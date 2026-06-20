كاليفورنيا تختطف مسلسل "فول آوت" من نيويورك لهذا السبب

أشاد جوناثان نولان، المنتج التنفيذي لمسلسل "فول آوت" (Fallout)، بالدور الحاسم الذي لعبته الحوافز والتسهيلات الضريبية في إعادة إنتاج العمل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، محذرا في الوقت ذاته من أن صناعة الترفيه في هوليوود واجهت خلال السنوات الخمس الماضية تهديدا حقيقيا كاد أن يطيح بمكانتها التاريخية كعاصمة للسينما العالمية.

وجاءت تصريحات نولان من داخل أحد استوديوهات التصوير الضخمة والمغلقة في مدينة سانتا كلاريتا، التي تضم ديكورات "الملجأ السفلي المحصن" المميزة للمسلسل الذي تعرضه منصة "أمازون برايم فيديو"، وهو عمل ذو ميزانية ضخمة مقتبس عن لعبة فيديو شهيرة تدور أحداثها في أرض خراب بعد حرب نووية مدمرة.

بعد الكارثة

ويُعد مسلسل "فول آوت" أحد أنجح الأعمال المقتبسة عن ألعاب الفيديو في السنوات الأخيرة، وهو مستوحى من سلسلة شهيرة لشركة "بيثيسدا". وتدور أحداثه بعد أكثر من 200 عام على حرب نووية دمرت العالم، حيث يخرج سكان الملاجئ النووية المحصنة إلى أرض قاحلة تعج بالعنف والفوضى وصراعات على البقاء.

وحقق الموسم الأول، الذي عُرض في أبريل/نيسان 2024، نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا، متصدرا قوائم المشاهدة العالمية. كما حصد أكثر من 17 ترشيحا لجوائز "إيمي". وشارك في بطولته إيلا بورنيل وآرون موتن ووالتون غوغينز، فيما تولى تطويره للتلفزيون الثنائي جينيفر روبرتسون-دوريت وغراهام واغنر، بإشراف المنتجين التنفيذيين جوناثان نولان وليزا جوي.

وتم تصوير الموسم الأول من المسلسل بالكامل في ولاية نيويورك، إلا أن ولاية كاليفورنيا نجحت في إغراء صناع العمل ونقل إنتاج موسمه الثاني إلى الساحل الغربي بعد أن منحتهم إعفاءات واستردادات ضريبية بلغت 25 مليون دولار.

وعقّب نولان على ذلك قائلا: "لو لم تكن هذه التسهيلات الضريبية موجودة، لكان الأمر مستحيلا من البداية، ولما تمكنا من التواجد هنا اليوم".

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر تصوير الموسم الثالث للمسلسل في كاليفورنيا بعد حصوله على حوافز ضريبية إضافية بقيمة 42 مليون دولار، من أصل ميزانية إنتاجية إجمالية بلغت 166.3 مليون دولار.

وبحسب بيانات "لجنة الأفلام في كاليفورنيا"، مكّنت هذه الحوافز المشروع من توظيف ما يقرب من 600 فرد من طواقم العمل الفني والتقني، بالإضافة إلى 30 ممثلا.

أزمة تضرب استوديوهات لوس أنجلوس

وتأتي هذه التحركات الإنتاجية في وقت تشهد فيه هوليوود أزمة خانقة؛ حيث تراجعت معدلات التوظيف في قطاع الترفيه بشكل مستمر منذ ذروتها في أواخر عام 2022، مما قلص الفرص المتاحة أمام الممثلين والكتاب وآلاف الحرفيين والمساعدين، من نجارين ومصممي أزياء ومصوري كاميرات ومقدمي خدمات الطعام.

ووفقا لدراسة أجراها "معهد ميلكن"، كانت ولاية كاليفورنيا الأكثر تضررا من هذه الأزمة، حيث فقدت أكثر من 17 ألف وظيفة في هذا القطاع بين عامي 2019 و2023.

وأرجعت الدراسة هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض عائدات الإعلانات التلفزيونية وتباطؤ نمو منصات البث الرقمي، مما دفع الاستوديوهات الكبرى إلى البحث عن أماكن أقل كلفة خارج الولايات المتحدة لإنتاج أفلامها ومسلسلاتها.

وفي مؤشر رقمي آخر يعكس حجم الركود، كشفت بيانات منظمة "فيلم لوس أنجلوس"، وهي منظمة غير ربحية لتنسيق التصوير في لوس أنجلوس الكبرى، أن معدل إشغال استوديوهات التصوير المغلقة في هوليوود هبط إلى 62% فقط خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن كانت تلك الاستوديوهات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية تقريبا في عام 2016.

وحذر نولان من أن هذا الهروب الجماعي للإنتاج يهدد بتفريغ وتدمير مؤسسة ثقافية يمتد عمرها لمئة عام، وتعد واحدة من أهم أدوات نشر الثقافة الأمريكية حول العالم، مؤكدا أن نظام الاسترداد الضريبي كان "شريان الحياة الأساسي" لإعادة الصناعة إلى موطنها.

الممثلون يطالبون بالتوسع

وكان جوناثان نولان قد قاد حراكا كبيرا ولعب دورا بارزا في الضغط على المشرّعين في ولاية كاليفورنيا للموافقة على حزمة حوافز وإعفاءات ضريبية شاملة بلغت قيمتها 750 مليون دولار لجذب المزيد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية. ووصل به الأمر في العام الماضي إلى دعوة أعضاء البرلمان بالولاية لزيارة موقع تصوير المسلسل بأنفسهم، ليريهم كيف يستفيد الممثلون والحرفيون مباشرة من هذه التسهيلات.

بدوره، أعرب الممثل والتون غوغينز، الذي يؤدي دورا مزدوجا في المسلسل، عن امتنانه الكبير لفرصة العمل داخل لوس أنجلوس. وقال: "هذه المهنة تتغلغل في كل تفاصيل هذه المدينة، ولذلك فإن العودة للتصوير هنا في عمل يوظف هذا العدد الهائل من المبدعين والحرفيين الذين يعدون الأفضل في العالم، ويمنحهم الفرصة للعمل بأعلى مستوياتهم، هو أمر يثير الإعجاب والتقدير".