"أيام أكثر إشراقا".. كيف دعمت أريانا غراندي أطفال غزة؟

أعلنت المغنية الأمريكية أريانا غراندي إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى دعم الأطفال والعائلات المتضررة من الأزمات حول العالم، وذلك من خلال مؤسستها الخيرية الحديثة "أيام أكثر إشراقا"، والتي بدأت أولى خطواتها بتقديم منحة مالية لصالح منظمة "أنقذوا الأطفال" في المملكة المتحدة لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

ولم تكشف المنظمة عن قيمة المنحة، إلا أن التمويل سيوجه بشكل مباشر إلى البرامج الإغاثية المخصصة للأطفال والأسر في غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة استمرار الأزمات والاحتياجات المتزايدة على مستوى الغذاء والصحة والتعليم.

وذكرت المنظمة في بيان أن الدعم سيساهم في تعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة، مؤكدة أن الأموال ستستخدم في تقديم مساعدات مباشرة للأسر المتضررة، بما يشمل الدعم النقدي والخدمات الصحية والتغذوية، إضافة إلى برامج التعليم في حالات الطوارئ.

وقال البيان: "ستذهب الأموال مباشرة إلى الأطفال والعائلات في غزة لمساعدتهم على تجاوز الوضع الصعب للغاية الذي فرض عليهم"، مشيرة إلى أن مثل هذه التبرعات تمكنها من توسيع نطاق عملها الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية.

وكشفت المنظمة أنها، بفضل دعم مماثل من مؤسسات مانحة، تمكنت من توصيل مساعدات نقدية مباشرة إلى أكثر من 183 ألف طفل، إضافة إلى تقديم دعم صحي وغذائي لنحو 83 ألف طفل، وتوفير برامج تعليمية طارئة استفاد منها حوالي 11 ألف طفل في مناطق مختلفة.

وأكدت أريانا غراندي، في بيان إطلاق مؤسستها، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو "دعم وحماية وتوفير الموارد للفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات المتأثرة بالأزمات وعدم المساواة"، موضحة أن المؤسسة ستعمل من خلال عدة صناديق تمويلية لدعم منظمات إنسانية متنوعة حول العالم.

ولا يقتصر نطاق عمل منظمة "أيام أكثر إشراقا" على غزة فقط، إذ تشمل قائمة المستفيدين من منحها الأولى عددا من المؤسسات الدولية، من بينها "صندوق إغاثة أطفال فلسطين" ومستشفى مانشستر الملكي للأطفال في المملكة المتحدة، إلى جانب منظمة "نيويورك كيرز" في الولايات المتحدة، في إطار توجه يركز على دعم الأطفال والمجتمعات المتضررة من النزاعات والفقر والأزمات الإنسانية.

إعلان

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات خيرية متنامية يقودها عدد من المشاهير العالميين، في محاولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق الأكثر تضررا حول العالم، خصوصا في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية للأطفال في مناطق النزاع.