بعد أشهر قليلة من زواجه.. حادث ينهي حياة الفنان كريم عبد العليم

بعد أيام قليلة من وفاة الممثل محمد مرزبان إثر حادث سير، خيم الحزن مجددا على الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب كريم عبد العليم، الذي توفي عن عمر ناهز 29 عاما متأثرا بإصاباته في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وجاء رحيله بعد أشهر قليلة من زواجه، مما ضاعف من وقع الصدمة على أسرته والمقربين منه، وأثار حزنا واسعا بين زملائه في الوسط الفني، إذ نعاه حسام داغر، مستعيدا جانبا من رحلته الفنية، ومشيدا بموهبته وإصراره على شق طريقه في مجال التمثيل.

أوضح داغر أن كريم عبد العليم من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، ولفت الأنظار منذ بداياته، كما واصل تطوير أدواته والمشاركة في عدد من الأعمال الفنية وحصد جوائز خلال مشواره، معتبرا أن رحيله المفاجئ خسارة لفنان شاب كان لا يزال في بداية الطريق.

تفاصيل الحادث وإجراءات التحقيق

تحدث حسام داغر عن ملابسات الحادث الذي أودى بحياة كريم عبد العليم، موضحا أن الفنان الشاب تعرض لحادث دهس في منطقة الحي المتميز بمدينة الشيخ زايد.

وأشار إلى أن السيارة التي تسببت في الحادث لم تتوقف بعد الاصطدام، وغادر قائدها المكان، بينما حاول بعض الموجودين ملاحقته دون جدوى.

وذكر داغر في تصريحات صحفية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة انتقلت إلى موقع الحادث عقب تلقي البلاغ، حيث جرى نقل الفنان الراحل إلى مستشفى الشيخ زايد، قبل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

من جانبها، بدأت جهات التحقيق في الجيزة اتخاذ إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، وشملت التحفظ على السيارة المرتبطة بالواقعة وإخضاعها للفحص الفني، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث.

وتواصل أجهزة الأمن جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وتتبع السائق المتسبب في الواقعة، في حين طلبت النيابة إعداد التقارير الفنية والطبية الخاصة بالحادث، ونقل جثمان الفنان الراحل لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنه، حيث من المقرر أن تقام الجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد من مسقط رأسه في مدينة طنطا بدلتا النيل.

من المسرح الجامعي إلى الدراما التلفزيونية

ولد كريم عبد العليم عام 1997، وينتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين بدأوا خطواتهم الأولى عبر المسرح الجامعي، إذ انطلقت تجربته الفنية من جامعة طنطا، قبل أن يواصل دراسته الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية.

إعلان

وخلال مسيرته الفنية القصيرة، شارك في عدد من الأعمال الدرامية، كان من أبرزها مسلسل "الضاحك الباكي" الذي قدم فيه شخصية أمين عطا الله، إلى جانب مشاركته في مسلسلي "حضرة العمدة" و"زينهم"، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ تاركا حالة من الأسى في أوساط من عملوا معه وعرفوه عن قرب.