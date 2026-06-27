عزلة شديدة واكتئاب.. بيلا حديد تتحدث عن انتكاسة جديدة مع مرض لايم

كشفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أنها تمر حاليا بانتكاسة جديدة في معركتها مع مرض لايم، مؤكدة أن الأعراض أثرت بشكل كبير في صحتها الجسدية والنفسية.

ونشرت حديد (29 عاما) عبر خاصية "القصص" في حسابها على إنستغرام صورة لها وهي تبكي، موضحة أنها تنام نحو 11 ساعة يوميا، وتأخذ قيلولة بشكل منتظم، كما تلتزم بجميع البروتوكولات العلاجية التي أوصى بها الأطباء، إلا أنها لم تستطع التخلص من هذه النوبة.

وقالت إن أعراض المرض تدفعها في كثير من الأحيان إلى "العزلة الشديدة والاكتئاب"، خصوصا عندما تستمر فترات طويلة، مضيفة بسخرية "شخصت نفسي الآن بـ12 مرضا آخر، وهذا رائع".

كما أشارت إلى أنها لا تملك الطاقة حتى للقيام بأبسط الأنشطة اليومية، وكتبت "لم أخرج للمشي لأنني شعرت بضيق في التنفس حتى أثناء ذهابي إلى المطبخ".

ورغم معاناتها، حاولت حديد تخفيف حدة الموقف بروح مرحة، مشيرة إلى أن مجرد تمكنها من الاستحمام دون أن تفقد وعيها كان "إنجازا كبيرا" بالنسبة لها في ذلك اليوم.

رحلة 15 عاما مع المرض

وفي وقت لاحق، عادت حديد لتطمئن متابعيها بعد القلق الذي أثارته منشوراتها، مؤكدة أن ما تعيشه يمثل واقعها اليومي منذ نحو 15 عاما، وأنها تعلمت التعايش مع تقلبات المرض.

وكتبت "أعتذر إذا أقلقت أحدا. أعلم أن ما كتبته قد يبدو صادما، لكنه الحقيقة التي أعيشها، وهذا هو واقع حياتي منذ 15 عاما".

وكانت بيلا حديد قد أعلنت سابقا إصابتها بمرض لايم، بعدما شخصت به لأول مرة عام 2012 في سنوات المراهقة. كما تعاني والدتها يولاندا حديد وشقيقها أنور من المرض نفسه، وهو عدوى بكتيرية تنتقل غالبا عبر لدغات القراد المصاب.

وفي ختام رسالتها، شكرت حديد جمهورها على الدعم الكبير الذي تلقته، موضحة أن أكثر ما يؤلمها هو عدم قدرة جسدها على مجاراة ما تخطط له، رغم رغبتها في ذلك، وأضافت "كل يوم هو بداية جديدة، وآمل -بإذن الله- أن يكون الغد أفضل".

أعراض المرض

ومرض لايم هو عدوى بكتيرية تنتقل إلى البشر عبر عضة القراد المصاب، ومن أعراضه الطفح الجلدي الدائري في موقع اللدغة، وقد ينتقل إلى مناطق أخرى في الجسم، كما أن نحو ثلث المصابين عادة لا يظهر عليهم هذا الطفح.

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بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض لايم قد تظهر عليهم أيضا أعراض الإنفلونزا، مثل التعب وآلام العضلات وآلام المفاصل والصداع والحمى والقشعريرة.

وقد تتطور أعراض أكثر خطورة في غضون أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، إذا ترك مرض لايم دون علاج، ويمكن أن تشمل التهاب المفاصل، ومشاكل في الجهاز العصبي، مثل الخدر والألم في الأطراف وشلل عضلات الوجه ومشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز.

كما يسبب المرض مشاكل في القلب مثل التهاب عضلة القلب أو الكيس المحيط به (التهاب التامور)، وفشل القلب، إضافة إلى التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا)، وتيبس الرقبة وزيادة الحساسية للضوء.