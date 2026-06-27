بعد انتصار براد بيت.. أنجلينا جولي تترقب حسم النزاع القضائي

شهدت المعركة القضائية الممتدة بين أنجلينا جولي وبراد بيت بشأن مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال" تطورا جديدا، بعدما حقق بيت انتصارا قضائيا في أحدث فصول النزاع.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية ومواقع فنية أن المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وافقت في قرار صدر يوم 17 يونيو/حزيران، على طلب تقدم به الفريق القانوني لبراد بيت، يقضي بإلزام عدد من مسؤولي الشركة التي استحوذت على "شاتو ميرافال" بالإدلاء بشهاداتهم في النزاع القانوني بين الزوجين السابقين حول ملكية المصنع.

وتقدم براد بيت في يونيو/حزيران 2025 بطلب لاستجواب أليكسي أولينيك، أحد مسؤولي الشركة، إلا أن الأخير رفض تسليم المستندات المطلوبة أو المثول للإدلاء بشهادته، مستندا إلى إقامته في سويسرا.

غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأقرت عقد جلسات الاستماع في لندن، على أن تُستكمل إجراءات الإدلاء بالشهادات قبل 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشفت الوثائق أن المحكمة لم تقتصر على إلزامه بالإدلاء بشهادته، بل شمل القرار أيضا الأشخاص الذين يمتلكون أكبر قدر من المعرفة بتفاصيل الصفقة، باعتبارهم من أبرز المطلعين على هيكلها وإجراءاتها.

وردا على القرار، قال محامي أنجلينا جولي إن موكلته تتطلع إلى المحاكمة المقبلة، معربا عن ثقته في قدرتها على حسم القضية لصالحها، حتى تتمكن العائلة أخيرا من التركيز على التعافي والمضي قدما.

وكان براد بيت أقام دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي عام 2023 طالب فيها بتعويضات، على خلفية بيع حصتها في "شاتو ميرافال" إلى تكتل، قال إنه مرتبط بروسيا، معتبرا أنها ألحقت ضررا بسمعة المشروع الذي شارك في تأسيسه. كما أشار فريقه القانوني إلى أن الشركة واجهت دعوات للمقاطعة بسبب ارتباطها بروسيا.

وفي عام 2025، أكد بول مورفي، محامي أنجلينا جولي أن موكلته تسعى إلى إنهاء النزاع القانوني مع براد بيت.

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وأوضح مورفي أن بيت، خلال مفاوضات شراء حصة جولي في المصنع، حاول فرض اتفاقية عدم إفصاح موسعة، قال إنها تهدف إلى التستر على ما وصفه بـ"سوء سلوكه الشخصي وإساءاته"، وهو ما دفع جولي إلى رفض بيع حصتها له.

وأضاف أن الإجراءات القضائية الجارية ضرورية، مؤكدا أنهم "ليسوا مندهشين من رفض السيد بيت تسليم الوثائق التي تثبت هذه الوقائع".

وأشار مورفي إلى أن جولي طلبت من بيت إنهاء النزاع وفتح صفحة جديدة تتيح للعائلة التعافي، إلا أنه أكد أن استمرار الدعوى القضائية سيجبرها على مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على الأدلة التي ترى أنها تنفي مزاعمه.

وكان مورفي قد صرح في مايو/أيار من العام نفسه بأن فريق جولي وافق على تسليم اتفاقية عدم الإفصاح المشتركة، لكنه شدد على أنه "لا يمكن مقارنتها بالاتفاقية التي طالب بها بيت".

وكان النجمان أنجلينا جولي وبراد بيت من أشهر ثنائيات هوليوود، بعد أن تزوجا رسميا في أغسطس/آب 2014، قبل أن تعلن جولي انفصالها وتتقدم بطلب الطلاق في سبتمبر/أيلول 2016.

ورغم انتهاء إجراءات الطلاق قانونيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، لا تزال الخلافات بين الطرفين مستمرة أمام القضاء، وعلى رأسها النزاع حول ملكية مصنع "شاتو ميرافال" الفرنسي.