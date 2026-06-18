قرصنة إلكترونية تكشف انضمام نجوم من هوليود إلى منظمة سرية مساندة لترمب

لطالما سعت النخبة الفنية في هوليوود إلى البحث عن مساحات تلتقي فيها بعيدا عن بريق السجاد الأحمر وملاحقات كاميرات "الباباراتزي"، غير أن تسريبا صادما هز الأوساط التقنية والسياسية في الولايات المتحدة في الساعات الماضية، وكشف عن وجه آخر لاندماج نجوم الفن السابع مع عمالقة المال والسياسة والاستخبارات.

خلف الأبواب الموصدة لمنتدى سري غامض يُعرف باسم "جمعية ديالوغ" (Dialog)، اعتاد مخرجون وممثلون ومنتجون بارزون الجلوس في غرفة واحدة مع قادة عسكريين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، لتبادل الآراء في ملفات بالغة الحساسية تمتد من تبادل الآرء بشأن "الحرب العالمية الثالثة" إلى سيكولوجية "بناء الطوائف الفكرية والدينية".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن منتدى "ديالوغ" منظمة موالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أسسها قبل عقدين المستثمران ورائدا الأعمال البارزان "بيتر ثيل" و"أورين هوفمان"، ووصفها بأنها "واحد من أكثر التجمعات نفوذا وغموضا، ويضم رؤساء تنفيذيين ومسؤولين منتخبين ومفكرين جهابذة".

اختراق موقع الجمعية

انهار جدار السرية الذي فرضته الجمعية على عملها إثر نجاح المخترقة والناشطة السويسرية الشهيرة "مايا أرسون كريمو" في الوصول إلى دليل البيانات الداخلي للمنظمة، وهي واحدة من أشهر الناشطين في مجال كشف البيانات عالميا، ويرتبط اسمها بإنجازات سابقة أثارت ضجة دولية، أبرزها نجاحها في كشف وتسريب "قائمة حظر الطيران" الخاصة بالحكومة الأمريكية، فضلا عن اختراقها الشهير لأنظمة شركة كاميرات المراقبة الأمنية "فيركادا".

فقد نجحت الناشطة السويسرية في استغلال ثغرة برمجية داخل الشفرة المصدرية للموقع الإلكتروني المغلق للجمعية، ووضعت يدها على كنز من المعلومات السرية أظهرت الكيفية التي تدار بها كواليس العمل داخل "ديالوغ".

وتقاطعت المعلومات التي كشفتها الناشطة السويسرية مع وثائق وتسريبات مستقلة حصلت عليها بعض الصحف والمجلات الأمريكية، مثل مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، ومجلة "وايرد" المتخصصة في الشؤون التقنية، وموقع "ستريت أرو نيوز". وتحدثت هذه المصادر عن حجم النفوذ الذي تتمتع به هذه الجمعية السرية.

نجوم الفن السابع وصناع القرار

أظهرت القوائم المسربة لجمعية "ديالوغ" -والتي يشبّهها المراقبون بنسخة مصغرة من "منتدى دافوس" أو "مجموعة بيلدربيرغ" الغامضة- حضورا لافتا لشخصيات بارزة من مجالات الإعلام والترفيه والسينما إلى جانب مديرين تنفيذيين وسياسيين.

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ووفقا للتقارير التي نشرتها الصحف والمجلات والمواقع المذكورة، برزت الأسماء التالية من مشاهير هوليوود:

جوش برولين: النجم المرشح للأوسكار وبطل السلسلة الملحمية "المنتقمون: الحرب اللانهائية" (Avengers: Infinity War) وفيلم "لا وطن للعجائز" (No Country for Old Men).

جوزيف غوردون-ليفيت: النجم السينمائي البارز بطل فيلمي "صعود فارس الظلام" (The Dark Knight Rises) و"500 يوم من الصيف" (500 Days of Summer).

صوفيا بوش: الممثلة والناشطة المعروفة ببطولتها في المسلسل الشهير "تل الشجرة الواحدة" (One Tree Hill).

سكوتر براون: أحد أقطاب صناعة الموسيقى والمدير التنفيذي لشركة "هايب أمريكا" (Hybe America).

إسحاق لي: رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الشريك في (Hybe America).

بنغ باسيك: الملحن والمنتج الموسيقي الحائز على الأوسكار عن أعمال أيقونية مثل "لا لا لاند" (La La Land) و"الاستعراضي الأعظم" (The Greatest Showman).

تيريزا هسياو: الكاتبة والمنتجة التنفيذية للمسلسلات الكرتونية الكوميدية الشهيرة "رجل العائلة" (Family Guy) و"أب أمريكي" (American Dad).

سكوت بيلسكي: الشريك الاستثماري في شركة الإنتاج السينمائي المستقلة الشهيرة (A24).

إيفا برايس: الرئيسة التنفيذية لشركة (Maximum Entertainment Productions).

زاك شيلدز: المنتج التنفيذي وكاتب فيلم الخيال العلمي "غودزيلا: ملك الوحوش" (Godzilla: King of the Monsters).

نخبة المال والسياسة

وتضع الجمعية هؤلاء النجوم وجها لوجه في غرف مغلقة مع قادة عسكريين وسياسيين بارزين تتقاطع أعمالهم بشكل مباشر مع صناعة الإعلام والترفيه. وتشمل القائمة:

الملياردير إيلون ماسك.

جاريد كوشنر (صهر ومستشار ترمب)

السيناتور الجمهوري تيد كروز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الرئيس التنفيذي لمنصة يوتيوب نيل موهان

رئيسة قطاع "إكس بوكس" في مايكروسوفت سارة بوند.

رئيس شركة (OpenAI) غريغ بروكمان.

المسؤول البارز في شركة الذكاء الاصطناعي (Anthropic) مايكل سيليتو.

وعندما واجهت مجلة "ذا هوليود ريبورتر" المتحدث الرسمي باسم النجم جوش برولين بهذه التسريبات، جاء رده حادّا وصادما يعكس عدم دراية الممثل بالخلفيات السياسية للمنظمة؛ وصرح قائلا إن برولين "يود أن يعرف ما الذي ورّط فيه نفسه".

قمة آيرلندا 2026

وفقا لما نقلته مجلة "وايرد" عن مصادر خاصة زودتها بقوائم التسجيل للقمة السنوية التي تنوي الجمعية عقدها هذا العام، فمن المقرر إقامة تجمعها القادم في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس/آب المقبل في فندق "باورز كورت" الفاخر الواقع في ضواحي العاصمة الآيرلندية دبلن، بحضور 222 شخصية من النخبة الاقتصادية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية، من بينهم 87 عضوا يشاركون للمرة الأولى.

وتكشف أجندة الجلسات السرية، التي يُمنع فيها منعا باتا تسجيل الكلمات أو نسبتها لقائلها، عن تركيز مكثف على القضايا الجيوسياسة مثل الطاقة النووية والحرب العالمية الثالثة والملف الإيراني وملف تايوان، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما يناقش أعضاء الجمعية مواضيع فكرية وفلسفية من قبيل بناء الطوائف الدينية.

تداخل النفوذ وهرب من الرقابة القانونية

الملمح الأكثر خطورة الذي ركزت عليه تحقيقات مجلة "وايرد"، هو حجم التداخل الصارخ بين أصحاب الشركات التكنولوجية الكبرى والمسؤولين الحكوميين المفترض فيهم مراقبة هذه الصناعة وتطبيق القوانين عليها، إذ يتجاور في الجمعية مثلا أورين هوفمان (رئيس جمعية ديالوغ ومؤسس شركات كبرى لجمع بيانات المواقع والهويات) والسيناتور تيد كروز، رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل بالكونغرس، التي تشرف مباشرة على هيئة التجارة الاتحادية وصلاحياتها في حماية خصوصية البيانات.

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ويظهر في القوائم جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة البرمجيات الشهيرة "بالانتير" (Palantir)، التي تدير برامج تتبع المهاجرين لصالح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ودمج البيانات لصالح البنتاغون والاستخبارات، إضافة إلى وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، والنائب جيم هيمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي تراقب الميزانيات والعقود التي تمنح لشركات مثل بالانتير.

ولإبعاد نقاشات جمعية "ديالوغ" عن أي رقابة، كشفت الصحف أن أيا من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بمن فيهم الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية، لم يستخدم بريده الإلكتروني الحكومي الرسمي للتسجيل في المؤتمر؛ بل استخدموا جميعا حسابات شخصية أو تجارية لضمان بقاء مراسلاتهم خارج نطاق قوانين حرية تداول المعلومات والسجلات العامة.

التقييم الطبقي و"تطبيق المواعدة" السري

أما مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، فقد غاصت في عمق نظام "التقييم الطبقي الصارم" الذي تتبعه المنظمة لقبول الأعضاء الجدد؛ حيث يتم إخضاع المتقدمين لعملية فحص وتدقيق تمنحهم درجات تعكس مؤهلاتهم ومدى نفوذهم في مجالاتهم، والهدف من انضمامهم، والشخصية التي أوصت بقبولهم.

وأظهرت الوثائق منح الكاتبة التلفزيونية "تيريزا هسياو" التقييم الأعلى (A)، مع إشادة بملفها في تعزيز التنوع الثقافي في التلفزيون من خلال الكوميديا، وتبين من استمارتها أنها اشتركت لرغبتها في "التواصل مع صناع القرار في شبكات التلفزيون".

ونال النجم "جوش برولين" تقييما أدنى بدرجة (C)؛ وكتب في سيرة انضمامه المليئة بالمفارقات "لقد نشأت في مزرعة خيول، وتسلقت أجزاء من قمة إيفرست، وقدمت جوائز الأكاديمية (الأوسكار) وترشحت لها، وكتبت كتابا، وكان لي أصدقاء من أعظم فناني عصرنا، كما دخنت مخدر الكراك تحت سيارة في الساعة الثالثة فجرا في سان فرانسيسكو".

كما كشفت مجلة "وايرد" أن قاعدة البيانات المخزنة على منصة "إيرتيبل" (Airtable) التجارية تضمنت حقلا يسأل الأعضاء عما إذا كانوا "يبحثون عن الحب والارتباط"، إذ دير الجمعية تطبيقا وموقعا سريّا للمواعدة يحمل شعار "علاقات هادفة للشخصيات الاستثنائية".

وتجمع الاستمارة بيانات حول "التوجهات السياسية" للأعضاء (أقصى اليسار، اليسار، اليمين، أقصى اليمين) مع وعود قاطعة بأن هذه البيانات لن تُشارك مع بقية الأعضاء أبدا، وهي الوعود التي تبخرت بعد حدوث التسريب.

توسع نحو أروقة صناعة القرار

رغم أن الجمعية ممولة من ملياردير يميني محافظ (بيتر ثيل)، إلا أن القوائم أثبتت أنها ليست حكرا على المحافظين؛ بل تضم أقطابا بارزين من الحزب الديمقراطي الأمريكي (اليسار)، مثل السيناتور كوري بوكر، وحاكم ولاية ميريلاند ويس مور، وحاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس، والشريك المؤسس لموقع "لينكد إن" ريد هوفمان.

وشملت القائمة أسماء بارزة مثل الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روجر مايرسون، والمدير التنفيذي لرابطة مناهضة التشهير جوناثان غرينبلات، إضافة إلى مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركة غوغل وقطاع الذكاء الاصطناعي "غوغل ديب مايند" مثل توم لو، ومراسلة الأمن القومي لصحيفة "واشنطن بوست" سعاد ميخينيت، التي أدارت فعالية ثقافية تابعة للمجموعة باسم "نادي أوليسيس للكتاب".