فقر بـ"فلاتر" وموسيقى مرحة.. كيف يجمّل "ورد على فل وياسمين" المأساة؟

يواصل مسلسل "ورد على فل وياسمين" حضوره ضمن موجة المسلسلات المصرية القصيرة التي تراهن عليها المنصات الرقمية في موسم 2026، مستندا إلى مزيج من الرومانسية والدراما الاجتماعية في 15 حلقة.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب، وبطولة صبا مبارك وأحمد عبد الوهاب، بمشاركة وليد فواز وميمي جمال وفدوى عابد وسلوى محمد علي وإسماعيل فرغلي. وقد لفت العمل الانتباه منذ حلقاته الأولى، وأثار نقاشا نقديا واسعا حول خياراته الفنية وطبيعة المعالجة التي يقدمها، ليصبح واحدا من أكثر المسلسلات المصرية إثارة للنقاش في الأسابيع الأخيرة.

مأساة ثقيلة في قالب "لايت كوميدي"

يضع المسلسل نفسه منذ البداية في منطقة ملتبسة يصعب تعريفها بدقة، بسبب التباين بين الكوميدي والدرامي. تدور الحكاية حول إلهام (صبا مبارك)، عاملة ماهرة في صالونات التجميل تعيل ابنها ووالدتها بعد تجربة زواج انتهت بالعنف المنزلي وسجن الزوج.

تعيش إلهام تحت ضغط اقتصادي واجتماعي قاس، وتعاني في الوقت نفسه مرضا خطيرا لا تعرف تفاصيله، بينما يعرفه وحده طارق (أحمد عبد الوهاب)، طبيب التحاليل المنظم والمنغلق والخاضع بالكامل لسيطرة والده وخططه الدقيقة لمستقبله.

تجمع الصدفة بين إلهام وطارق بعد تبادل هاتفيهما عن طريق الخطأ، فتبدأ بينهما علاقة متوترة يطغى عليها اختلاف الطباع والخلفيات الاجتماعية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى قصة حب.

على الورق تبدو هذه العناصر أقرب إلى دراما اجتماعية ثقيلة: امرأة مطلقة تحاول إعادة بناء حياتها تحت وطأة الفقر والمرض والعنف السابق، وزوج يخرج من السجن ليعيد تهديد حاضرها. لكن المسلسل يختار إحاطة هذه الوقائع القاسية بإطار "لايت كوميدي" أو كوميديا رومانسية خفيفة، مع موسيقى مرحة وإيقاع مطمئن لا يتناسب دائما مع حجم المأساة.

المزج بين الكوميديا والدراما ليس خيارا فاشلا في ذاته، وهناك أعمال كثيرة نجحت في هذا التوازن، لكن "ورد على فل وياسمين" لا ينجح دائما في ضبطه. فبينما يطلب من المتفرج التعاطف مع إلهام التي تواجه المرض والفقر، تدفعنا الموسيقى والمواقف المحيطة بطارق إلى الانخراط في تجربة عاطفية خفيفة، تكاد تنفصل عن معاناة البطلة.

الطبقة الوسطى مركز الكاميرا

يقدم المسلسل إلهام بوصفها الشخصية الأكثر احتكاكا بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، لكن زاوية الرؤية تبقى أقرب إلى منظور الطبقة الوسطى التي يمثلها طارق. فهو يحاول أن يبدو متفهما ولطيفا وداعما، لكن مشكلته ليست في نواياه بل في محدودية إدراكه للعالم الذي تعيش فيه إلهام.

إعلان

يتجلى ذلك مثلا في المشهد الذي يساعدها فيه على الحصول على دواء يصعب توفيره. اللقطة تجمع بين لفتة إنسانية وتطور عاطفي، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن فجوة طبقية واسعة؛ فطارق ينشغل بكون الدواء مرتبطا بمرض خطير يحاول إخفاءه عن إلهام، بينما لا يتوقف المسلسل طويلا عند المشكلة الأكثر إلحاحا: امرأة في وضع اقتصادي هش قد لا تستطيع أصلا شراء هذا الدواء أو توفيره بصورة منتظمة. هكذا يتحول الفقر إلى تفصيلة ثانوية أمام الأزمة الصحية، رغم أن الواقع يخبرنا أن المرض والفقر غالبا وجهان للأزمة نفسها.

ينسحب الأمر ذاته على طريقة تقديم البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها إلهام، فالميكروباصات والأحياء الشعبية وتفاصيل الحياة اليومية تظهر غالبا بوصفها مصدرا لمفارقات لطيفة أو كوميديا خفيفة، خاصة عندما تصطدم بعالم طارق. وحتى عندما يبدي طارق ضيقا أو سخرية من بعض هذه التفاصيل، لا يتعامل المسلسل مع ذلك كتعبير عن امتياز طبقي أو مسافة اجتماعية تحتاج إلى تفكيك، بل كجزء من "خلفية" العلاقة واختلاف الشخصيتين.

لا ينشغل "ورد على فل وياسمين" بتجربة الطبقات الدنيا بقدر انشغاله بكيف تراها الطبقة الوسطى؛ عالم الحكاية يروى من موقع الشخص القادر على التأقلم مع الأزمات أو تجاوزها، بينما تتحول إلهام تدريجيا إلى خلفية درامية لقصة الحب، وتُدفع أسئلة الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى الهامش، دون مساحة أو جدية كافيتين.

حب يعبر الفوارق أم يتجاهل وجودها؟

علاقة إلهام وطارق هي رهان المسلسل الأساسي؛ حكاية لقاء شخصين من عالمين مختلفين، يُفترض أن يشكل الاختلاف بينهما مصدرا للتوتر والجاذبية معا. لكن العمل يتعامل مع هذا الاختلاف بوصفه عقبات عاطفية قابلة للحل، لا فارقا حقيقيا في الخبرات الحياتية.

كلما اقتربت العلاقة من طرح أسئلة تتعلق بالطبقة أو الامتيازات الاجتماعية أو طبيعة الحياة التي يعيشها كل طرف، يعود المسلسل سريعا إلى المسار الرومانسي المعتاد، كأن الحب قادر وحده على محو هذه الفوارق. لا يتعلق الأمر هنا بما إذا كانت العلاقة ستنجح أو تفشل، بل بالطريقة التي تُصاغ بها؛ إذ يفضل المسلسل استخدام التباين بين البطلين مصدرا لمواقف طريفة وسوء تفاهم عابر، يفصل علاقتهما عن الظروف التي تحيط بهما، كأنهما يتحركان في فضاء عاطفي معزول عن الواقع.

وحين تستحوذ العلاقة العاطفية على المركز، تدفع الشخصيات الثانوية الثمن فورا. فمعظمها لا يمتلك حياة مستقلة أو دوافع معقدة، بل يتحرك لخدمة المسار الرئيسي فحسب. يظهر ذلك بوضوح في عائلة طارق التي تُقدم من خلال مجموعة من الصفات المباشرة والمواقف المتوقعة، دون مساحة كافية لفهم دوافع الأب والأم والأخت أو تناقضاتهم.

النتيجة أن كثيرا من الشخصيات تتحول إلى وظائف درامية أكثر منها بشرا حقيقيين: الزوج السابق (وليد فواز) وجوده أساسا لتعطيل العلاقة، ونجوى (فدوى عابد) لإبراز شهامة إلهام ودفاعها عن النساء الأخريات، بينما تُختصر شخصية أخت إلهام في مجموعة من الرسائل الصوتية لإبراز الفارق بين طريقة تعامل البطلة مع طبقتها، والأسلوب المتعالي الذي تتبعه هذه الأخت في التنصل من الطبقة. وحتى عندما يحاول المسلسل فتح صراعات جانبية لبعض هذه الشخصيات، تبقى مرتبطة بالكامل بالبطلين، ولا تتطور إلى خطوط درامية قائمة بذاتها.