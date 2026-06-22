انطلاقة تاريخية لـ"توي ستوري 5″ بإيرادات بلغت 312 مليون دولار

حقق فيلم "توي ستوري 5" (Toy Story 5) انطلاقة قوية في دور العرض العالمية، بعدما حصد 312 مليون دولار خلال عطلة افتتاحه، بواقع 160 مليون دولار في السوق الأمريكية و152 مليون دولار من الأسواق الخارجية، مسجلا بذلك أفضل انطلاقة في تاريخ السلسلة.

كما سجل "توي ستوري 5" أقوى انطلاقة سينمائية خلال عام 2026، ليواصل سلسلة النجاحات التي حققتها أفلام "توي ستوري" على مدار السنوات الماضية، متصدرا شباك التذاكر العالمي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويأتي النجاح الذي حققه الجزء الخامس بعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق السلسلة، التي بدأت رحلتها السينمائية عام 1995، إذ تمكن الجزء الجديد من تحطيم الرقم القياسي السابق لأفلام السلسلة، ومنها "توي ستوري 4" بإيرادات افتتاحية بلغت 244.5 مليون دولار عالميا عند طرحه عام 2019.

وتحتل سلسلة "توي ستوري" مكانة خاصة ضمن أنجح الأعمال السينمائية التابعة لشركة والت ديزني، بعدما تجاوزت إيرادات أفلامها مجتمعة حاجز 3 مليارات دولار قبل طرح الجزء الخامس، فضلا عن العوائد الضخمة التي حققتها من المنتجات التجارية المرتبطة بشخصياتها.

ورغم أن "توي ستوري 3" بدا عند عرضه عام 2010 بمثابة نهاية طبيعية للسلسلة، فإن عودة العمل إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات أثبتت قدرته على الحفاظ على شعبيته الجماهيرية. فقد تخطى "توي ستوري 4" حاجز المليار دولار عالميا، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى أن الجزء الخامس يسير على الطريق نفسه، في ظل البداية القوية التي حققها في شباك التذاكر.

ويشارك في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية كل من توم هانكس وتيم ألين وجوان كوزاك، الذين ارتبطت أصواتهم بأبطال السلسلة على مدار أجزائها السابقة. فيما يتولى الإخراج أندرو ستانتون، ويتضمن العمل أغنية لتايلور سويفت بعنوان "كنت أعلم ذلك.. وكنت أعرفك". وبلغت ميزانية إنتاج الجزء الخامس نحو 250 مليون دولار، من دون احتساب نفقات الدعاية والتسويق.

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وحظي الفيلم بإشادات من النقاد واستقبال إيجابي من الجمهور، ما يعزز فرصه في مواصلة تحقيق إيرادات قوية خلال الأسابيع المقبلة.

تراجع المنافسين

في المقابل، تراجع فيلم "يوم الإفصاح" (Disclosure Day) للمخرج ستيفن سبيلبرغ إلى المركز الثاني في شباك التذاكر، بعدما حقق 17 مليون دولار في أسبوعه الثاني، بانخفاض بلغت نسبته 61% مقارنة بإيرادات عطلة الافتتاح. ورغم هذا التراجع، وصلت إيراداته العالمية إلى 160.4 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاج بلغت 115 مليون دولار.

ولم يحقق فيلم "موت روبن هود" (The Death of Robin Hood) -بطولة هيو جاكمان- الانطلاقة المأمولة، إذ اكتفى بإيرادات بلغت 2.6 مليون دولار من 1762 دار عرض خلال عطلة افتتاحه.

كما سجل فيلم الرعب "سفر اللاويين" (Leviticus) إيرادات بلغت 2.7 مليون دولار في بداية عرضه، مستفيدا من التقييمات الإيجابية التي حصدها ومن ميزانيته المحدودة البالغة 3.5 ملايين دولار.

في المقابل، واصل فيلم الرعب "هوس" (Obsession) أداءه القوي للأسبوع السادس على التوالي، محققا 14.2 مليون دولار. ورفع الفيلم -من إخراج كوري باركر- حصيلته إلى 215.8 مليون دولار في السوق الأمريكية و333.3 مليون دولار عالميا، رغم أن تكلفة إنتاجه لم تتجاوز مليون دولار، ليواصل بذلك ترسيخ مكانته كواحد من أبرز مفاجآت شباك التذاكر هذا العام.