تنطلق غدا الجمعة فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في العاصمة المغربية الرباط، وسط ترقب واسع لعودة أحد أبرز المهرجانات الفنية في أفريقيا والعالم العربي، تحت شعار "عائدون بشكل أكبر وأكثر جرأة".

تستمر فعاليات المهرجان من 19 إلى 28 يونيو/حزيران الجاري، مع برنامج فني متنوع يجمع بين أنماط موسيقية وثقافات مختلفة، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء من العالم العربي وأفريقيا وعدد من الأسماء العالمية.

نينيو يفتتح فعاليات المهرجان

تكشف إدارة "موازين" تباعا عن مفاجآت الدورة الجديدة، حيث يفتتح مغني الراب الفرنسي نينيو حفلات المهرجان على منصة السويسي يوم 19 يونيو/حزيران.

وعلى منصة النهضة المخصصة للفنانين العرب، يحيي مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش إحدى أولى سهرات المهرجان، ضمن برنامج يضم عددا من الأسماء العربية البارزة.

وتتوزع الفعاليات على أربع منصات أخرى هي: شاطئ سلا المخصص للفنانين المغاربة، ومنصة أبي رقراق التي تحتضن عروض "إيقاعات العالم"، إلى جانب المسرح الوطني محمد الخامس، وموقع شالة التاريخي المخصص لموسيقى العالم.

حضور عربي وأفريقي متنوع

تراهن الدورة الحادية والعشرون على برنامج موسيقي يجمع بين الأغنية العربية والطرب الكلاسيكي والموسيقى الأفريقية والإيقاعات العصرية.

من العالم العربي يشارك الشاب خالد وتامر حسني ووائل كفوري ولطفي بوشناق وميادة الحناوي، إلى جانب عدد من الفنانين المغاربة.

وتشهد منصة النهضة المخصصة للأغنية العربية حفلات لماجد المهندس والشامي، إضافة إلى أسماء لمنور وحاتم عمور ونسيم حداد وأمين بودشار.

أما المسرح الوطني محمد الخامس فيحتضن أمسيات تمزج بين الطرب والغناء المعاصر، بمشاركة مروة ناجي وسناء مرحتي ونعمان لحلو.

وعلى شاطئ سلا، المخصص للفن المغربي، يطل عدد من أبرز الأسماء في الساحة المحلية، من بينها عبد العزيز الستاتي وعبد الله الداودي وسعيد الصنهاجي وسعيدة شرف وفاطمة تبعمرانت، إلى جانب فنانين آخرين يمثلون تنوع المشهد الموسيقي المغربي.

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ومن أفريقيا، تستضيف منصة أبي رقراق عروضا لستون بوي ودياموند بلاتنومز والمغنية سامبا ذا غريت والمغني سيرج بينود والمطربة ومو سانغاري والمغنية وكاتبة الأغاني تايلا من جنوب أفريقيا ومغني الراب النيجيري ريما.

أسماء عالمية على منصات "موازين"

لا تقتصر الدورة الحالية على الحضور العربي والأفريقي، بل تستضيف أيضا مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية العالمية، في إطار حرص المهرجان على تعزيز طابعه الدولي واستقطاب فنانين من مدارس واتجاهات فنية متنوعة.

وتضم قائمة المشاركين هذا العام، إلى جانب مغني الراب الفرنسي نينيو، كلا من الأمريكي تايغا وفرقة "ميجور ليزر" الأمريكية والفنان الهولندي تييستو والمغنية الأمريكية بيبي ريكسا.

كما تشارك في فعاليات الدورة الفنانتان الأمريكيتان مايسي غراي وديون وارويك، إلى جانب الفنانة مارغريت مينيزيس.

كأس العالم في قلب المهرجان

لا تقتصر أجندة "موازين" هذا العام على العروض الموسيقية، إذ سيكون جمهور المهرجان على موعد أيضا مع أجواء كأس العالم 2026، من خلال نقل مباريات المنتخب المغربي داخل منصات المهرجان.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شبكة "بي إن سبورتس"، بما يتيح للزوار متابعة مباريات المنتخب المغربي ومشاركة أجواء التشجيع الجماعي، في تجربة تجمع بين الحدثين الفني والرياضي.

ومن المقرر بث مباراتي المنتخب المغربي يومي 19 و24 يونيو/حزيران، عقب انتهاء الحفلات على مختلف منصات المهرجان.

مهرجان "موازين"، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2001، يعد من أكبر الفعاليات الموسيقية في أفريقيا والعالم العربي، إذ يستقطب سنويا مئات الآلاف من الزوار، ويجمع على منصاته فنانين من اتجاهات موسيقية وثقافات متعددة.