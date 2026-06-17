أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور عن توقيع شراكة إستراتيجية مع منصة الترفيه العمودي "فلير فلو" (FlareFlow) التابعة لمجموعة "سي أو إل" (COL Group) الصينية، بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجرى الكشف عن الصفقة خلال مؤتمر "آيبوس" (APOS) لصناعة الإعلام في آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث قُدمت بوصفها واحدة من أكبر الشراكات بين نجم كرة بحجم نيمار وشركة متخصصة في إنتاج محتوى درامي قصير مخصص للهواتف المحمولة.

مايكرو دراما عمودية بنكهة كروية

تقوم الشراكة على إنتاج سلسلة من أعمال المايكرو دراما العمودية، مكوّنة من 16 عنوانا تعتمد على التصوير الحي، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل الكتابة والإنتاج. سيظهر نيمار بنفسه أو من خلال نسخ رقمية مستوحاة من صورته العامة، في خطوة تعكس اتجاها متناميا لاستثمار "حقوق الصورة الرقمية" للنجوم.

وفق خطة التوزيع، تنطلق الموجة الأولى بستة عناوين، من بينها "طريق العودة إلى المجد" (The Way Back to Glory)، حيث تبدأ عملية الطرح بين 19 و22 يونيو/حزيران. أما الأعمال العشرة المتبقية فسيجري إطلاقها تدريجيا على مدار الموسم الكروي المقبل، ضمن إستراتيجية تربط الحلقات بالأحداث الرياضية الكبرى للحفاظ على زخم التفاعل طوال العام.

وتستهدف "فلير فلو" جمهورا عالميا، لكنها تراهن بقوة على السوق الصينية عبر اتفاق لتوزيع السلسلة على منصة "شياو هونغ شو" (Xiaohongshu-الكتاب الأحمر الصغير)، التي تضم أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يوميا.

لاعب صيني قوي في سوق المايكرو-دراما

"فلير فلو" منصة مايكرو دراما دولية مملوكة لمجموعة "سي أو إل"، وهي شركة نشر رقمي صينية دخلت مبكرا سوق الدراما العمودية. تملك المجموعة حصة في شركة "كريزي مابل ستوديو" الأمريكية المنتجة لتطبيق (ReelShort)، الذي أسهم في إدخال هذا النوع من الدراما إلى الجمهور في الولايات المتحدة.

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أطلقت "فلير فلو" منصتها الدولية عام 2025، وتقول إنها تقدم آلاف السلاسل القصيرة بعدة لغات لجمهور يتابعها أساسا عبر الهواتف. وتعكس صفقة نيمار رغبة المنصة في الانتقال من محتوى منخفض الكلفة إلى محتوى "متميز" يرتبط بأسماء معروفة عالميا، خاصة في عالم الرياضة.

"Vertical 2.0".. كرة القدم بوابة لجمهور الرجال

جيمس وانغ، الرئيس التنفيذي لـ"فلير فلو"، وصف الصفقة بأنها "لحظة فارقة في منظومة الترفيه العالمي"، قائلا إن نيمار "واحد من أكثر الرياضيين جاذبية تجاريا على الكوكب، وإن الجمع بين نجوميته وتدفقات العمل الإبداعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لسرد القصص على الهواتف".

وأضاف أن المنصة تركز على "المحتوى المتميز المخصص للمحمول أولا"، وأن التعاون مع مجموعة "سي أو إل" يهدف إلى ترفيه "يتحرك بسرعة ويتفاعل بعمق مع الجماهير الحديثة في أنحاء العالم".

أما تيموثي أوه، المدير العام للعمليات الدولية في مجموعة "سي أو إل" وكبير مسؤولي التسويق في "فلير فلو"، فيرى أن هذه السلسلة تمثل "البداية الفعلية" لإستراتيجية الشركة الجديدة المسماة (Vertical 2.0)، التي تستهدف نقل الدراما العمودية من مرحلة التجارب إلى مرحلة التوسع العالمي، مع التركيز على قوالب جماهيرية مثل الرياضة.

يقول أوه إن الجمع بين "فلير فلو" ومنصة شياو هونغ شو "يربط بين الجماهير العالمية ويصل إلى مئات الملايين من المستخدمين النشطين يوميا"، في وقت يتجه فيه جزء متزايد من استهلاك الترفيه إلى المحتوى القصير المصمم للمحمول.

تشير تقارير متخصصة إلى أن جمهور المايكرو دراما يميل تقليديا إلى النساء في الفئة العمرية 20-35 عاما، وأن "سي أو إل" تراهن على أن نيمار، الذي يتجاوز عدد متابعيه 220 مليون شخص على منصات التواصل، قادر على جذب مزيد من الرجال إلى هذا النوع من المحتوى.

قصص نيمار المصغرة.. خيال انتقامي ومغامرات كونية

الموجة الأولى من السلسلة تضم عناوين تجمع بين الفانتازيا الرياضية والخيال العلمي والحبكات الانتقامية، مع حضور واضح لرمزية "النجم الذي يسقط ثم يحاول استعادة المجد".

في "طريق العودة إلى المجد" (The Way Back to Glory)، تدور القصة حول موهبة كروية تتعرض لخيانة مدمرة تحطم مسيرتها، لتخوض رحلة قاسية ضد الألم والعار بحثا عن فرصة أخيرة للخلاص على أكبر مسرح كروي في العالم.

في "نجم كرة القدم المخطوف إلى كأس المجرة: سجل أو مت!" (Soccer Star Kidnapped Into the Galaxy Cup: Score or Die!)، يتعرض نيمار للاختطاف خلال نهائي كأس العالم، ليجد نفسه في بطولة كونية عالية المخاطر تصبح فيها نتيجة المباراة مصيرية لمستقبل البشرية.

"مشروع الأسطورة: ناي 10" (Project to Legend: NEY 10): بطل يتعرض لهجوم يكسر مسيرته قبل أن يكتشف نظام قوى غامضا يعيد رسم طريقه إلى الأضواء.

"العامل الأعرج هو ملك كرة القدم الحقيقي" (The Limping Janitor Is the True World Football King): أسطورة سابقة تتنكر في هيئة عامل نظافة، ثم تعود من الظلال لكشف المؤامرات واستعادة التاج المسروق.

هذا الخليط بين الخيال العلمي والانتقام والدراما الكروية يستلهم، بحسب "هوليود ريبورتر"، روح المايكرو دراما الآسيوية التي تقوم على حبكات سريعة الإيقاع، مشحونة بالعواطف، وتستهدف الإدمان السريع للمحتوى.

أبعد من الملعب.. اختبار جديد لنجومية نيمار

تأتي سلسلة "فلير فلو" في لحظة رمزية بالنسبة لنيمار نفسه؛ فالنجم البرازيلي -البالغ 34 عاما- حاضر في قائمة منتخب بلاده في كأس العالم لكنه يواجه إصابة حدّت من مشاركته، مما يجعل حضوره في "العالم الرقمي" جزءا من معادلة حضوره الجماهيري.

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بالنسبة لصناعة الترفيه، لا تبدو الصفقة مجرد تعاون ترويجي، بل تجربة على طريقة جديدة لاستثمار نجومية اللاعبين:

توسيع حضورهم إلى ما بعد الملعب.

تحويل صورتهم إلى علامة ترفيهية متعددة المنصات.

ودمج الرياضة مع السرد القصصي والذكاء الاصطناعي في محتوى قصير مخصص للمحمول.

في عالم يتغير فيه معنى النجومية مع صعود الفيديوهات القصيرة والدراما العمودية، تبدو سلسلة نيمار مع "فلير فلو" محاولة لإعادة تعريف ما يمكن أن يقدمه لاعب كرة لجمهوره، عندما يتحول من مجرد نجم على العشب الأخضر إلى بطل في عوالم خيالية، تصنعها الكاميرا ويدعمها الذكاء الاصطناعي.