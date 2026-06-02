رحلت الفنانة المصرية سهام جلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 54 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت تدخلا جراحيا قبل أن تتدهور حالتها وتُنقل إلى العناية المركزة.

وكانت سهام قد طلبت من متابعيها الدعاء لها عبر حسابها على إنستغرام قبيل دخولها غرفة العمليات، في آخر رسالة نشرتها قبل وفاتها.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة عبر بيان على فيسبوك، معربة عن بالغ حزنها، وتقدم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة بخالص التعازي إلى أسرة سهام جلال ومحبيها، داعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.

أزمة صحية مفاجئة تنتهي بالرحيل

خلال الساعات الأخيرة، تعرضت سهام جلال لأزمة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وبعد الفحوصات تبين إصابتها بانسداد في الأوعية الدموية استدعى تدخلا طبيا عاجلا وعملية جراحية.

عقب الجراحة تدهورت حالتها الصحية ونُقلت إلى العناية المركزة، حيث تعرضت لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، وسط محاولات طبية متواصلة لإنعاشها وإعادة استقرار حالتها، قبل أن تفارق الحياة فجر اليوم.

معاناة رافقت سهام جلال بعيدا عن الأضواء

خلال السنوات الماضية، عانت سهام جلال من قلة الفرص الفنية التي انعكست على حضورها على الشاشة. وفي أحد لقاءاتها التلفزيونية أكدت أن فترات الابتعاد عن العمل لم تكن خيارا شخصيا، بل نتيجة تراجع العروض الفنية المتاحة أمامها.

وأوضحت أنها عاشت فترات صعبة بسبب بقائها بعيدة عن مواقع التصوير لفترات طويلة، وكانت تسعى للعودة إلى العمل من خلال التواصل مع عدد من صناع الدراما والسينما أملا في أدوار جديدة، إلا أن كثيرا من تلك المحاولات لم يثمر عن مشاركات فعلية.

وشددت على أن ابتعادها عن الشاشة لم يكن قرارا بإرادتها، بل نتاج محدودية ما عُرض عليها من أعمال، معتبرة أن فترات التوقف كانت من أكثر المحطات قسوة في مشوارها الفني.

من الإعلانات إلى "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

استطاعت سهام جلال ترسيخ حضورها لدى الجمهور عبر عشرات الأعمال بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح، حيث تجاوز رصيدها الفني 40 عملا على مدار سنوات.

بدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات، قبل أن تتجه إلى التمثيل في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وشكل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" محطة انطلاق بارزة في مشوارها، إذ ساهم نجاحه في لفت الأنظار إلى جيل جديد من الممثلين الشباب آنذاك.

بعدها شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها "النمس" أمام الفنان محمود عبد العزيز، و"فيلم ثقافي" و"حرب إيطاليا". وفي الدراما التلفزيونية سجلت حضورا لافتا من خلال أعمال مثل "حدائق الشيطان" و"سارة" و"للثروة حسابات أخرى" و"حد السكين".

حضور مسرحي وتجربة توقفت مبكرا على الشاشة

امتد نشاط سهام جلال إلى خشبة المسرح، حيث شاركت في عدد من العروض، من بينها "شيء في صبري" و"شاورما"، كما خاضت تجارب بطولة مسرحية خلال مسيرتها.

وكان آخر ظهور فني لها من خلال مسلسل "عرايس خشب" عام 2017، قبل أن تطل ضيفة شرف في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018، الذي شكّل آخر أعمالها على الشاشة، لتغيب بعدها عن الأضواء.