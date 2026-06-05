مكالمة أربكت الشرطة وهزت هوليود.. تفاصيل النهاية المأساوية لجيمس هاندي

توفي الممثل الأمريكي جيمس هاندي عن 81 عاما متأثرا بإصابته بطعنة في الصدر داخل منزل يقيم فيه بحي تارزانا في لوس أنجلوس، في واقعة قالت عنها شرطة المدينة إنها "حادث معزول" لا يشكل خطرا على السكان.

بلاغ غامض وطعنة في الفناء الأمامي

وذكرت شرطة لوس أنجلوس في بيان رسمي أن دورياتها في منطقة "وست فالي" استجابت صباح الأربعاء 3 يونيو/حزيران لبلاغ "مشكلة غير واضحة" في كتلة سكنية بشارع إروين، بعد اتصال غامض على رقم الطوارئ 911 قال فيه المتصل "أنا ابن الإنسان، لقد قتلت للتو رجل الخطيئة".

وعند وصول الضباط عثروا على الممثل جيمس هاندي فاقدا الوعي في الفناء الأمامي للمنزل وهو يعاني من طعنة في الصدر، فنقلته فرق الإسعاف التابعة لإدارة إطفاء لوس أنجلوس إلى مستشفى محلي حيث أُعلن عن وفاته لاحقا.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به مايكل غليدهيل البالغ 44 عاما اعترض طريق عناصر الأمن بنفسه، وأخبرهم أنه الشخص الذي يبحثون عنه، وتبين أنه يقيم في المنزل نفسه مع والدته، شريكة حياة هاندي. وقد أُوقف في سجن فان نايس بتهمة القتل، مع تحديد كفالة قدرها مليونا دولار، بينما شدد بيان المحققين على أن الحادث "منعزل وخاص" ولا توجد مؤشرات على تهديد أوسع للسلامة العامة في المنطقة.

ممثل ترك بصمته خلف الأبطال

برحيل جيمس هاندي تفقد هوليود واحدا من أبرز وجوه "الممثل المساند" الذي لا يتصدر الملصقات غالبا لكنه يمنح الأدوار الثانوية ثقلا دراميا خاصا.

ينحدر هاندي من نيويورك، وامتدت مسيرته على مدى عقود تنقل خلالها بين السينما والتلفزيون، وشارك في أعمال شكلت ذاكرة أجيال من عشاق الأفلام الأمريكية.

في السينما، عرفه الجمهور مؤخرا بدوره قصير المساحة قوي الحضور في فيلم "توب غان مافريك" (Top Gun: Maverick) عام 2022 حيث جسد شخصية صاحب الحانة أمام النجم توم كروز، كما ظهر طبيبا يعالج شخصية هيو جاكمان في فيلم "لوغان" (Logan) عام 2017.

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وقبل ذلك ترك بصمات واضحة في أعمال أصبحت من كلاسيكيات الترفيه الشعبي، من فيلم الرعب "أراكنوفوبيا" (Arachnophobia) عام 1990، إلى شخصية "مبيد الحشرات" الطريفة في "جومانجي" (Jumanji) عام 1995، مرورا بفيلم المغامرات "ذا روكيتير" وأعمال أخرى مثل "برايتون بيتش ميموارز" و"K-9″ و"ذا فيرديكت" إلى جانب بول نيومان، حيث رسخ صورة الرجل ذي الملامح الصارمة والحضور الهادئ القادر على تثبيت المشهد من الخلف.

وجه ثابت في دراما الجريمة والتحقيقات

على الشاشة الصغيرة، كان جيمس هاندي واحدا من تلك الوجوه التي يتعرف إليها المشاهد قبل أن يتذكر اسمها، خصوصا في مسلسلات الجريمة والتحقيقات.

فقد شارك في موسمين من المسلسل البوليسي الشهير "إن واي بي دي بلو" (NYPD Blue)، وجسد شخصية "آرثر ديفلين" الغامضة في مسلسل "أيلياس" (Alias)، كما ظهر في حلقات من "بيفرلي هيلز 90210″ (Beverly Hills, 90210) و"ذا إكس فايلز" (The X-Files) و"ماتلوك" (Matlock) و"ذا يونغ آند ذا ريستلس" و"لو آند أوردر".

ومع دخول الدراما التلفزيونية الأمريكية مرحلة جديدة من الإنتاج الضخم و"المسلسلات الحدث"، ظل هاندي حاضرا بأدواره المساندة، إلى أن سجل واحدا من آخر ظهوراته في مسلسل "9-1-1" عام 2021، ليغادر الجمهور بعدها في صمت، قبل أن يعود اسمه إلى عناوين الأخبار بعد نهاية صادمة داخل فناء منزل هادئ في لوس أنجلوس.