ليلة تمردت فيها برودواي.. هل تحولت جوائز توني إلى محاكمة للحلم الأمريكي؟

حولت خطابات الفائزين في الحفل الـ79 لجوائز توني (Tony Awards 2026) في نيويورك المنصة إلى منبر سياسي مفتوح ضد الاستعمار والرأسمالية وتآكل حرية التعبير وحقوق المهاجرين، فبدت أكبر ليلة في المسرح الأمريكي أقرب إلى جلسة مواجهة مع السلطة منها إلى احتفال فني عابر.

مهاجرون في مواجهة المليارديرات والمستعمرين

خطف الممثل الشاب علي لويس بورزغي، البالغ من العمر 26 عاما، الأضواء عندما تسلم جائزة أفضل ممثل مساعد في المسرحية الموسيقية "الأولاد الضائعون" The Lost Boys واستغل اللحظة للهجوم على المنظومة الرأسمالية والقوى الاستعمارية.

قال بورزغي من فوق المنصة إن "المليارديرات لن يجدوا السعادة في أموالهم، كما أن المستعمرين لن يجدوا الاكتفاء أو الفلاح أبدا من الأراضي والأرواح التي يسرقونها". ثم أهدى الجائزة إلى "النسيج الإنساني" الذي تصنعه عائلات المهاجرين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا البلد يبني تفوقه على عملهم وإبداعهم.

ووجّه رسالة إلى المهاجرين بأنه لا يريد لهم أن يضطروا يوما إلى خوض "اختبارات أداء" فقط للحصول على تعاطف إنساني بديهي يفترض أن تقدمه الدولة التي تستفيد منهم.

بينك تحذر من تآكل "التعديل الأول"

أشعلت المغنية العالمية بينك -مقدمة الحفل- النقاش حول مصير التعديل الأول في الدستور الأمريكي، محذرة من أن القوى المتنفذة تضيق الخناق على حرية التعبير، وأنه قد يأتي وقت "لا يكون فيه بمقدور الناس إعلان ما يؤمنون به".

حاولت بينك -عبر مزاح متكرر- دفع النجوم إلى التعليق على الوضع السياسي، لكن معظمهم اكتفى بإجابات حذرة، باستثناء الممثل بوبي كانافال بطل مسرحية "الفن" (Art)، الذي تحدث بصراحة عن خوفه من رؤية حرية التعبير "تتآكل أمام الأعين"، معبرا في الوقت نفسه عن فخره بمجتمع برودواي الذي يصر في رأيه على قول الحقيقة في وجه السلطة.

وربطت بينك بين الموسم المسرحي واللحظة السياسية، فأشارت إلى أن عاما تعود فيه أسوأ فترات التاريخ إلى الواجهة قدم للجمهور "راغتايم" Ragtime و"التحرر" (Liberation)، وفي عام ينقسم فيه البلد كما لم يحدث من قبل ظهر عرض عن الغربة والبحث عن الذات مثل "غريبان يحملان كعكة عبر نيويورك" (Two Strangers Carry a Cake Across New York).

أول أمريكية تفوز بهذه الجائزة منذ 1989

على مستوى الجوائز الكبرى، حصدت مسرحية "التحرر" (Liberation) -التي تتابع مجموعة قراءة نسوية في سبعينيات القرن الماضي- جائزة أفضل مسرحية جديدة، لتحقق كاتبتها بيس وول إنجازا تاريخيا بوصفها أول امرأة أمريكية تنال هذه الجائزة منذ فوز ويندي واسرستاين عن "سجلات هايدي" (The Heidi Chronicles) عام 1989.

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ودعت وول في خطابها النساء والفتيات إلى التمسك بقول حقيقتهن الخاصة، معربة عن أملها في أن يكون العالم "حكيما بما يكفي للاستماع إليهن، لا إلى من يتحدث بالنيابة عنهن".

"موت بائع متجول".. الحلم الأمريكي تحت المحاكمة

هيمنت معالجة جديدة لمسرحية آرثر ميلر الكلاسيكية "موت بائع متجول" (Death of a Salesman) على الحفل بست جوائز من بينها أفضل إعادة إحياء لمسرحية درامية، وأفضل إخراج لجو مانتيلو، وأفضل ممثلة مساعدة للنجمة لوري ميتكالف.

وصف بطل العمل ناثان لين المسرحية بأنها "نقد لاذع للحلم الأمريكي وتحفة أدبية لا تزال تفضح عيوب هذا الحلم اليوم كما فعلت عند كتابتها في منتصف القرن الماضي"، في إشارة إلى أن أزمة البطل العالق بين الديون والأوهام ما زالت تتكرر بأشكال جديدة.

ويمثل هذا الفوز أيضا عودة قوية للمنتج المثير للجدل سكوت رودين إلى منصات الجوائز بعد انسحابه من برودواي إثر اتهامات بسوء معاملة العاملين معه، وإن ظل اسمه غائبا عن خطابات الحفل.

"شفيغادون" و"راغتايم".. إعادة كتابة التاريخ بالغناء

في فئات المسرحيات الموسيقية، حصدت "شفيغادون" (Schmigadoon) جائزة أفضل مسرحية موسيقية إلى جانب عدد من الجوائز الإبداعية عن النص والموسيقى، لتثبّت مكانتها كتحية ساخرة وحيوية لعصر المسرح الموسيقي الذهبي.

أما "راغتايم" الذي يعيد تفكيك تاريخ أمريكا عبر موسيقى تمزج الجاز والكلاسيكي وقصص العنصرية والهجرة، ففاز بجائزة أفضل إعادة إحياء لمسرحية موسيقية، إضافة إلى جوائز تمثيل رئيسية، في نوع من الاعتراف المتأخر بعمل لم يحظ بتتويج مماثل عند عرضه الأول أواخر التسعينيات.

بهذه الخطابات والجوائز، ظهر حفل توني 2026 أقل انشغالا ببريق السجادة الحمراء، وأكثر تركيزا على سؤال من يملك الحق في الحلم وفي الكلام، ومن يدفع الكلفة حين يتحول "الحلم الأمريكي" إلى كابوس سياسي وإنساني على خشبة المسرح.