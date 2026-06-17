شون بن يعيد اقتحام الكونغرس إلى الواجهة بفيلم عن شرطي

في 6 يناير/كانون الثاني 2021، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أحداثا دامية ومفصلية في التاريخ السياسي الحديث للبلاد؛ حيث اقتحم آلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) في محاولة لتعطيل المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها جو بايدن وخسرها ترامب.

أسفر الاقتحام والأزمة السياسية العنيفة عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات من أفراد إنفاذ القانون الذين تولوا مهمة الدفاع عن المبنى، وبات الحدث اليوم المرجعية والمحرك الأساسي لأحدث المشاريع السينمائية المرتقبة في هوليوود، والتي اختار النجم العالمي شون بن إعادتها إلى الواجهة الإبداعية.

وأعلنت استوديوهات "وارنر برذرز" تعاقدها مع النجم والمخرج الأمريكي شون بن لتولي إخراج فيلم روائي طويل – لم يتحدد عنوانه بعد – يرتكز على القصة الحقيقية لأحد ضباط الشرطة الذين عاشوا في قلب تلك المواجهات العنيفة داخل مبنى الكابيتول.

كواليس العمل والنجوم المرشحون

يتولى شون بن إخراج الفيلم بناء على سيناريو من كتابته شخصيا، حيث كان بن يعمل على إعداده بهدوء. وفي سياق الترشيحات، تجري استوديوهات "وارنر برذرز" محادثات متقدمة حاليا مع النجم برادلي كوبر، الذي تم ترشيحه لـ 5 جوائز أوسكار، لبطولة الفيلم وتجسيد شخصية الشرطي، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي حتى الآن بسبب التزامات كوبر المسبقة بتصوير الجزء القادم من سلسلة أفلام "أوشنز"، وهو ما دفع الأطراف الإنتاجية لتحديد منتصف عام 2027 موعدا مستهدفا لبدء عمليات التصوير.

ورفض ممثلون عن شون بن و"وارنر برذرز" التعليق الرسمي على الهوية الحقيقية لبطل القصة، إلا أنهم أكدوا أن النص عن شخصية شرطي حقيقي أبدى موافقته ودعمه الكامل للعمل، مع إبقاء اسمه طي الكتمان في الوقت الراهن.

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ورغم السرية، تشير المعطيات الفنية والتكهنات إلى تشابه شكلي وجيلي كبير بين برادلي كوبر والضابط السابق مايكل فانون؛ وهو شرطي خدم من عام 2001 حتى تقاعده في عام 2021، وكان مؤيدا سابقا لترامب قبل أن يتغير موقفه عقب الهجوم، وهو ينحدر من أصول إيطالية شبيهة بأصول كوبر.

ونشر الضابط السابق كتاباً بعنوان "تمسك بالموقف"، استعرض فيه قصصا عن صداقات غير متوقعة، ووُصف الفيلم بأنه يتناول "صداقة غير متوقعة"، مع التركيز على الرحلة الإنسانية المبكرة التي قادت هذا الشرطي إلى الأحداث التي جعلت منه بطلا أمريكيا في نظر كثيرين.

اهتمام شخصي

ويرتبط شون بن – المعروف بمواقفه وآرائه السياسية القوية – بعلاقة توثيقية مباشرة مع هذا الملف؛ إذ تذكر التقارير الفنية المنشورة على منصة "ديدلاين أن بن حرص شخصيا على حضور جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب الأمريكي، المتعلقة بالهجوم الدامي على الكابيتول، حيث شُوهد وهو يجلس في جلسات الاستماع بين ضابطي شرطة العاصمة مايكل فانون ودانيال هودجز اللذين تعرضا لإصابات بالغة أثناء الدفاع عن المبنى.

وكان فانون قد أدلى بشهادة مؤثرة وقتها أكد فيها تعرضه للضرب والصعق الكهربائي ونعته بالخائن قبل أن تصيبه نوبة قلبية جراء الاعتداء. وصرح شون بن أثناء الجلسات بأنه يحضر "كمجرد مواطن أمريكي آخر" لمراقبة الأحداث ومتابعة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها.

ويأتي هذا المشروع السينمائي الجديد ليعيد الشراكة بين شون بن واستوديو "وارنر برذرز" بعد النجاح المدوي الذي حققاه معاً في فيلم "معركة تلو الأخرى"، وهو العمل السياسي البارز الذي تُوج بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وحصد بن من خلاله ثالث جائزة أوسكار في تاريخه الفني عن تجسيده لشخصية الكولونيل المتعصب "ستيفن جيه لوكجاو"، لكنه غاب عن حفل تسليم الجوائز مفضلا القيام بزيارة تضامنية إلى أوكرانيا.

خطوة غريبة

ويأتي توقيت الإعلان عن هذا الفيلم ذي الطابع السياسي الحساس بعد أيام قليلة من إعلان وزارة العدل الأمريكية عدم ممانعتها لصفقة الاندماج الضخمة، بقيمة 111 مليار دولار، والتي ستستحوذ بموجبها شركة "باراماونت سكاي دانس" على شركة "وارنر برذرز ديسكفري". وبموجب هذا الاندماج التاريخي المقر منذ فبراير/شباط الماضي، سينتقل قطاع صناعة الأفلام واستوديوهات "وارنر برذرز" إلى سيطرة ديفيد إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت.

وتثير هذه الخطوة الإنتاجية انتباه المراقبين في هوليوود بالنظر إلى التوجهات السياسية للملاك الجدد؛ حيث يتمتع ديفيد إليسون ووالده الملياردير لاري إليسون (مؤسس شركة "أوراكل" (Oracle)) بعلاقات وروابط وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب.

وقد شُوهد إليسون الابن مؤخراً وهو يحضر حدث بطولة القتال النهائي في البيت الأبيض رفقة ترامب، مما يجعل التزام استوديوهات "وارنر برذرز" بإنتاج فيلم يناقش تداعيات أحداث 6 يناير/كانون الثاني وقصص رجال الشرطة المتضررين خطوة مثيرة للاهتمام في ظل هذا المناخ السياسي والاقتصادي المتغير.