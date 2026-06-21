ظهر في مسجد بالسعودية.. هل اعتنق نجم هوليود جيانكارلو إسبوزيتو الإسلام؟

شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا للممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، الشهير بدور "غاس فرينغ" في مسلسل "بريكينغ باد" (Breaking Bad)، يظهر فيه أثناء مشاركته فريق عمل فيلم "سفن دوجز" (DOGS7) أداء الصلاة داخل أحد المساجد في المملكة.

وكتب آل الشيخ في تدوينة عبر منصة إكس أن إسبوزيتو "نطق الشهادتين" وشارك طاقم العمل الصلاة داخل المسجد، مرجعا ذلك إلى شعوره بالارتياح خلال تعامله مع المسلمين أثناء فترة التصوير في السعودية، وفق تعبيره.

وأثار المقطع، الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات ترحيبية وإشادات باللحظة الإنسانية، فيما ربط بعض المتابعين بين ظهوره في المسجد واعتناقه الإسلام، دون وجود إعلان مباشر من الممثل نفسه أو من الجهات الرسمية الممثلة له.

ويظهر الفيديو إسبوزيتو داخل مسجد وهو يقف ضمن صفوف المصلين مع فريق العمل خلال تصوير الفيلم، في مشهد اعتبره بعض المعلقين جزءا من كواليس الإنتاج الجاري تصويره في السعودية.

وتزامن انتشار المقطع مع العرض الأول لفيلم الأكشن "سفن دوجز" في قاعة "باتي كاليفورني كازابلانكا" بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بحضور عدد من أبطال العمل، بينهم جيانكارلو إسبوزيتو، ضمن الجولة الترويجية للفيلم.

ويعد إسبوزيتو من أبرز نجوم الدراما الأمريكية، ويشارك حاليًا في فيلم "سفن دوجز" الذي يتم تصوير أجزاء منه في السعودية، ضمن إنتاجات عربية-عالمية مشتركة.