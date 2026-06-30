هبة مجدي بين "أشد مرض وأصعب علاج".. تعاطف جماهيري واسع ورسالة من زوجها

أثارت الفنانة المصرية هبة مجدي تفاعلا واسعا بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها خضعت لرحلة علاج وصفتها بـ"الأصعب"، من دون أن تفصح عن طبيعة المرض أو تفاصيل حالتها، مكتفية برسالة امتنان ودعاء طمأنت من خلالها جمهورها بأنها تتعامل مع المحنة بإيمان وصبر.

وشاركت هبة مجدي متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة بدت فيها ملامح الإرهاق واضحة على وجهها، وأرفقتها برسالة قالت فيها: "الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج. ربي اشف كل مريض"، داعية الله أن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية.

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة الشابة قبل أشهر قليلة، عندما تعرضت لوعكة مفاجئة دفعتها إلى إجراء سلسلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة، قبل أن تشير النتائج -بحسب تقارير إخبارية محلية- إلى إصابتها بمرض السرطان، لتبدأ رحلة العلاج الكيماوي.

وفضّلت عدم الإعلان عن تفاصيل مرضها أو تداوله في محيطها الفني، كما اعتذرت عن عدد من الأعمال التي عرضت عليها خلال تلك الفترة، قبل أن تعود لاستكمال بعض ارتباطاتها الفنية، من بينها تصوير الجزء السادس من مسلسل "المداح"، بالتزامن مع تلقيها العلاج، بعد أن سمحت حالتها الصحية بذلك.

وجاء منشور الفنانة لقاء سويدان ليعزز ما تم تداوله بشأن إصابة هبة مجدي، إذ أشارت إلى أنها تخوض رحلة علاج من "المرض اللعين" منذ عدة أشهر، مع استمرارها في التصوير خلال تلك الفترة، وحرصها على ألا تخبر سوى عدد محدود من المقربين بتفاصيل أزمتها الصحية، قبل أن تختم رسالتها بالدعاء لها بالشفاء.

قلق الجمهور وتطمينات محمد محسن

وأثار منشور هبة مجدي حالة من القلق بين جمهورها، قبل أن يخرج زوجها الفنان والمطرب محمد محسن ليطمئن المتابعين، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة وأنها دخلت المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج.

وفي منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها والدعاء لها، مشيرا إلى أنها مرت بأزمة صحية استمرت عدة أشهر، وأن الأسرة فضّلت خلال تلك الفترة التركيز على العلاج والابتعاد عن الأضواء وعدم الكشف عن تفاصيل المرض.

تفاعل واسع ورسائل من الوسط الفني

وتلقى إعلان هبة مجدي عن أزمتها الصحية تفاعلا واسعا من زملائها داخل الوسط الفني، إذ سارع عدد منهم في مصر والوطن العربي إلى التعبير عن دعمهم لها، متمنين لها الشفاء العاجل.

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وكان من بين أبرز الداعمين الفنان حمادة هلال، بطل مسلسل "المداح"، إذ وجه إليها رسالة عبر حسابه على إنستغرام أعرب فيها عن تمنياته لها بالشفاء، مشيرا إلى أنها تحملت مشقة العمل خلال التصوير من دون أن تُظهر معاناتها أو تُشعر من حولها بما تمر به، معربا عن ثقته في قدرتها على تجاوز الأزمة.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على مساندتها، أحمد حلمي الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء، داعيا إياها إلى التمسك بالأمل والثقة في الله خلال رحلة العلاج. كما عبر تامر حسني عن دعمه لها، وأكد ثقته في قدرتها على تجاوز هذه المحنة وأنها ستعود أقوى، داعيا لها بالشفاء العاجل.

ووجهت الفنانة أنغام رسالة دعمت فيها هبة مجدي، متمنية لها الشفاء والتماثل للعافية، كما أعرب هشام ماجد عن أمله في أن يمنّ الله عليها بالشفاء. وحرصت مي عز الدين على الدعاء لها، بينما أعربت ياسمين عبد العزيز عن دعمها لها متمنية لها السلامة.

كما شاركت ريهام عبد الغفور صورة مع هبة من أمام الكعبة المشرفة، وعلّقت بآية قرآنية ودعوات بالشفاء.

وأكدت لقاء الخميسي ثقتها في تجاوز هبة أزمتها الصحية وعودتها إلى جمهورها بصحة جيدة، في حين عبرت هنا الزاهد عن تمنياتها لها بالشفاء. ودعت نور إيهاب إلى تعافيها.

وانضم أحمد السقا إلى قائمة الداعمين، إذ أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية وأن يخفف عنها محنتها.

كما وجهت المطربة المغربية أسماء لمنور، والممثلة التونسية درة، والإعلامية وفاء الكيلاني رسائل دعم لهبة مجدي، أعربن فيها عن تمنياتهن لها بالشفاء واستعادة عافيتها.

مسيرة فنية بدأت من الطفولة

وتعد هبة مجدي من الممثلات اللاتي برزن في الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، إذ بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة أواخر تسعينيات القرن الماضي عبر المشاركة في أعمال الأطفال، من بينها "بوجي وطمطم" و"فوازير عمو فؤاد"، قبل أن تنتقل تدريجيا إلى الدراما التلفزيونية.

شاركت في عدد من الأعمال من بينها "قصة الأمس" و"أفراح إبليس" و"العار"، كما تعاونت خلال مسيرتها مع عدد من أبرز الفنانين، من بينهم مصطفى شعبان في "الزوجة الرابعة" و"مزاج الخير"، ومحمود عبد العزيز في "جبل الحلال"، وعادل إمام في "عوالم خفية"، وتيم حسن في "عائلة الحاج نعمان"، كما وقفت على خشبة المسرح أمام يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير".

وحظيت في السنوات الأخيرة بحضور لافت من خلال مشاركتها في سلسلة "المداح" إلى جانب حمادة هلال، إذ شكّل الثنائي دويتو دراميا حظي بمتابعة واسعة على مدار مواسمه المتتالية، وكان أحدثها الجزء السادس الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كما شاركت في الموسم نفسه بمسلسل "نون النسوة".