ثمة أعمال تنجح لأنها تعرف كيف تدهش جمهورها، وأعمال أخرى تنجح لأنها تعرف كيف تلامس شيئا خفيا بداخله. ينتمي فيلم "مخلوقات مشرقة بشكل مبهر" (Remarkably Bright Creatures) إلى الفئة الثانية، إذ يقدم دراما إنسانية تراهن على المشاعر أكثر مما تراهن على المفاجآت، وتبدل الصخب بالتأمل، مكتفية بتفاصيل صغيرة تشبه الحياة نفسها.

عندما طرح الفيلم عبر نتفليكس في مايو/أيار 2026، لم يبد مرشحا لأن يصبح أحد أبرز أعمال العام. فبين موجة من الإنتاجات الضخمة، اختار عملا أقل ضجيجا، بإيقاع هادئ وشخصيات تحمل أعباءها الخاصة بعيدا عن منطق المنافسة المعتاد في الأعمال الجماهيرية.

لكن الأسابيع الأولى للعرض حملت مفاجأة معاكسة، إذ تصدر الفيلم قائمة نتفليكس في 14 دولة، وظهر ضمن الأعمال الـ10 الأكثر مشاهدة في عشرات الدول الأخرى، في إشارة إلى أن قطاعا واسعا من الجمهور يبحث عن حكايات تمنحه فرصة للتوقف، بدلا من أن تجره خلف إيقاع سريع لا يترك أثرا. ومع استمرار صعوده، بدا أن قوة العمل لا تكمن في غرابة فكرته بقدر ما تكمن في طريقته الحليمة في رواية قصته، ومنح شخصياته الوقت كي تكشف عن نفسها دون استعجال.

أخطبوط يقود رحلة البحث عن الحقيقة

تقوم حبكة الفيلم على 3 محاور سردية تبدو منفصلة في البداية، لكنها تتحرك بالتوازي نحو نقطة التقاء واحدة، لتصنع حكاية عن الفقد والانتماء والفرص الثانية.

المحور الأول يخص توفا (سالي فيلد)، الأرملة السبعينية التي تعيش في بلدة ساحلية صغيرة بعد خسارات ثقيلة طالت زوجها وابنها الوحيد. ورغم مرور سنوات طويلة، فإن حياتها لا تزال عالقة عند تلك اللحظة المفصلية. مع ذلك تواصل العمل ليلا في حوض الأحياء البحرية، متمسكة باستقلاليتها وكأنها تقاوم فكرة أن الزمن يمضي من دونها.

المحور الثاني يتتبع كاميرون (لويس بولمان)، الشاب الذي يصل إلى البلدة مثقلا بالأسئلة. بعد حياة مضطربة وسنوات من البحث عن والده البيولوجي، يجد نفسه في مكان لا يعرفه وبين علاقات لا تبدو منسجمة معه. غير أن رحلته -في جوهرها- أقل ارتباطا بالعثور على شخص، وأكثر اتصالا بمحاولة فهم ذاته وإعادة تعريف معنى الانتماء.

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أما المحور الثالث فهو الأغرب والأكثر خصوصية: مارسيلوس، الأخطبوط المقيم داخل الحوض المائي، الذي يراقب البشر من خلف الزجاج بهدوء لافت، مدركا ما لا ينتبهون إليه هم أنفسهم. في البداية يبدو وجوده خارج منطق الحكاية، لكنه سرعان ما يتحول إلى عنصر أساسي في تفكيكها؛ إذ يغدو أكثر وعيا من الشخصيات نفسها بمساراتها الخفية وروابطها غير المعلنة. ومع تقدم الأحداث، تتقاطع الخطوط تدريجيا حتى تتشكل منها صورة واحدة أوسع تقود نحو الحقيقة.

من الرواية إلى الشاشة.. تكامل لا منافسة

نجح الفيلم جماهيريا ونقديا، مع إشادة بقدرته على المزج بين الدراما الإنسانية والواقعية السحرية دون فقدان حسه العاطفي. لكن كونه مقتبسا من رواية بالاسم نفسه للكاتبة الأمريكية شيلبي فان بيلت، الصادرة عام 2022، والتي بقيت 64 أسبوعا ضمن قائمة نيويورك تايمز للأكثر مبيعا وباعت أكثر من 3.5 ملايين نسخة، وضعه منذ البداية أمام توقعات مرتفعة لدى جمهور قرأ النص الأصلي.

بعض قراء الرواية أبدوا تحفظا على إعادة ترتيب الأحداث وحذف شخصيات مثل عمة كاميرون وشقيق توفا، لكن صناع الفيلم اختاروا تبديل بعض التفاصيل بأخرى أكثر اقتصادا في السرد وأسرع في بناء التعاطف. من ذلك مثلا جعل مقطورة كاميرون إرثا من أمه، بدلا من كونها مركبة اشتراها بالصدفة كما في الرواية، مع الحفاظ على الخطوط الرئيسية والعلاقة المركزية بين توفا ومارسيلوس.

النتيجة عمل أكثر تركيزا وإيقاعا أسرع في بناء العلاقات، لكنه أقل توسعا في استكشاف الخلفيات النفسية للشخصيات. ومع ذلك يظل محتفظا بروح النص الأصلي دون أن يتحول إلى نسخة حرفية منه، في علاقة أقرب إلى التكامل منها إلى المواجهة بين الرواية والفيلم.

شاعرية بصرية تحت الماء

اعتمدت المخرجة أوليفيا نيومان إيقاعا بصريا ينسجم مع طبيعة الرواية، مع تركيز واضح على المساحات الصامتة أكثر من الحوار. وكان التحدي الأكبر أمامها هو تحويل السرد الداخلي إلى لغة بصرية؛ وهو ما تحقق عبر تفاصيل دقيقة تعتمد على الإيماءات والفراغ أكثر من الحدث المباشر.

لعبت مديرة التصوير أشلي كونور دورا حاسما في بناء هذا المزاج -خاصة في مشاهد الحوض المائي- حيث ينعكس الماء والزجاج ليشكلا طبقة بصرية مزدوجة بين الداخل والخارج. هذا الاختيار لم يكن جماليا فقط، بل حمل دلالة على حالة العزلة التي تعيشها الشخصيات، وعلى محاولاتها المستمرة للتواصل رغم الحواجز المادية والنفسية.

سالي فيلد.. القلب النابض للفيلم

إذا كان لا بد من اختيار عنصر واحد يحمل الفيلم بأكمله، فسيكون أداء سالي فيلد. فقد بنت الشخصية لا بوصفها نموذجا دراميا تقليديا، بل عبر تفاصيل صغيرة: نظرة تطول أكثر مما يلزم، صمت محسوب، وحركة جسد تختصر تاريخا من الفقد، مع تجنب واضح لبرك الميلودراما، وهو ما منح توفا صدقا وإنسانية لافتين.

في المقابل، يقدم لويس بولمان أداء متزنا، بعيدا عن المبالغة في التعبير عن الاضطراب الداخلي، مفضلا نبرة منخفضة تتماشى مع إيقاع الفيلم. ويبدو أن تخفيف حدة الشخصية مقارنة بالرواية ساعد في جعل علاقته بتوفا أكثر قابلية للنمو التدريجي.

أما المفارقة الأبرز فتبقى في شخصية مارسيلوس، التي تتحول إلى مركز ثقل غير متوقع. فالأخطبوط لا يظهر كعنصر جمالي أو فكاهي، بل كشخصية لها حضورها الكامل. وقد أسهم الأداء الصوتي الخفيض لألفريد مولينا، إلى جانب المؤثرات البصرية، في منحه ملامح إنسانية دون أن يفقد طبيعته الحيوانية.

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اعتمد فريق العمل في بناء مارسيلوس على مزيج من لقطات حقيقية لأخطبوط أنثى وتقنيات الغرافيك التي صنعت نسخة رقمية توأم تتحرك بدقة، مع استخدام فلتر خاص يشوّه الصورة قليلا لتبدو كأننا نرى العالم من خلف زجاج أو من تحت الماء. بهذه التفاصيل صدق الجمهور الشخصية وتعلق بها.

عندما يصبح المستحيل مقنعا

ينتمي "مخلوقات مشرقة بشكل مبهر" إلى تيار الواقعية السحرية، حيث لا يقدم العنصر غير الواقعي بوصفه حدثا خارقا، بل جزءا من النظام الداخلي للعالم دون صدام. وجود مارسيلوس لا يستدعي سؤال "كيف؟" بقدر ما يثير سؤال "لماذا؟"، وهو ما يمنح العمل بعده التأملي.

مع ذلك، لا تأتي قوة الفيلم من هذا العنصر وحده، بل من طريقة استخدامه لفهم البشر لا لإبهارهم. فالأخطبوط لا يقود الحكاية بقدر ما يكشفها، ويعيد ترتيب علاقات الشخصيات دون أن يفرض نفسه عليها.

ولا يترك العمل أثره لأن لديه إجابات كبيرة، بل لأنه يذكّر المشاهد بأن بعض الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات مكتملة. ورغم تركيزه على العائلة كقيمة مركزية، جرى تصنيفه مناسبا للمراهقين ابتداء من سن 13 عاما، لا للأطفال الأصغر الذين قد تجذبهم الكائنات البحرية دون إدراك الطبقات الأعمق المرتبطة بالفقد والغياب والذاكرة الممتدة.

بهذه المعادلة، يتحول الأخطبوط من "كائن غريب" في حوض مائي إلى مرآة هادئة تلتقط خسارات البشر المؤجلة، وتضيئها.