كشف الحقيقة مرادفا لكشف الذات.

موسم يراجع نفسه

عُرض الموسم الثاني عبر منصة "نتفليكس"، وحقق استقبالا نقديا وجماهيريا أكثر إيجابية من الموسم الأول، بفضل تماسكه الدرامي وتحسّن بناء الشخصيات، إضافة إلى وضوح أكبر في هويته النفسية، واعتماد أقل على عنصر المفاجأة وحده.

وعلى عكس الموسم الأول الذي تعامل مع الرواية بقدر من الاختصار وإعادة الترتيب، يبدو هذا الجزء أكثر وفاء للمصدر الأدبي، مع الحفاظ على أهم محطات السرد والمزاج العام للنص الأصلي. ومع ذلك، لا يمكن اعتباره اقتباسا حرفيا، إذ فرضت طبيعة الشاشة تعديلات على الإيقاع وبعض الشخصيات الجانبية، لكنها جاءت أكثر انسجاما مع روح العمل.

ولذلك جاءت ردود فعل القراء إيجابية حتى مع استمرار بعض التحفظات، ورغم هذا التحسن، لا يخلو الموسم من بعض الاختلالات، خصوصا في الإيقاع، حيث تبدو بعض الحلقات أطول من اللازم، مع الاعتماد أحيانا على مصادفات درامية لتسهيل تقدم التحقيق، وهي نقطة ظلت حاضرة وإن بدرجة أقل من السابق.

أداء جماعي أكثر اتزانا

تظل أبرز نقاط قوة الموسم في تطور شخصياته الرئيسية، فالأحداث لا تعتمد فقط على الأدلة، بل على أثرها النفسي على الشخصيات. كما جاء بناء التوتر أكثر هدوءا وثقة، مع تركيز أكبر على العلاقات الإنسانية، ما جعل الرهانات العاطفية أكثر أهمية من مجرد معرفة هوية الجاني.

ويبقى أداء إيما مايرز العنصر الأهم في العمل، إذ تقدم شخصية أكثر تعقيدا وإرهاقا نفسيا مضيفة طبقات من القلق والانفعالات الداخلية وإن اعتمدت على التعبير الهادئ. كما يحافظ زين إقبال على حضوره المتوازن، ويقدم هنري أشتون أداء مقنعا لشرير يميل إلى البرود والاستحقاق لا إلى الصخب.

ورغم استفادة عدد من الممثلين الشباب من المساحة الأكبر التي أتاحها النص لشخصياتهم، لا تزال بعض الأدوار الثانوية تعاني من التهميش وتظهر كأدوات لخدمة الحبكة أكثر من كونها شخصيات مكتملة، مع تراجع حضور شخصيات كانت أكثر حيوية في الموسم السابق مثل آشا بانكس.

كاميرا تراقب الشك

من الناحية البصرية، يميل الموسم إلى أسلوب أكثر هدوءا وقتامة، مع تقليل البهرجة والتركيز على التفاصيل من خلال اقتراب الكاميرا أكثر من الوجوه والانفعالات، ما يعزز الإحساس بالعزلة والارتياب، وكأن المدينة نفسها أصبحت جزءا من دائرة الاتهام. هذا التوجه البصري يجعل التوتر النفسي جزءا من الصورة وليس فقط نتيجة للحبكة.

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أما الأزياء، فقد حافظت على طابعها الواقعي، دون محاولة خلق صورة نمطية للموضة الشبابية، بل جاءت لتعكس الحالة النفسية للشخصيات، خصوصا بيب التي يظهر عليها الإرهاق تدريجيا في مظهرها، بما يعكس مسارها الداخلي. في حين جاءت الموسيقى التصويرية أكثر توازنا من الموسم السابق، حيث تخدم الغموض والتوتر دون مبالغة عبر اختيار أغاني معاصرة عززت النبرة الأكثر قتامة التي يتبناها الموسم الجديد.

للمراهقين أم للعائلة؟

ينتمي المسلسل ظاهريا إلى دراما المراهقين، لكنه يتجاوز هذا التصنيف ليقترب من دراما الجريمة النفسية، إذ يناقش المسؤولية والصدمة والعنف والعدالة بطريقة أقرب إلى أعمال الكبار. لذلك يمكن اعتباره مناسبا للمراهقين الأكبر سنا والبالغين، لكنه ليس عملا خفيفا أو عائليا بالمعنى التقليدي.

"دليل جرائم القتل من فتاة صالحة" مسلسل بريطاني قصير من 6 حلقات يجمع بين الغموض والتحقيقات الجنائية، ويعتمد على أداء جماعي متماسك بقيادة طاقم شاب على رأسه: إيما مايرز، زين إقبال، هنري أشتون، جود مورغان كولي وإيدن ديفيز.

ورغم تشابه أعمال الجريمة المعاصرة، فإنه ينجح في الاحتفاظ بصوته الخاص، ليس لأنه يقدم أكثر الألغاز تعقيدا، بل لأنه يتذكر دائما أن خلف كل قضية أشخاصا يحاولون النجاة من الحقيقة نفسها التي يبحثون عنها.

تقييم العمل: