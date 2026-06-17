ليست كل الأفلام بحاجة إلى مدن واسعة أو تنقلات مستمرة كي تصنع عالما دراميا متكاملا. أحيانا يكفي مكان واحد مغلق كي يتحول إلى محرك للتوتر والصراع وكشف الطبائع الإنسانية. في هذه النوعية من الأفلام لا يكون الديكور مجرد خلفية صامتة، بل عنصر فاعل يشارك في تشكيل الحدث ويؤثر في مصائر الشخصيات.

تكمن خصوصية أفلام المكان الواحد في قدرتها على تعويض ضيق المساحة باتساع الدراما. كلما تقلص المكان ازدادت أهمية الحوار والتفاصيل النفسية وحركة الكاميرا والإيقاع السردي. لذلك قدمت السينما العربية والعالمية نماذج لافتة استطاعت أن تجعل لجنة امتحان أو مصعدا أو ملهى أو تابوتا مغلقا مسرحا لتجارب إنسانية مكثفة لا تُنسى.

لجنة امتحان تتحول إلى مسرح للفوضى

البداية مع فيلم "برشامة" الذي صدر مؤخرا وحقق إيرادات بلغت 214 مليون جنيه مصري (نحو 4.3 ملايين دولار)، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية. تدور الأحداث خلال يوم واحد داخل لجنة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل، حيث تتشابك مصائر الطلاب والمراقبين وأولياء الأمور، لتتحول اللجنة إلى مساحة للفوضى والغش والصراعات الصغيرة التي تعكس جوانب متعددة من المجتمع المصري في إطار كوميدي ساخر.

ينجح الفيلم في انتزاع الدراما من واحد من أكثر الأماكن اعتيادا في الحياة اليومية. ما يبدو في بدايته يوما روتينيا سرعان ما ينقلب إلى فضاء تتقاطع فيه المصالح والمخاوف ومحاولات النجاة. ومع ثبات المكان والزمن تتصاعد المفارقات الكوميدية تدريجيا تحت ضغط الأحداث والشخصيات على حد سواء.

ويستفيد السيناريو من طبيعة اللجنة بوصفها مكانا يفترض أن يخضع للرقابة والقواعد الصارمة، قبل أن تتحول هذه القواعد أنفسها إلى مادة للسخرية عبر محاولات الالتفاف عليها. ومع تصاعد الفوضى تتكشف طبقات مختلفة من الشخصيات بين الخوف والارتباك والانتهازية والرغبة في كسر النظام، بينما يحافظ البناء المكاني على إيقاع متسارع ووحدة حدث واضحة.

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الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف مشترك بينه وبين أحمد الزغبي وشيرين دياب، وبطولة هشام ماجد وحاتم صلاح ومصطفى غريب وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول وريهام عبد الغفور وفاتن سعيد.

مصعد عالق يرسم صورة لمجتمع كامل

بالعودة إلى سينما الأبيض والأسود، يبرز فيلم "بين السما والأرض" (1959) المأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ وإخراج صلاح أبو سيف. يتمحور العمل حول مجموعة أشخاص من خلفيات اجتماعية مختلفة يجدون أنفسهم عالقين داخل مصعد معطل في إحدى العمارات. ومع مرور الوقت تتكشف خلفياتهم، ويتحول الموقف العابر إلى مواجهة مباشرة مع الذات والآخر.

المصعد هنا ليس مجرد موقع للأحداث، بل نموذج مصغر للمجتمع. العزلة القسرية تدفع الشخصيات إلى التخلي تدريجيا عن صورتها الاجتماعية المنمقة، لتطفو على السطح المخاوف والرغبات والتناقضات الكامنة. وعلى المستوى البصري يمنح المكان المغلق الفيلم كثافة درامية واضحة، إذ تصبح كل حركة أو كلمة جزءا من بناء التوتر وكشف الشخصيات.

الفيلم بطولة جماعية ضمت هند رستم ومحمود المليجي وعبد المنعم إبراهيم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم مدبولي وزيزي مصطفى وآخرين. وبفضل نجاحه الاستثنائي، ووجوده في المرتبة 59 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، أعيدت معالجته في مسلسل تليفزيوني بالاسم نفسه عام 2021.

ملهى وليلة فرح.. عالم مكتظ في مساحة ضيقة

في عام 2008 صدر فيلم "كباريه" الذي تدور أحداثه داخل ملهى ليلي واحد. يبدو المكان في ظاهره ترفيهيا، لكنه يتحول تدريجيا إلى مساحة تجمع شخصيات تنتمي إلى عوالم اجتماعية وفكرية متباعدة.

هذا الحيز المغلق يتيح تكثيفا واضحا للصدامات الإنسانية، ويضع الشخصيات وجها لوجه دون مهرب. كما يخلق إحساسا دائما بالاختناق والتوتر، حيث تتحرك العلاقات داخل دوائر من الرغبات والمصالح والأسرار. يعتمد الفيلم على إيقاع متواصل ينتقل بين الشخصيات داخل المكان ذاته دون تشتيت بصري أو سردي، عبر خطوط درامية متوازية تكشف هشاشة هذا العالم المصغر، من أصحاب النفوذ إلى العاملين والزبائن.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة خالد الصاوي وأحمد بدير وفتحي عبد الوهاب وماجد الكدواني وصلاح عبد الله وجومانا مراد ودنيا سمير غانم.

وبسبب النجاح الذي حققه "كباريه"، عاد المؤلف والمخرج تقريبا بالفريق نفسه في فيلم "الفرح". هذه المرة يدور الحدث في ليلة فرح شعبي أقيمت بهدف جمع "النقوط" لسداد ديون متراكمة، قبل أن تقلب وفاة مفاجئة للأم مسار الليلة بالكامل. من هنا يتشكل سؤال أخلاقي حاد: هل تستمر الليلة رغم الفقد أم تُجهض الفرصة الأخيرة؟

داخل مساحة واحدة وزمن قصير تتشابك حكايات متعددة، لتتشكل صورة اجتماعية كثيفة عن الحياة في الأحياء الشعبية، حيث تتقاطع المنافع والضغوط والطموحات. وقد استفاد الفيلم من الفرح بوصفه نقطة التقاء طبيعية لشخصيات متباينة، مما أتاح انتقالا سلسا بين الخطوط الدرامية المختلفة مع الحفاظ على شعور دائم بالازدحام والاحتقان.

غرفة محلفين وتابوت مغلق.. أقصى اختبارات المكان الواحد

على مستوى السينما العالمية، يشكل فيلم "12 رجلا غاضبا" (12 Angry Men) عام 1957 واحدا من أشهر نماذج المكان الواحد. تدور الأحداث بالكامل تقريبا داخل غرفة مداولات هيئة المحلفين بعد محاكمة شاب متهم بالقتل.

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القرار يبدو محسوما في البداية، لكن نقاشا واحدا يعيد فتح كل شيء، ويحول الغرفة إلى ساحة صراع فكري وأخلاقي يعيد تشكيل القناعات الراسخة واحدة تلو الأخرى. اختيار غرفة مغلقة واحدة كمسرح للأحداث منح الفيلم كثافة خاصة، إذ انتقلت الدراما من الحدث الخارجي إلى مواجهة الأفكار والتحيزات داخل هذا الفضاء الضيق.

أما فيلم "مدفون" (Buried) فيقدم واحدا من أكثر نماذج المكان الواحد تطرفا. يتابع الفيلم قصة سائق شاحنات يستيقظ ليجد نفسه مدفونا داخل تابوت تحت الأرض، ولا يملك سوى هاتف محمول وولاعة وبعض الأدوات البسيطة. يبدأ سباقا يائسا مع الزمن لإنقاذ حياته قبل نفاد الأكسجين، بينما لا تغادر الكاميرا التابوت طوال مدة الفيلم تقريبا.

بهذا الاختيار يصبح المشاهد شريكا مباشرا في تجربة الخوف والعجز وضيق التنفس، ويثبت الفيلم أن مكانا واحدا يمكن أن يحمل في داخله أقصى درجات التوتر إذا أُحسن توظيفه.

حين يضيق المكان وتتسع الدراما

تكشف هذه الأعمال أن قوة السينما لا ترتبط باتساع الجغرافيا، بقدر ما ترتبط بطريقة استخدام المكان. حين يضيق الحيز المكاني لا تنكمش الحكاية، بل تتحول إلى اختبار أكثر حدة للشخصيات، حيث تصبح التفاصيل الصغيرة في الحوار والحركة والنظرات هي مركز الحدث.

ورغم اختلاف البيئات والأنواع، تتقاطع هذه الأفلام عند فكرة واحدة: أن القيود ليست دائما عبئا على الخيال، بل قد تكون فرصة لإعادة تشكيل الحكاية من الداخل. في تلك المساحات المغلقة تحديدا تُولد الأسئلة الأعمق، وتُختبر إنسانية الشخصيات على مسافة خطوة واحدة من الآخرين، وخطوة واحدة من الذات.