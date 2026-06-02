لغز بوليسي في ثوب عائلي.. 6 أسباب للوقوع في حب "المحققون الخراف"

منذ مشاهده الأولى، لا يتعامل فيلم "المحققون الخِراف" (The Sheep Detectives) مع الخِراف بوصفها كائنات لطيفة صُممت لإضحاك الأطفال فقط، بل يمنحها وعيا خاصا يجعلها شاهدة على عالم بشري مليء بالأسرار، فتتحول البراءة إلى عين ترصد الجريمة، في مزيج درامي يجمع الفضول بالتعاطف.

الفيلم مقتبس من رواية الكاتبة الألمانية ليوني سوان "ثلاثة أكياس ملأى"، ومع أنه ليس اقتباسا حرفيا، فإنه يحافظ على روح السرد، مع الابتعاد عن أجواء الرواية الأكثر قتامة ونضجا لصالح عالم أهدأ مستمد من الريف الإنجليزي، ومن العلاقة الحميمية بين الراعي جورج وقطيعه.

والمحصلة عمل يبدو في جوهره حكاية عن الفقد والذاكرة والعدالة، أكثر منه مجرد مغامرة كوميدية عائلية، مع إيقاع خفيف لا يرهق المتفرج ولا يستخف بعقله.

جريمة بعيون الخِراف

يشارك في بطولة الفيلم هيو جاكمان وإيما تومسون ونيكولاس براون ونيكولاس غاليتزين، إلى جانب الأصوات المميزة لجوليا لويس دريفوس وبراين كرانستون وكريس أودود وريجينا هول وباتريك ستيوارت.

تدور الأحداث في قرية إنجليزية هادئة، حيث يعيش الراعي جورج (هيو جاكمان) حياة بسيطة وسط قطيع من الخراف، يقضي أمسياته في قراءة الروايات البوليسية لها من دون أن يتخيل أنها تفهم ما يقول. لكن هذه العادة تمنح الخراف تدريجيا معرفة بالبشر وعاداتهم، وتفتح أمامهم بابا لفهم ما يدور حولهم.

ليلة ما، يُعثر على جورج ميتا في ظروف غامضة. وبينما ينشغل أهل القرية بتأويل ما حدث، وحدها الخراف تشعر بأن الأمور لا تسير على ما يرام، فتقرر فتح تحقيق سري لكشف الحقيقة، خاصة بعد أن تكتشف أن الجريمة تتجاوز إمكانات المحقق المحلي.

بهذه الزاوية، يقدم الفيلم جريمة كلاسيكية لكن بعيون غير متوقعة، ويجعل من الحيوانات كائنا فاعلا لا مجرد عنصر للزينة أو الإضحاك.

إجماع غير متوقع

طُرح الفيلم في دور العرض في 8 مايو/أيار، ونجح حتى الآن في تحقيق إيرادات بلغت نحو 91 مليون دولار، مقابل ميزانية تقدر بـ75 مليونا. قد لا يضعه هذا الرقم في صدارة شباك التذاكر لهذا العام، لكنه يعد بداية قوية لفيلم عائلي يقوم على فكرة غير مألوفة.

الأهم أن العمل حظي بإجماع نقدي لافت، إذ تجاوزت التقييمات الإيجابية حاجز 90%، بينما عبر كثير من المشاهدين عن سعادتهم بـ"المفاجأة" التي وجدوها داخله، خاصة أن الدعاية أوحت بأنه فيلم كوميدي بسيط، بينما جاءت التجربة أعمق من المتوقع، من دون أن تفقد خفتها.

6 أسباب للوقوع في حب "المحققون الخِراف"

سيناريو يخاطب أعمارا مختلفة

لا يتعامل الفيلم مع الأطفال باعتبارهم جمهورا محدود التوقعات، فهو يمنحهم مغامرة مسلية ويترك للكبار مساحة للتأمل في موضوعات نفسية أثقل، مثل الفقد والوحدة والعدالة.

مزج متوازن بين الغموض والكوميديا

يحافظ العمل على عنصر التشويق حتى النهاية، مع جرعات كوميدية نابعة من الشخصيات والمواقف، لا تبدو مفروضة ولا تفصلنا عن اللغز، فيظل الإحساس العائلي حاضرا من دون أن يختفي التوتر الدرامي.

أداء تمثيلي تقوده الأصوات

في هذا النوع من الأفلام، العبء الحقيقي على أصحاب الأصوات لا الوجوه. تقدم جوليا لويس دريفوس صوت الخروف "ليلي" في أداء لافت، فهي زعيمة قطيع واثقة من نفسها، وحين يتهاوى يقينها نلمس هشاشة داخلية حقيقية رغم الوسيط الرقمي.

أما براين كرانستون في صوت "سيباستيان" فيمنح الشخصية قدرا من الجدية والعاطفة يضيف عمقا واضحا. ورغم قلة ظهور هيو جاكمان، ينجح في تقديم جورج بهدوء ودفء يجعلان التعاطف معه تلقائيا.

موسيقى تتنقل بين الخفة واللغز

لا تكتفي الموسيقى التصويرية بالإيقاعات المرحة المعتادة في أفلام الحيوانات الناطقة، بل تمزج بين الخفة والثقل العاطفي والنغمات الغامضة التي تخدم طبيعة اللغز الجنائي، فتدعم الحالة الشعورية للفيلم بدلا من أن تطغى على الصورة.

إخراج يتجنب الاستعراض

يتفادى المخرج كايل بالدا فخ الاستعراض البصري في أولى خطواته نحو الأفلام الهجينة بين الحركة المباشرة والرسوم الحاسوبية. الكاميرا تتعامل مع الخراف كشخصيات حقيقية، فيما يستفيد مدير التصوير جورج ستيل من جماليات الريف الإنجليزي، لتصبح الطبيعة جزءا من المزاج العام لا مجرد خلفية جميلة.

مؤثرات بصرية في منطقة وسطى

التحدي الأكبر كان في تصميم الخراف الرقمية، لم يرغب صناع الفيلم في جعلها واقعية إلى حد يربك المشاهد، ولا كرتونية تفقد العمل مصداقيته. جاءت النتيجة في منطقة وسطى: ملامح طبيعية وملمس صوف وحركة جسد حيوانية، مع تعبيرات وجه دقيقة تنقل المشاعر من دون خدش إحساس الواقعية، وباندماج مقنع مع البيئات الطبيعية.

ما الذي يميزه كفيلم موجه للأطفال؟ وهل يناسب الكبار؟

في وقت تميل فيه معظم أفلام الأطفال إلى الإيقاع السريع والنكات المتلاحقة، يختار "المحققون الخِراف" مسارا مختلفا يقوم على بناء الغموض وإشراك المشاهد في حل اللغز. يمنح ذلك الأطفال فرصة للتفكير والملاحظة، بدلا من الاكتفاء بمشاهدة سلبية.

تأتي المغامرة داخل إطار سينمائي جذاب لا يخلو من رسائل عن الصداقة والتعاون والشجاعة والوفاء، كما يطرح أسئلة عن الموت والفقد بلغة لطيفة تصلح أن تكون مدخلا لحوار أسري حول الحزن والذكرى. يُحسب للفيلم أيضا تجنب العنف الصريح والمشاهد القاسية، وتقديم الجريمة كحدث يُشار إليه أكثر مما يُعرض بشكل مباشر، في مساحة آمنة تناسب الصغار.

في الوقت نفسه يجد الكبار ما يخصهم، فالفيلم لا يكتفي بالمغامرة الكوميدية، بل يتناول الوحدة والقدرة على تجاوز الخسارة، ويقدم لغزا أكثر نضجا من المعتاد في أفلام العائلة، وهو ما يتيح للمتفرج البالغ متعة متابعة التحقيق ومحاولة الوصول إلى الحقيقة قبل الشخصيات.

فيلم لا يخجل من غرابته

في زمن تتشابه فيه كثير من الأفلام العائلية، يأتي "المحققون الخِراف" ليبرهن أن الفكرة غير التقليدية يمكن أن تكون نقطة قوة إذا قُدمت بوعي درامي. الفيلم لا يخجل من غرابته، بل يجعلها جزءا من هويته، مؤكدا أن سينما الأطفال ليست مضطرة لخفض سقفها الفكري كي تصل إلى جمهورها، وأن الطفل قادر على التعامل مع الغموض والخسارة إذا قُدما بلغة بسيطة وإنسانية.

وتكمن قيمة العمل في تذكيرنا بأن الإصغاء لا يحتاج دائما إلى لغة مشتركة، وأن الملاحظة والفضول قد يكونان كافيين لفهم ما لا يُقال. فكرة تبدو بسيطة، لكنها تضيف إلى الفيلم صدقا يجعله من النوع الذي يبقى في الذاكرة بعد انتهاء العرض.