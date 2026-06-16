من المدرجات إلى إنستغرام.. كيف عاش الفنانون العرب أجواء المونديال؟

تفاعل عدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي مع منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي انطلقت في 11 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وشهدت الأيام الأولى من البطولة مشاركة عدد من المنتخبات العربية، أبرزها مصر والسعودية وقطر والمغرب وتونس، مما دفع العديد من الفنانين إلى التعبير عن دعمهم ومساندتهم لمنتخباتهم المفضلة سواء بالوجود في المدرجات أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحرصت المطربة الإماراتية أحلام عبر خاصية "القصص" على حسابها في إنستغرام، على دعم المنتخب المصري خلال مواجهته أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

كما واصلت تفاعلها مع منافسات البطولة من خلال عدة منشورات هنأت فيها المنتخب السعودي عقب تعادله مع منتخب أوروغواي، مشيدةً بالأداء الذي قدمه "الأخضر" في مستهل مشواره بالمونديال.

ومن جانبها، وثّقت صانعة المحتوى القطرية عائشة علي أجواء حضورها مباراة المنتخب القطري أمام نظيره السويسري في مستهل مشوار "العنابي" بكأس العالم 2026، من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها عبر خاصية "القصص" على حسابها في إنستغرام.

وظهرت عائشة بين الجماهير في مدرجات ملعب المباراة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حاملة شعار المنتخب القطري ومشاركة متابعيها لحظات التشجيع والتفاعل مع اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

كما أعربت عن سعادتها بنتيجة المباراة، وعلّقت على إحدى الصور التي نشرتها قائلة: "تعادل بطعم الفوز في أول مباريات منتخبنا في كأس العالم".

ورغم إعلانه تشجيع المنتخب الأرجنتيني في منافسات كأس العالم 2026، حرص الفنان السوري معتصم النهار على الإشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب السعودي في مواجهته أمام أوروغواي، والتي انتهت بالتعادل.

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وخلال تصريحات صحفية، أعرب النهار عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به "الأخضر"، متمنيا له مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق المزيد من النجاحات خلال مبارياته المقبلة في البطولة.

وحرص الفنان المصري تامر حسني على دعم المنتخب المصري عقب تعادله في بداية مشواره بكأس العالم 2026، إذ نشر رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب خلالها عن تمنياته بالتوفيق للفريق الملقب بـ"الفراعنة" في المباريات المقبلة، موجها دعمه ومساندته للاعبي المنتخب خلال مشوارهم في البطولة، وداعيا بالتوفيق لباقي الفرق العربية.

وجاء تفاعل تامر حسني مع كأس العالم بالتزامن مع مشاركته في فعاليات "إيجيبشيان فان زون" (Egyptian Fan Zone) المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأحيا حفلا غنائيا أمام الجماهير، وقدم خلاله أغنية "حلوة يا بلدي" للمطربة الراحلة داليدا. كما أعرب عبر حسابه عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مشيدا بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير.

وعبّر الفنان المصري محمد رمضان عن سعادته بالتعادل الذي حققه المنتخب المصري في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، فيما حرص حمادة هلال على توجيه رسالة دعم للمنتخب عبر حسابه على إنستغرام، إذ كتب: "يا رب يفرحنا".

بدوره، شارك حسن الرداد متابعيه عددا من المنشورات الداعمة للمنتخب المصري، داعيا: "يا رب أكرمنا"، بينما اختارت المطربة المصرية أنغام التعبير عن دعمها بطريقة مختلفة، إذ نشرت مقطع فيديو لأطفال يرقصون وهم يحملون العلم المصري، احتفالا بمشاركة "الفراعنة" في البطولة ومساندة لهم في أولى مبارياتهم.

كما انضمت الفنانة المصرية حنان مطاوع إلى قائمة الداعمين للمنتخب المصري، إذ شاركت متابعيها منشورا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت من خلاله عن تفاؤلها ببداية مشوار المنتخب في كأس العالم 2026، وكتبت: "مشوار جديد يبدأ.. وحلم يتجدد".

كما وثّقت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور حضورها فعاليات منطقة المشجعين بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية "القصص" على إنستغرام، مستعرضة أجواء التشجيع ومتابعة مباريات كأس العالم بين الجماهير.

وكان الفنان المغربي حاتم عمور من بين الشخصيات الفنية التي حرصت على الوجود في مدرجات المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي أمام البرازيل ضمن منافسات كأس العالم 2026، وتابع اللقاء من الولايات المتحدة وشارك جمهوره أجواء التشجيع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق عمور رحلته منذ وصوله إلى الملعب، ونشر مقاطع فيديو وصورا ظهر خلالها برفقة مجموعة من المشجعين المغاربة الذين ارتدوا ملابس حملت اسم المغرب، كما شارك لحظات ترديد النشيد الوطني من المدرجات قبل انطلاق المباراة. واستعرض الفنان المغربي جانبا من الأجواء الحماسية التي صاحبت المواجهة، إلى جانب عدد من اللقطات التي التقطها خلال وجوده في المباراة.

واختارت الفنانة السورية ديمة بياعة إعلان دعمها للمنتخب المغربي خلال منافسات كأس العالم 2026، إذ شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة زوجها وهما يتابعان مشوار "أسود الأطلس" في البطولة.

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أما الفنانة الأردنية صبا مبارك، فأعلنت تشجيعها الكامل للمنتخب الأردني في مشاركته التاريخية الأولى بكأس العالم، معربة عن فخرها بوصول المنتخب إلى المونديال. وفي الوقت نفسه، أكدت محبتها للمنتخب المصري، مشيرة إلى أنها ستدعم المنتخب الأردني خلال مشواره في البطولة مع متابعتها للمنتخبات العربية المشاركة.

من جانبه، كشف الفنان السوري عابد فهد عن المنتخب الذي يشجعه للفوز بالبطولة, إذ أكد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي استمراره في دعم المنتخب الأرجنتيني، واصفا إياه بخياره المفضل في كأس العالم.

كما حرص على توجيه أمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة، داعيا جماهيره إلى مشاركة توقعاتهم بشأن المنتخب الذي يشجعونه في المونديال.