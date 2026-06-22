سر "المدينة البعيدة".. كيف هزم شبح "الهيبة" وتحول إلى ظاهرة تركية؟

بعد انتهاء الموسم الثاني من مسلسل "المدينة البعيدة"، لم ينتظر صناع العمل طويلا للإعلان عن موسم ثالث، في خطوة تعكس حجم النجاح الذي حققه وتحوله إلى واحدة من أبرز الظواهر الدرامية في تركيا خلال السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تنطلق عمليات التصوير نهاية أغسطس/آب المقبل، على أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة في 15 سبتمبر/أيلول.

ويأتي هذا القرار بينما يواصل المسلسل تسجيل نتائج لافتة على مستوى المشاهدة، إذ لم يتمكن أي عمل تركي في السنوات الأخيرة من تجاوز الأرقام التي حققها "المدينة البعيدة". وبلغت ذروة نجاحه في الحلقة الـ21 محققا 18.07 نقطة، ليكرس مكانته كواحد من أنجح الأعمال الجماهيرية على الشاشات التركية.

واللافت أن العمل حافظ على زخمه بعد موسمين كاملين، وهي معادلة يصعب تحقيقها في الدراما التلفزيونية، حيث تتراجع شعبية كثير من المسلسلات مع مرور الوقت. أما "المدينة البعيدة" فنجح في الاحتفاظ بجمهوره وتوسيع دائرة متابعيه، ليبدو الإعلان عن موسم ثالث نتيجة طبيعية لمسلسل لم يفقد حتى الآن قدرته على جذب المشاهدين وإثارة النقاش.

من "الهيبة" إلى "المدينة البعيدة"

عند انطلاق "المدينة البعيدة" بوصفه نسخة تركية مقتبسة من المسلسل اللبناني السوري الشهير "الهيبة"، الذي قام ببطولته تيم حسن ونادين نسيب نجيم، لم تكن التوقعات في صالحه. فالعمل الأصلي كان قد حقق نجاحا عربيا واسعا وتحول إلى ظاهرة جماهيرية، وهو ما جعل فكرة إعادة تقديمه في نسخة تركية مغامرة محفوفة بالمقارنات المسبقة.

غير أن "المدينة البعيدة" خالف هذه التوقعات سريعا، ونجح في فرض نفسه على المشهد الدرامي التركي متصدرا نسب المشاهدة. ولم يتحقق هذا النجاح عبر استنساخ "الهيبة" حرفيا، بل من خلال إعادة صياغة الحكاية بما يتلاءم مع البيئة التركية. وبينما احتفظ بجوهر الصراع العائلي والعشائري، منح شخصياته مسارات مختلفة ووسع خطوطه الدرامية، مما ساعده على بناء هوية خاصة به والتخفف تدريجيا من عبء المقارنة مع النسخة العربية.

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ومع مرور الوقت، لم يعد ينظر إلى "المدينة البعيدة" بوصفه مجرد اقتباس، بل كعمل صنع نجاحه الخاص، وانتقل النقاش حوله من سؤال "هل ينجح في تقليد الأصل؟" إلى محاولة فهم أسباب تفوقه واستمراره في الصدارة.

كيمياء جيهان وعليا

شكلت الثنائية التي تجمع أوزان أكبابا (جيهان) وسينام أونسال (عليا) أحد أبرز عناصر الجذب في "المدينة البعيدة"، بل من أهم أسباب نجاحه داخل تركيا وخارجها. فالعلاقة بين الشخصيتين قائمة على توتر دائم بين الصراع والانجذاب، وهو ما منحها طابعا دراميا مكثفا أبقى الجمهور في حالة ترقب مستمر.

هذا التفاعل انعكس على الشاشة بكيمياء لافتة عززت اندماج المشاهد مع الحكاية، خصوصا في المشاهد التي تتقاطع فيها المواجهة العاطفية مع الصراع النفسي. ومع انتشار العمل عربيا، تحولت هذه الثنائية إلى أحد أكثر عناصر المسلسل تداولا على منصات التواصل، حيث يتابع الجمهور تطور العلاقة خطوة بخطوة، ويراهن على مصيرها مع كل حلقة جديدة.

جدل العشيرة وصورة المرأة

ورغم النجاح الجماهيري الذي حققه "المدينة البعيدة" واستمراره في تصدر نسب المشاهدة، فإنه لم يسلم من موجة انتقادات واسعة طالت بنيته الدرامية ورسالته الاجتماعية. وتتركز أبرز هذه الانتقادات حول محورين رئيسيين: تمجيد البنية العشائرية، وطريقة تقديم المرأة داخل هذا العالم.

فعلى مستوى العشيرة، يرى عدد من النقاد أن المسلسل يعيد إنتاج صورة تقليدية للعشيرة بوصفها مركز القوة والعدالة، حيث تحل الصراعات بمنطق القوة والانتقام أكثر مما تحل بمنطق المؤسسات والقانون. كما يكرس التركيز على شخصية "الزعيم" باعتباره رمزا مزدوجا للحماية والهيمنة، صورة نمطية تمنح العشيرة بعدا رومانسيا قائما على الولاء والقوة.

أما فيما يتعلق بصورة المرأة، فتشير الانتقادات إلى أن الشخصيات النسائية -رغم حضورها المحوري- تبقى محكومة ببنية درامية تقليدية؛ تتحرك داخل حدود يفرضها القرار الذكوري أو العائلة أو الصراع العاطفي، بما يحد من قدرتها على كسر القوالب السائدة في هذا النوع من الدراما.

ورغم حدة هذا الجدل، لم تتأثر شعبية المسلسل، بل واصل تصدر نسب المشاهدة، وهو ما يفتح سؤالا أوسع حول ذائقة الجمهور اليوم، وحدود تأثير النقد الاجتماعي أمام قوة الإبهار البصري، ومنطق السلطة داخل السرد.

ماردين.. من موقع تصوير إلى "سياحة درامية"

لم يقتصر تأثير "المدينة البعيدة" على نجاحه الدرامي، بل امتد إلى المكان نفسه. فقد أسهم اختيار مدينة ماردين كموقع رئيسي للأحداث في تسليط الضوء عليها بشكل واسع، وتحويلها إلى وجهة سياحية متزايدة الجاذبية بالتوازي مع انتشار المسلسل.

فماردين لم تعد مجرد خلفية للأحداث، بل تحولت إلى عنصر أساسي في هوية العمل. طابعها الحجري وأزقتها القديمة ومشهدها الجبلي، منحت المسلسل بعدا بصريا مميزا عزز ارتباط الجمهور بالمكان، وجعل الكثيرين يتابعون الحلقات بوصفها أيضا رحلة بصرية في جغرافيا المدينة.

هذا الحضور انعكس خارج الشاشة، إذ تشير تغطيات الصحافة التركية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار، حيث يقصد نحو 7 من كل 10 سائحين ماردين بدافع مشاهدة مواقع تصوير المسلسل.

كما شهدت المدينة قفزة في النشاط السياحي وصلت إلى نحو 100%، بالتوازي مع زيادة في أسعار الإقامة بنحو 50%، وهو ما جعل "المدينة البعيدة" مثالا واضحا على ما بات يعرف بـ"السياحة الدرامية"، حين تتحول حكاية تلفزيونية إلى قوة ناعمة تعيد رسم خريطة الاهتمام بمكان بكامله.

الموسم الثالث قبل أن يبدأ.. رهان جديد

مع تأكيد انطلاق الموسم الثالث من مسلسل "المدينة البعيدة"، يعود السؤال حول قدرة العمل على الحفاظ على زخمه بعد موسمين من النجاح. فبينما يرى البعض في الاستمرار مؤشرا على القوة، يراه آخرون اختبارا حقيقيا لتجنب التكرار واستنزاف الحكاية.

تتمثل المخاوف في احتمال تحول عناصر الجذب نفسها إلى خطوط مكررة مع الوقت، بما يدفع صناع المسلسل إلى إدخال تغييرات قد لا تنسجم دائما مع البناء الأصلي للشخصيات والعالم الدرامي. هنا تحديدا يطرح السؤال نفسه: هل يستطيع "المدينة البعيدة" الحفاظ على توازنه بين الاستمرار والتجديد؟

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في المقابل، يستند المسلسل إلى قاعدة جماهيرية واسعة ونسب مشاهدة مرتفعة، لكنه يواجه في الوقت ذاته سقفا أعلى من التوقعات مقارنة بالمواسم السابقة، وهو ما يجعل الموسم الثالث محطة اختبار حاسمة لمستقبله الدرامي وقدرته على البقاء خارج دائرة "الإطالة غير الضرورية" التي وقعت فيها أعمال أخرى.