عبد العزيز مخيون يمر بوعكة صحية جديدة.. تعرف إلى آخر المستجدات

تعرض الفنان المصري عبد العزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة القاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويخضع مخيون حاليا لمتابعة طبية وإجراء فحوص وتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطوراتها.

وبحسب مواقع محلية، نُقل الفنان البالغ من العمر 80 عاما إلى المستشفى بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد وضيق في التنفس. وأشارت التقارير إلى أن حالته الصحية تشهد تحسنا تدريجيا، وأنه يتلقى العلاج داخل غرفة عادية، دون الحاجة إلى البقاء في العناية المركزة.

جراحة دقيقة في المخ

وكان عبد العزيز مخيون قد مر بأزمة صحية مطلع العام الجاري، خضع على إثرها لتدخل جراحي في المخ. وأعقب العملية فترة من المتابعة الطبية والفحوص التي أظهرت تحسنا في حالته الصحية واستجابته للعلاج، مما مهد لخروجه من المستشفى بعد استقرار وضعه.

وفي ذلك الوقت، حرص الفنان المصري على طمأنة جمهوره. ومن خلال منشور عبر حسابه في فيسبوك، أعرب مخيون عن امتنانه لله بعد تجاوز الجراحة بسلام، متوجها بالشكر لكل من ساندوه وقدموا له الدعم خلال فترة علاجه، كما عبر عن أمله في استكمال رحلة تعافيه والتمتع بالصحة في المرحلة المقبلة.

على مدار مسيرة فنية امتدت لما يقرب من نصف قرن -بدأها في منتصف ستينيات القرن الماضي- شارك عبد العزيز مخيون في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وقدم مجموعة متنوعة من الأدوار التي رسخت حضوره لدى الجمهور المصري والعربي.

وتمكن مخيون من الحفاظ على حضوره الفني عبر مشاركته في أعمال متعددة، تنقل خلالها بين شخصيات وقوالب درامية مختلفة، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة في الدراما والسينما المصرية على مدى سنوات طويلة.

فعمل مع المخرج يوسف شاهين في "حدوتة مصرية"، ومع المخرج عاطف الطيب في فيلم "الهروب"، ومع محمد خان في "فارس المدينة"، ومن مشاركاته السينمائية أيضا "الكرنك" و"الجوع" و"بئر الخيانة".

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وفي الدراما التلفزيونية اشتهر بشخصية طه السماحي في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومن مسلسلاته أيضا "جمهورية زفتى" و"خالتي صفية والدير". وكانت آخر مشاركاته في مسلسلي "إفراج" و"سوا سوا" في رمضان الماضي.