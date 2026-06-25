بعد أشهر من التحقيقات.. القضاء يبرئ جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه

قضت محكمة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة الممثلة جيهان الشماشرجي وأربعة آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم في قضية سرقة منقولات سيدة بالإكراه.

وجاء الحكم بعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع، الذي دفع ببطلان التحريات، كما شكك في أقوال شاهد الإثبات، مؤكدا أنه لم يشاهد الواقعة، إضافة إلى الدفع بأن الأداة المستخدمة لا ينطبق عليها الوصف القانوني للسلاح.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ظهرت الفنانة المصرية لأول مرة منذ تداول القضية، إذ حرصت على الحضور إلى محكمة عابدين في وقت مبكر من صباح اليوم، وانتظرت داخل سيارتها حتى موعد انعقاد الجلسة، قبل أن تدخل إلى قاعة المحكمة وتجلس في المقاعد الخلفية، متجنبة الإدلاء بأي تصريحات.

وسلمت الشماشرجي نفسها إلى قوات الأمن، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقها خلال الجلسة التي عقدت في مايو/أيار الماضي، والتي صدر خلالها قرار بضبطها وإحضارها مع باقي المتهمين في القضية بعد أن تغيبوا عن حضور المحاكمة.

خلفية النزاع

وتعود القضية إلى مارس/آذار الماضي، عندما تمت إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واقعة سرقة بالإكراه أسفرت عن إصابة المجني عليها.

وخلال استجوابها أمام النيابة، نفت الفنانة المصرية أي صلة لها بالاتهامات، موضحة أن معرفتها بالمجني عليها تعود إلى تعاون سابق جمعهما في مشروع لتصميم الإكسسوارات والمشغولات اليدوية داخل شقة بمنطقة غاردن سيتي.

وأكدت أن الشقة كانت مخصصة لمزاولة النشاط الذي جمع بينهما، وأن علاقتها بالمجني عليها وأفراد أسرتها لم تتجاوز حدود العمل والتعاملات الاجتماعية، مشددة على أنها لم تشارك في أي واقعة اعتداء أو استيلاء على ممتلكات تخص الشاكية.

وأضافت في أقوالها أنها توجهت إلى الشقة بغرض استرداد بعض متعلقاتها الشخصية مستخدمة مفتاحا كان بحوزتها، نافية أخذ أي مقتنيات أخرى، كما أوضحت أنها لا تملك شهودا يمكنهم تأكيد روايتها أمام جهات التحقيق.

وبحسب أوراق التحقيق، تعرضت الشاكية لإصابات خلال الواقعة بعدما اصطدمت بها سيارة يقودها أحد المتهمين، فيما أكدت هيئة دفاعها أن ما جرى موثق بمقاطع فيديو ومستندات رسمية، مشيرة إلى أن المجني عليها حاولت منع المتهمين من مغادرة المكان إلى حين وصول قوات الشرطة، قبل أن تتعرض للاعتداء.

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في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع عن جيهان الشماشرجي ببراءتها، وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن اسم الفنانة ورد في القضية على خلفية نزاع تجاري ومالي قائم بين أطراف آخرين، مؤكدة أنها ليست طرفا رئيسيا في تلك الخلافات.

كما شددت على أن إحالة الدعوى إلى المحكمة لا تمثل دليلا على ثبوت الاتهام، باعتبار أن الفصل في القضية يظل من اختصاص القضاء وحده، مطالبة بعدم تداول معلومات أو إصدار أحكام مسبقة من شأنها الإضرار بسمعة الفنانة قبل صدور حكم نهائي.

وتُعد الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي أحد الوجوه النسائية التي برز اسمها خلال السنوات الأخيرة بعدما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت انتشارا واسعا، من بينها "لعبة النسيان" و"حكايات بنات" و"الآنسة فرح"، قبل أن تنتقل إلى أدوار البطولة في أعمال مثل مسلسل "جودر" وفيلم "هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة".

كما واصلت حضورها الفني من خلال بطولة مسلسل "بطل العالم" أمام الفنان عصام عمر، وتشارك في الموسم السينمائي الحالي ببطولة فيلم "الكلام على إيه".