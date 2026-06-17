اختتمت الدورة الـ72 لمهرجان تاورمينا السينمائي الدولي فعالياتها بتتويج كاسح للفيلم التركي "اسمع الأصفر" (Hear the Yellow) للمخرجة بانو سيفاتشي، الذي حصد أبرز جوائز المسابقة الرسمية وتصدر قائمة الفائزين في المهرجان الإيطالي العريق.

فإلى جانب جائزة أفضل فيلم، حصد العمل جائزة أفضل سيناريو، فيما نالت سيفاتشي جائزة أفضل إخراج، وفاز سليمان قديم قباعلي بجائزة أفضل ممثل، وحصلت بطلة الفيلم سيلفا إردينير على جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع الإيطالية غريتا سكارانو عن دورها في فيلم "معجزة صغيرة" (Piccolo Miracolo) للمخرج غويدو كييزا.

وترأست لجنة التحكيم هذا العام المخرجة النيوزيلندية الحائزة على جائزة الأوسكار جين كامبيون، وشاركتها في العضوية الممثلة الأمريكية هولي هنتر، ومصممة الأزياء مياكو بيليتزي، ومديرة الكاستينغ فرانسين ميسلر، والمخرج أكينولا ديفيز جونيور، ورئيسة التسويق العالمي في استوديوهات أمازون إم جي إم سو كرول، إضافة إلى الممثل والمخرج الإيطالي بييترو كاستيليتو.

قرية متشققة وأسرة هشة

وبحسب إدارة المهرجان، جاءت مداولات اللجنة حاسمة في ترجيح كفة الفيلم التركي، الذي فرض حضوره على الجوائز الرئيسية للدورة، ليصبح الفائز الأكبر بلا منازع بين الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية.

ويأتي هذا التتويج ليعزز المسيرة الدولية الناجحة للفيلم، الذي بدأ رحلته في المهرجانات العالمية من خلال عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي مطلع العام الجاري. والفيلم هو ثاني الأعمال الروائية الطويلة للمخرجة بانو سيفاتشي بعد فيلمها "الحمامة" (The Pigeon)، الذي عرض أيضا في برلين عام 2018.

تدور أحداث "اسمع الأصفر" حول سونا، وهي مغنية تعود من إسطنبول إلى قريتها التركية التي تعاني آثار الجفاف، لتكتشف أن التشققات التي أصابت الأرض تمتد أيضا إلى البيت والعلاقات الإنسانية والعائلية. وبينما تحاول إعادة التواصل مع ماضيها، تجد نفسها في مواجهة أسرار قديمة وصراعات متجذرة داخل مجتمعها المحلي.

إعلان

وأشادت جين كامبيون بالفيلم خلال إعلان النتائج، واصفة إياه بأنه عمل شديد الشعرية والتعقيد نجح في ترك أثر عميق لدى أعضاء لجنة التحكيم، بفضل قدرته على دمج الطبيعة والمكان مع الدراما الإنسانية والسياسات العائلية في سردية متماسكة. وتوقفت في حديثها عند الطريقة التي يتداخل فيها المشهد الريفي وحضور الجواميس مع توتر العلاقات داخل الأسرة، بما يمنح الفيلم طابعا "ساحرا ومربكا" في آن واحد.

جوائز شبابية وحضور هوليودي

في فئة المواهب الصاعدة، فاز توت نيوت بجائزة أفضل ممثل صاعد عن فيلم "أنيمول" (Animol)، فيما نالت بيرفين سونميز جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن فيلم "غروبيوشتات سوبرنوفا" (Gropiusstadt Supernova).

أما لجنة "الحرم الشبابي" (Campus Giovani)، التي تضم نحو 300 طالب و25 محكما شابا بالتعاون مع جمعيتي (ANEC Sicilia) و(AGIS Sicilia)، فقد منحت جائزة "كاريدينو الذهبي" (Cariddino d’Oro) لفيلم "حظ سعيد، استمتع ولا تمت" (Good Luck, Have Fun, Don’t Die) للمخرج غور فيربينسكي، بينما حصل فيلم "معجزة صغيرة" على تنويه خاص.

وفي فئة الأفلام القصيرة، ذهبت جائزة (ARCA) لأفضل فيلم قصير خارج المسابقة إلى "خيوط غير مرئية" (Fili Invisibili) للمخرج فابيو شيفيليتي.

تاورمينا بين "بيت التنين" و"أرض الدب"

شهدت الدورة حضور عدد من أبرز نجوم السينما العالمية، من بينهم راسل كرو وهيلين ميرين وكوني نيلسن وسكوت إيستوود وآرون بول ونينا دوبريف وسام نيفولا وكلايف أوين، إلى جانب المخرج غور فيربينسكي.

كما افتتح المهرجان فعالياته بالعرض الإيطالي الأول للموسم الثالث من مسلسل "بيت التنين" (House of the Dragon) داخل المسرح الإغريقي التاريخي في تاورمينا، واستضاف العرض العالمي الأول لفيلم "أرض الدب" (Bear Country) للمخرج ديريك بورت وبطولة راسل كرو، الذي قدم هناك أيضا درسا سينمائيا مفتوحا حول مشاريعه المقبلة.

واختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المسرح الإغريقي الأثري المطل على البحر المتوسط، حيث خرج "اسمع الأصفر" كالفائز الأكبر في الدورة الثانية والسبعين، بعد أن حصد أربعا من أبرز جوائزها الرئيسية، مثبتا حضور السينما التركية في موسم المهرجانات الأوروبية هذا العام.