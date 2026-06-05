أنتوني هيد يلحق بشريكة عمره.. رحيل "الحارس الهادئ" للدراما البريطانية

توفي الممثل البريطاني أنتوني هيد عن عمر ناهز 72 عاما إثر مضاعفات ناجمة عن الالتهاب الرئوي، بحسب ما أعلنت عائلته، منهيا مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود بين المسرح والتلفزيون والسينما.

وقالت ابنتاه الممثلتان إيميلي وديزي هيد إن والدهما "رحل بسلام محاطا بأفراد أسرته"، مؤكدتين أن تأثيره الفني والإنساني سيبقى حاضرا لدى جمهوره وزملائه وفي الأعمال التي شارك فيها على مدى سنوات طويلة.

مسيرة امتدت 4 عقود

وُلد هيد في منطقة كامدن في لندن، وبدأ مسيرته الفنية على خشبة المسرح، حيث شارك في أعمال كلاسيكية عدة، بينها هنري الخامس (Henry V) ومروحة الليدي ويندرمير (Lady Windermere’s Fan)، قبل أن يحقق حضورا لافتا في مسارح ويست إند من خلال أدائه شخصية فرانك إن فورتر في نسخة عام 1990 من العرض الشهير ذا روكي هورور شو (The Rocky Horror Show).

لكن شهرته العالمية جاءت في أواخر التسعينيات من خلال تجسيده شخصية روبرت جايلز في المسلسل الأمريكي بافي قاتلة مصاصي الدماء (Buffy the Vampire Slayer)، حيث لعب دور المرشد والحامي للبطلة التي أدتها سارة ميشيل غيلار.

وأصبح هذا الدور أحد أكثر أدواره شهرة وتأثيرا، ورسخ مكانته لدى جمهور التلفزيون حول العالم. وشارك هيد لاحقا في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها ليتل بريتن (Little Britain) وميرلين (Merlin) ودكتور هو (Doctor Who) وسايلنت ويتنس (Silent Witness) وماذرلاند (Motherland)، إضافة إلى أفلام مثل السيدة الحديدية (The Iron Lady) وذا إنبيتوينرز موفي (The Inbetweeners Movie).

وفي السنوات الأخيرة، حصد إشادة واسعة من جيل جديد من المشاهدين عبر دوره كرجل الأعمال ومالك نادي كرة القدم السابق "روبرت مانيون" في المسلسل الكوميدي الحائز على جوائز تيد لاسو (Ted Lasso)، حيث ظهر إلى جانب جيسون سوديكيس.

وقبل نجاحه العالمي في الدراما، عرفه الجمهور البريطاني خلال ثمانينيات القرن الماضي باعتباره الوجه الإعلاني لسلسلة إعلانات قهوة "غولد بليند" الشهيرة، التي جمعته بالممثلة شارون موغان في قصة رومانسية قصيرة تحولت إلى ظاهرة شعبية بين عامي 1987 و1993.

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كما حافظ هيد على حضوره المسرحي طوال مسيرته، وشارك في عروض موسيقية عديدة، من بينها غودسبيل (Godspell) وتشيس (Chess)، وانضم عام 2018 إلى طاقم المسلسل الإذاعي الطويل ذا آرشرز (The Archers).

وكان آخر ظهوراته البارزة على الشاشة في الموسم الثاني من مسلسل بريدجرتون (Bridgerton) عام 2022.

وتأتي وفاته بعد أشهر قليلة من رحيل شريكته طويلة الأمد سارة فيشر في ديسمبر/كانون الأول 2025 عن عمر 61 عاما. ويترك خلفه ابنتيه إيميلي وديزي، اللتين واصلتا العمل في مجال التمثيل، إضافة إلى إرث فني واسع جعله واحدا من أبرز الوجوه البريطانية التي نجحت في الجمع بين المسرح والتلفزيون والسينما على مدى عقود.