عن 35 عاما.. رحيل نجمة "شراب التوت" والسلطات تحقق في سبب الوفاة

توفيت الممثلة التركية إيجه إيرتم، المعروفة بدور "إيشيل" في المسلسل الشهير "شراب التوت"، عن عمر ناهز 35 عاما، بعدما عثر عليها متوفاة داخل منزلها صباح اليوم الاثنين، وفق ما أعلنه محاميها ومديرة أعمالها.

وبحسب بيان أولي، فإن الوفاة وقعت أثناء وجود إيرتم في منزلها برفقة والدتها، فيما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، إلا أن السلطات أكدت أن السبب النهائي لن يحسم قبل صدور تقرير التشريح الرسمي.

وقال المحامي أوغور غوكويون في تصريح نشر عبر حساب مديرة أعمال الفنانة نالان يلدريم: "نعتقد وفق المعطيات الأولية أنها توفيت نتيجة نوبة قلبية، لكن التحقيق لا يزال مستمرا، وستتضح الحقيقة بشكل نهائي بعد صدور تقرير الطب الشرعي".

من الموسيقى إلى الشهرة

وحظيت إيرتم بشهرة واسعة بعد انضمامها إلى مسلسل "شراب التوت" في الحلقة 84، حيث جسدت شخصية "إيشيل توركان"، وهي مديرة فندق قادمة من هولندا. وخلال أحداث العمل تزوجت من عبد الله أونال، قبل أن تنتهي رحلتها في المسلسل بوفاة الشخصية إثر حادث قارب في ختام الموسم.

ولدت إيجه إيرتم في ولاية سيواس التركية، وتخرجت في قسم الأوبرا والغناء الكلاسيكي بجامعة يشار، قبل أن تتجه إلى التمثيل بعد تلقيها تدريبا في مركز صادري أليشيك الثقافي. وكانت أولى تجاربها التلفزيونية عام 2014 من خلال مسلسل "العرائس الهاربات".

وأثار خبر وفاة الممثلة الشابة صدمة واسعة بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني، فيما تتواصل التحقيقات بانتظار نتائج التشريح التي ستحدد السبب الدقيق للوفاة.