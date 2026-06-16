نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل أسامة السيد يوسف، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 65 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود في المسرح والدراما التلفزيونية.

ولم يحدد فرع دمشق لنقابة الفنانين موعد التشييع والدفن، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن لاحقا.

ويعد أسامة السيد يوسف من أبرز الوجوه المعروفة في الدراما السورية، إذ شارك في عشرات الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي تنوعت بين التاريخية والاجتماعية، وترك خلالها بصمة فنية امتدت عبر أجيال مختلفة من الإنتاجات الدرامية.

وأثار خبر وفاته تفاعلا واسعا في الأوساط الفنية والثقافية، إذ استذكر فنانون ومتابعون مسيرته الطويلة ومشاركاته في أعمال شكلت جزءا من ذاكرة الدراما السورية خلال العقود الماضية.

مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود

وُلد الراحل في محافظة إدلب عام 1961، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1982، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية التي جمع خلالها بين التمثيل والإخراج المسرحي والعمل الثقافي.

وشارك يوسف في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "كسر عضم" و"أهل الراية" و"صلاح الدين الأيوبي" و"خان الحرير" و"سيرة آل الجلالي"، إضافة إلى أعمال أخرى رسخت حضوره لدى جمهور الدراما السورية.

وإلى جانب نشاطه التلفزيوني، لعب دورا بارزا في الحركة المسرحية السورية، إذ عمل ممثلا ومخرجا مسرحيا، وشارك في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار سنوات.

كما تولى مناصب إدارية وثقافية عدة، أبرزها إدارة مسرح حلب القومي بين عامي 2003 و2016، وأسهم خلال تلك الفترة في تقديم وإنتاج أعمال مسرحية متعددة.

وحافظ الفنان الراحل على حضوره في الدراما السورية عبر مراحل مختلفة، إذ شارك في أعمال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، كما ظهر في إنتاجات حديثة وصلت إلى جمهور جديد، من بينها مسلسل "كسر عضم".